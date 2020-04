La perrita Marina y el trabajo de la protectora

Karina González forma parte de la Asociación Protectora de Animales (Apa) en Chajarí. Desde hace varios años colabora con este grupo de voluntarios y proteccionistas preocupados por el bienestar animal en el refugio y la intensificación de las castraciones.

"Mi interés por los animales se dio desde pequeña, siempre tuvimos animales en la casa de mis padres, perros, gatos, conejos, tortugas, la mayoría rescatados. Mis padres me enseñaron el respeto y el amor hacia ellos, siempre me permitieron traerlos a casa, curarlos y casi siempre adoptarlos. Cuando llegó el momento de elegir una carrera opté por la de médica veterinaria, cursé sólo dos años y por cuestiones personales no pude finalizar. En el año 1994 cuando vine a vivir a Chajarí -es oriunda de Máximo Paz, localidad del sur de la provincia de Santa Fe- me uní por primera vez a un grupo de proteccionistas de la ciudad que luego se disolvió. En el año 2013 empecé a trabajar en Apa con el grupo de voluntarios que asiste a los animales alojados en el refugio, proporcionándoles alimento, cobijo y los cuidados necesarios para que tengan una buena calidad de vida, mientras transcurra el tiempo de su estancia hasta su adopción. Acudimos al llamado de la gente con bajos recursos que necesita ayuda para sus animales, organizamos planes de castraciones y gestionamos adopciones. Tratamos de concientizar a la población sobre la tenencia responsable a través de las redes sociales, medios de comunicación, visitas a establecimientos educativos", explicó en su presentación.

karina Revista Tuya3.jpg

En las redes sociales que utiliza Apa para comunicarse y recibir consultas hay muchísimas fotos de perros y también gatos que buscan hogar, se perdieron o son parte de la familia de esta organización sin fines de lucro. Pero Karina eligió mandar una foto de Marina, en sus brazos, para ilustrar la nota.

—¿Quién es Marina? ¿Cuál es su historia?

—Marina ingresó al refugio en el año 2015. Desde el primer día que se incorporó quiso imponerse en una jauría ya formada y como suele suceder le dieron su bautismo. La encontramos mordida y muy golpeada un domingo. Pensábamos que no iba a sobrevivir pero de a poco con atención veterinaria y muchos mimos se fue recuperando. No le sirvió de mucho el escarmiento porque volvió a meterse en problemas y nuevamente la desahuciaron y nuevamente salió adelante y de a poco fue ganando un lugar y una jerarquía. Indudablemente es una hembra alfa, lo trae en los genes. Se impuso ante algunos machos dominantes y es la "manda más" del refugio. Posesiva, celosa, inquieta (trepa alambrados y se escabulle por cualquier hueco por donde pueda pasar). Todas esos defectos los compensa con su simpatía, es muy sociable y sumamente cariñosa. Tendríamos tantas anécdotas para contar sobre Marina. La más graciosa fue cuando un patrullero policial la cargó de afuera del refugio, una noche de viernes pensando que había sido abandobada. Pasó toda una noche en la comisaría e incluso los acompañó a hacer un allanamiento. La buscamos desesperadamente y para el domingo Marina estaba nuevamente en el refugio, cruzó solita toda la ciudad para volver, al tiempo por uno de los oficiales nos enteramos de sus andadas ese fin de semana. Siempre pensamos que si alguien la adoptara le costaría adaptarse. Ella es la reina del refugio, es su hogar y nosotros su familia y creemos que aquí es feliz. Es nuestra Marina. Algo así como la embajadora de APA.

—¿Qué se siente cuando logran dar en adopción un perro abandonado?

—Las adopciones se realizan ante un proceso previo de dar a conocer los requisitos, luego se le solicitan los datos y dentro de nuestras posibilidades si no se conoce a la persona es visitar su domicilio para constatar. Los adoptantes deben completar una ficha con sus datos para poder realizar el seguimiento y sobre todo para comunicarnos cuando llega la fecha en que deben ser esterilizarlos si han adoptado cachorros. Los adultos se los entrega siempre castrados tanto hembras como machos. La mayor satisfacción es cuando adoptan alguno del refugio, es una sensación de sentimientos encontrados, nos cuesta desprendernos de ellos pero a vez nos da felicidad que puedan tener la oportunidad de vivir junto a una familia.

—¿Qué errores ves que se repiten a pesar del trabajo de concientización que realizan las protectoras?

—El error que mayormente se comete es el de decidir la adopción antes de tener en cuenta todos los factores que conlleva una adopción responsable en todo el sentido de la palabra, como por ejemplo tener los medios económicos suficientes para afrontar los gastos de alimentación y atención veterinaria. También evaluar el espacio, tener en cuenta que un cachorro crece y sobre todo saber que un perro puede vivir aproximadamente 15 años, por lo tanto la adopción es para toda su vida.

karina Revista Tuya4.jpg

—¿Te ha tocado vivir alguna situación difícil con algunos de los animales rescatados?

—En lo personal nunca sufrí mordeduras ni contagio de enfermedades pero sí varios de mis compañeros han sido mordidos por perros en el refugio aunque nunca de gravedad.

—¿Qué pasa con el Coronavirus y los animales?

—Como ya lo han explicado los especialistas y lo expresó la Organización Mundial de la Salud (OMS) los perros, gatos y otras mascotas no transmiten el coronavirus.

—¿Se han producido abandonos en este tiempo de cuarentena?

—No. Y en nuestra ciudad las adopciones se han realizado en igual número que en tiempos normales.

—¿Qué recomendación se da para este tiempo de pandemia? ¿Qué cuidado hay que tener con la mascota?

—Se recomienda a los dueños de las mascotas no solo en estos momentos sino como hábito en general, lavarse las manos con agua y jabón, luego de entrar en contacto con ellas, porque pueden transmitir otros gérmenes, como las bacterias de la escherichia coli o la salmonella. Las recomendaciones especiales en este momento es que al retornar a casa deben lavarle las patitas, pero solo con agua y jabón para poder hacer la higiene. No debe utilizarse cloro, antibacteriales con alcohol porque le producen irritaciones.

—Muchas veces se considera que es mejor un animal nuevo para criar. ¿Qué dirías al respecto?

—Según nuestro criterio cualquier animal es bueno para adoptar, muchos creen que es mejor un cachorro para poder educarlo a su medida, esto es real siempre y cuando se lo sepa educar. Otros creen que los adultos ya traen sus mañas sin embargo la mayoría demuestra que puede adaptarse perfectamente a su nuevo hogar y a su nueva familia siempre que se le dé el tiempo suficiente, paciencia y sobre todo mucho cariño.

—¿Qué mensaje te gustaría dejar por el Día del Animal?

—Este año será un Día del Animal diferente, no podremos hacer festejos ni ferias como años anteriores pero sí estaremos recibiendo donaciones de alimento balanceado y mantas para los perritos del refugio. También colocaremos alcancías en diferentes puntos para que la comunidad pueda acercar su colaboración. El mensaje que me gustaría dejar es el que pregonamos a diario, pedimos Tenencia Responsable con todas las letras, elegí adoptar antes de comprar y que sea para toda la vida.

—¿Cómo se ponen en contacto con la asociación?

—Entre los voluntarios tenemos un grupo de whatsapp por donde nos comunicamos diariamente. Con la comunidad a través de nuestra fanpage Apa Chajarí y nuestro Instagram.

KarinaxKarina

Karina tiene 53 años, es casada, tiene dos hijas de 25 y 18 años y tres perros rescatados. Las hembras Costri, Pelu y el macho Negro.

Es ama de casa y da clases de tecnologías de Información y Comunicación en una escuela.

—¿Cómo es un día tuyo?

—Realizo las tareas de la casa, por la tarde doy clases como tallerista de TIC todos los días en una escuela pública y administro full time la fanpage de la Protectora. En los horarios que me quedan libres, salimos junto a mis compañeras a rescatar animales, trasladar para castraciones y visitar hogares de adopción. Organizamos la compra de alimento, insumos y todo lo necesario para el refugio. Recaudamos fondos y organizamos los turnos para cubrir fines de semanas y feriados.

—¿Qué sueño te desvela?

—Me quita el sueño pensar en aquellos animales que se encuentran en malas condiciones, atados a la intemperie, hambreados o enfermos. Me preocupa que en nuestra ciudad siendo una población de aproximadamente 40 mil habitantes nuestro grupo de voluntarios esté conformado tan solo por 10 personas activas. Si bien la gente en general nos ayuda de diferentes maneras, como transitando en sus hogares, donando y haciendo traslados, es muy difícil lograr que donen su tiempo para ir a ayudar al refugio.

"Tal vez alguno te elija"

Desde su página web, Apa señala: "Son muchos los perritos que están alojados en nuestro refugio esperando ser adoptados (la cantidad varía entre 60 y 70 perros). Especialmente los adultos son los que necesitan una oportunidad para vivir junto a una familia. Todos, tanto hembras como machos, están esterilizados, desparasitados y con la vacuna antirrábica. Visitanos y conocelos. Tal vez alguno te elija".

El refugio de Apa se encuentra en Lombardia y Concordia de la ciudad de Chajarí. Esta abierto de 7 a 17 horas. Pero para visitas siempre se invita los días sábados y domingos para poder recibir a la gente y sobre todo aconsejalos si quieren adoptar.