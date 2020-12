La Paz: bar denuncio persecución del municipio

Bar clausurado1.jpg

Anoche, luego de llegar al local comercial con un operativo peliculesco que involucró 10 policías y cerca de 9 inspectores de transito nos manifiestan que seríamos clausurados por no respetar el distanciamiento social (lo cual es una falacia ya que todas las personas estaban perfectamente sentadas en sus lugares en el salón) aun así, fue llevando adelante un procedimiento absolutamente ILEGAL. No se dejó copia del acta de infracción y la misma no fue labrada en presencia de los dueños del Social, procediendo a colocar la faja de clausura a las 6 am y sin la presencia de los dueños, convirtiendo todo el procedimiento en nulo e ilegal”, argumentan.

La denuncia pública acota que entre 10 y 13 familias trabajan en el lugar y apuntaron al intendente Bruno Sarubi y su equipo de gobierno, que “el sábado 5 de diciembre inauguró un espacio donde la aglomeración de gente fue evidente y por una gran cantidad de horas sin proceder al desalojo de los mismos”.

“Necesitamos trabajar, pero pareciera que desde el Municipio están enfocados en evitar que eso suceda. Y nuestra pregunta es: Así piensan tener una La Paz turística? Castigando y clausurando fin de semana a fin de semana a cada empresario privado?”, apelaron.

Asimismo desde el bar aclararon que “desde que se abrieron las puertas post pandemia, no hubo ni un solo caso de contagio por Covid-19 que involucre al Club Social, prueba suficiente de que se han respetado los protocolos de seguridad. Sin embargo se aplicaron multas irrisorias en un proceder totalmente recaudatorio para las arcas municipales”.

Asfixiados por la pandemia

Comerciantes locales se solidarizaron con los denunciantes argumentando casos similares en el contexto del aislamiento social por la pandemia del Coronavirus Covid-19. "Hace nueve meses que tengo mi salón cerrado (pelotero), pagando todos mis impuestos nacionales, provinciales y municipales y los demás gastos luz, gas, contador etc. Ayer pasamos por la playita y era un descontrol de gente mas de 1.000 personas y a mi no le dejan abrir para 40 o 50. La verdad nos toman el pelo desde el municipio!!!", comentó otro comerciante.

La respuesta de la Municipalidad de La Paz

"Desde el gobierno de la ciudad, desmentimos la acusación pública sobre una posible persecución a un local gastronómico y creemos que es el momento de hacer juntos algunas consideraciones. Desde el inicio de la pandemia, hemos acompañado e instrumentado todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir las decisiones del gobierno nacional y provincial, como cuando se declaró la cuarentena, entendiendo que lo primordial era la salud. Esto fue posible gracias al acompañamiento y la predisposición de toda la ciudadanía paceña", inicia el comunicado.