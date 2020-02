La propuesta de Licenciatura en Economía en la UNER

En nuestra sociedad, la economía está en la base de nuestras, relaciones, decisiones y rumbos que determinan nuestras formas de vivir. La profesionalización del economista, se ha consolidado desde hace mucho tiempo como una disciplina necesaria para analizar, intervenir, asesorar y crear criterios que posibiliten el desarrollo de teorías, modelos y métodos, y su aplicación a la realidad en su aspecto económico.

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, la carrera de Licenciatura en Economía se dicta desde 2011, y se consolida como una propuesta académica que muestra resultados sólidos en la formación de profesionales en el campo.

De acuerdo con el perfil de la carrera, el Licenciado en Economía está capacitado para diseñar, implementar y evaluar políticas, programas y proyectos en su dimensión económica, tanto en el ámbito público como en el privado. Quien egresa en esta disciplina coordina, asesora y apoya la toma de decisiones con un amplio manejo de las variables económicas en sus distintos niveles: elaboración de presupuestos, manejo de finanzas, cuentas nacionales, estadísticas básicas, competitividad y comercio exterior e interior, entre otras. Además cuenta con capacidades para participar, de modo interdisciplinario, en la ejecución de proyectos de inversión, y actúa como consultor y analista económico en organizaciones públicas y privadas.

La Licenciatura en Economía aporta un campo amplio e interdisciplinario de estudio y desempeño. En una encuesta realizada por la Facultad en 2019, el “perfil profesional” como la “vocación” y “utilidad social” se destacaron como los motivos de elección de esta carrera por parte de sus ingresantes.

Pablo David es el primer graduado de esta carrera que se inauguró en 2012. Contó que ingresó en la carrera en esa Facultad “por varias razones. Porque es una institución seria, con mucha trayectoria que estaba bien perfilada la carrera, con nivel alto y exigente, con distinguidos docentes y toda la estructura de biblioteca, y prestaciones a estudiantes”, y agregó: “Me gustaba analizar crisis, cómo alcanzar un nivel de bienestar en nuestra sociedad. Una vez recibido empecé a buscar trabajo y hoy trabajo de manera estable en asesoramiento económico, análisis y proyecciones, en el área financiera de una institución”.

Así lo afirmó también Gabriel Weidmann, egresado con doble titulación de las carreras de Contador Público y Licenciatura en Economía, hoy docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, asesor en el monitoreo industrial de la Unión Industrial de Entre Ríos, y consultor sobre inversión social en niñez y adolescencia para UNICEF y el Gobierno de Entre Ríos. Gabriel eligió la Licenciatura porque entendió que “los problemas económicos eran fundamentales para la Argentina. Crecí en los 90, con la crisis de 2001, y veía que no solamente el debate económico estaba todos los días sobre convertibilidad, devaluación, sino que entendía que había problemas económicos constantes y eso afectaba tanto a las condiciones de vida de mi familia y mis amigos, mi barrio,mi ciudad, entonces la cuestión económica es una cuestión importante y me generaba un interés alrededor de eso”. Agregó: “Fue importante ver el plan de estudios: el mix entre Ciencias Sociales y Matemática siempre me pareció de gran interés”.

Las inscripciones a esta carrera y todas las propuestas académicas de la Facultad de Ciencias Económicas estarán abiertas desde el 4 y hasta el viernes. Por informes, en www.fceco.uner.edu.ar y enviando mail a ingresantes@fceco.uner.edu.ar