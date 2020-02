La pasión por las motos que se vive de generación en generación

Sebastián Benítez/Ovación

Muchas profesiones tienen su día a lo largo del año. Y hoy se festeja en la Argentina el Día del Mecánico. Desde el 24 de febrero de 1947, el entonces secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata), Adolfo García, hizo la solicitud de reconocer el día de los trabajadores mecánicos. En esta fecha se realizaron las primeras elecciones libres después de una década infame, en las que las urnas colocaron como presidente de la Nación a Juan Domingo Perón.

La solicitud fue un documento del Sindicato de Mecánicos y Afines que sostenía que “el arribo del Justicialismo al poder político trajo aparejado un nuevo concepto de soberanía política, basada en la soberanía popular”. Y señalaba que “los mecánicos argentinos instalaron esa fecha con un fuerte sentido gremial, ya que el 24 de febrero de 1947, el Smata llevaba dos años de trabajo sindical intenso decidiendo esa fecha como el Día del Mecánico.

El 24 de febrero se estableció por primera vez y de manera definitiva como el Día del Mecánico. Una profesión que desata muchas historias, como la de la familia Yuskowich en la capital entrerriana. Todos sus integrantes trabajan en los fierros y viven la pasión de correr en moto. Esteban Yuskowich (padre) lleva más de 45 años dentro de un taller y desde muy pequeño formando parte de las competencias de Enduro de la región. En la actualidad sigue corriendo en pruebas especiales de Enduro Extremo con su máquina. Su mujer Claudia siempre lo acompaña y lo ayuda en el taller de motos que tienen en calle Río Negro de la capital entrerriana. Sus hijos también heredaron la pasión por las motos y la profesión de trabajar sobre ellas. Toda una familia entre carburadores y ruedas de motos.

Esteban Yuskowich habló con UNO sobre el Día del Mecánico y de su locura por las motos.

“En la época de Juan Domingo Perón se decretó el Día del Mecánico y por eso lo vamos a festejar. Y por suerte justo cayó feriado largo. Siempre festejando con los fierros, porque vamos a aprovechar para preparar un motor de una moto Gilera para una competencia de Vieja Generación. Vamos a estar con ese tema”, dijo.

Luego agregó: “Desde que aprendí a manejar las motos, que fue a los 9 años, siempre estuve vinculado a ellas. A los 13 años comencé con la mecánica. En una época corté porque me iba a casar y me fui al campo a trabajar. Muchos clientes me llamaban y a los tres meses volví para estar nuevamente en un taller, en ese momento chico, pero con dedicación. Siempre trabajamos para solucionar los problemas de las motos”.

“Fuimos creciendo con el correr de los años para tener una estabilidad económica para darnos unos gustos. Como el correr Enduro Extremo u otras competencias similares. Trabajamos mucho para tener nuestros juguetes, que son las motos”, aseveró Esteban, y comentó: “La familia entera por momentos trabajamos en el taller. Mis hijos estuvieron acá, pero fueron consiguiendo otros trabajos y creciendo. Ahora estamos mi mujer y yo”.

“El taller tiene más de 45 años. Hoy el trabajo está un poco duro y tiene altibajos por momentos. Nosotros podemos subsistir porque hacemos todo, desde el motor, la electricidad y venta de repuestos. Pero notamos el bajón económico”, enfatizó el maestro en el arreglo de motos y en la puesta a punto de motos de competición.