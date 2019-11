La prioridad para la gestión de Adán Bahl

La entrega de los diplomas y la proclamación de los concejales y las autoridades del Departamento Paraná se llevó a cabo este jueves en el teatro Municipal 3 de Febrero.

El acto comenzó pasadas las 9 y el primero en recibir su diploma fue el intendente electo Adán Humberto Bahl, seguido por Andrea Zoff, quien será la nueva viceintendenta, y por los 15 concejales que integrarán los distintos bloques en la capital entrerriana. Estuvieron presentes los ediles que integrarán el bloque del oficialismo: Sergio Granetto, Fernanda Facello Gerez, Sergio Elizar, Luisina Minni, David Cáceres, Susana Farías, Nicolás Mathieu y Ana Florencia Ruberto. También quienes formarán parte del principal frente opositor, que suman cinco concejales de Cambiemos: Walter Rolandelli, Desirée Bauza, Claudia Acevedo, Maximiliano Rodríguez Paulín y Francisco Avero. Y del tercer bloque, compuesto por Anabel Melisa Beccaría y Emiliano Mirador, del partido Políticas para la República, el espacio gestado por Armando Sánchez con el vecinalismo y que logró dos bancas en las elecciones generales.

Ya de cara a su próximo mandato, Bahl manifestó que junto a su equipo están trabajando fuertemente para poder afrontar los temas prioritarios que requieren resolución. “Tenemos bastante tarea. Dentro de pocos días vamos a estar presentando el gabinete. Venimos trabajando de manera intensiva y conformamos un muy buen equipo. Sabemos que va a ser una tarea muy difícil, ya denunciamos en su momento la situación económica y financiera que atraviesa la Municipalidad y no hay mucho más que recorrer la ciudad para ver como está. El compromiso es con los ciudadanos, exclusivamente con los paranaenses. El objetivo de todo mi equipo, de Andrea (Zoff), va a ser trabajar desde el primer momento”, señaló a UNO.

Asimismo, explicó: “Los primeros meses van a ser difíciles, y sobre todo lo primeros 20 días, porque no hay crédito para absolutamente nada, pero vamos a ponerle energía, inteligencia, y sobre todo muchísimo trabajo para hacer lo que queremos hacer: ordenar y hacer de nuestra ciudad un mejor lugar donde vivir”. Respecto de la denuncia penal efectuada contra la administración de Sergio Varisco de la Municipalidad de Paraná, que incluye acusaciones de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes del funcionarios públicos, Bahl indicó: “Como es una orden preparatoria de orden penal público, eso acciona directamente. Todos los elementos están siendo ratificados por las declaración de los mismos funcionarios técnicos del municipio, que oportunamente y en reiteradas ocasiones alertaron de esta situación tanto al intendente como a los secretarios correspondientes”.

Si bien se conoció que se garantiza el pago de los trabajadores municipales correspondientes a noviembre, el futuro mandatario explicó que pasará con los salarios del diciembre, mes en que también se debe abonar el medio aguinaldo: “Estamos trabajando en eso, partida presupuestaria no hay, por lo tanto no hay aún una solución, aunque ellos –dijo en relación a las autoridades salientes– han optado por ampliar el presupuesto con una proyección de futuros ingresos y que de esa manera se puedan pagar los sueldos”, dijo, y agregó: “Obviamente van a dejar un vacío muy alto. En este momento la decisión es pagar a los trabajadores y está muy bien que lo sea, pero todos los otras cuentas no se están pagando y con eso nos va a quedar un pasivo, que no está consolidado, es un pasivo flotante, sobre todo en certificados de obras públicas, y no solamente básico sino determinados intereses; y existe una gran deuda con proveedores, que esto está totalmente vinculado a la falta de reparación de los camiones y la falta de adquisición de insumos que tanto reclaman los trabajadores. Vamos a hacer una comisión verificadora de crédito, porque mucha de esa documentación no existe, y vamos a revisar cada caso, así rápidamente, en la medida que las partidas el año que viene lo permitan, podremos ir cancelando lo que corresponde”.

Por su parte, Andrea Zoff hizo declaraciones en las que sostuvo que existen dos cuestiones que deben abordarse con urgencia por el nuevo Concejo Deliberante: “Hay dos cuestiones claves que tenemos que tratar en una sesión extraordinaria, que convocaremos seguramente para el 13 de diciembre: una es el presupuesto, y la otra es una ordenanza con la nueva estructura orgánica, porque tenemos prevista una reducción prevista de secretarías, que en lugar de 15 serán ocho. Y por supuesto una ordenanza de emergencia, lamentablemente, porque necesitamos algún cimiento legal para donde conste la situación con que nos vamos a encontrar”.

En tanto, David Cáceres, quien asumirá su segunda concejalía, pero esta vez como parte del oficialismo, advirtió: “Sin dudas la prioridad será ordenar el caos que es hoy la ciudad. Solo hace falta salir a la calle para ver lo que sufren los vecinos con un Estado ausente, y organizar la administración pública, tratando de tener solvencia y liquidez financiera y económica para garantizar el pago de los haberes a los empleados municipales y desde ahí empezar a proyectarnos. Tenemos mucha fe y confianza en el intendente electo, somos parte de su equipo”.

Desde el futuro bloque opositor, Maximiliano Rodríguez Paulín, próximo concejal por Cambiemos, comentó cuáles temas considera prioritarios: “Estimo que una vez que asumamos habrá que ordenar la ciudad. Sabemos que las últimas tres semanas la situación de los servicios públicos es más que compleja. Respecto a los contratos que no se han renovado o se han rescindido, tanto el intendente electo como los concejales entrantes tenemos que empezar a evaluar la situación de cada uno, porque hay situaciones particulares, como la de la Escuela de Danza y otros lugares vinculados a salud, en los cuales considero que habría que renovarlos. También debemos ver qué políticas públicas quiere instaurar el intendente electo junto con su gabinete”.