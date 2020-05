La polémica por la venta ambulante no es nueva en Paraná ni en el país, pero la crisis económica que generó el cierre de locales comerciales a raíz de la pandemia del coronavirus reavivó el malestar. Con horario reducido, poco dinero circulante y muchos vecinos que no pueden salir a realizar compras el nivel de ventas, aún con la reapertura al público no es el óptimo y los comerciantes intentan sostenerse y repuntar, pero aseguran que se encuentran en una difícil situación. En este contexto reverdece el reclamo por los vendedores ambulantes, que no pagan impuestos.

En una entrevista hecha el lunes por La Radio de UNO, programa de radio 97.1 La Red Paraná, Daniel Del Mestre, miembro de la Comisión de la Cámara de Comercio del Microcentro de Paraná habló, entre otras cuestiones, sobre la disputa y los reclamos constantes generados por la competencia desleal de los vendedores ambulantes y el impacto que provocan en las ventas de los comerciantes de la zona.

Desde el mismo programa entrevistaron este martes al concejal David Cáceres (Frente de Todos) ya que fue quien presentó un proyecto de ordenanza por el que pretenden la regulación de la venta ambulante en la ciudad y poner condiciones legales y tributarios para desarrollar esa actividad en espacios públicos.

El legislador paranaense aclaró que no es una nueva la iniciativa, sino que ya lo presentó en la gestión anterior -va por su segundo mandato en el Concejo Deliberante-. El proyecto tuvo ingreso formal en los primeros días de marzo de 2020, previo a la declaración de emergencia por el coronavirus y la determinación de la cuarentena

"Uno entiende que el contexto actual es muy complejo. Venimos de un proceso en donde el comercio fue realmente muy atacado por la macroeconomía, hemos visto cerrar muchos negocios por la baja del consumo y esta cuestión tan sensible se agrava con la pandemia", dijo y añadió: "No hay nada que regule la actividad informal, no hay un marco jurídico que destrabe el conflicto y en este sentido nosotros presentamos una ordenanza, para abrir el debate y conciliar entre las partes. Cada sector defenderá su posición. Nosotros tomamos el proyecto lo tomamos de la ciudad de Rosario

Aclaró que "en Paraná lo primero es visibilizar el universo del que hablábamos, porque no sabemos cuántos vendedores ambulantes hay. En el momento en que se empiece a trabajar se convocará a todas las partes. No solamente estamos hablando del microcentro, sino de toda la ciudad, del parque Urquiza, de la Plaza Mujeres Entrerrianas. No sólo se limita a la disputa histórica de los manteros con los comerciantes de la peatonal. La estadística de la gestión municipal anterior indicaba que más del 50% de la venta ambulante en Paraná no son paranaenses, con este proyecto de ordenanza estaríamos eliminando la mitad", explicó.

