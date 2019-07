La ola de frío polar pone en riesgo a las personas vulnerables

Días de intensos fríos y una problemática latente en aquellas personas que viven en situación de calle. En Concordia fueron muchas las personas que de manera desinteresadas colaboraron para darles una mano a aquellos que no la están pasando para nada bien en estos días de bajas temperaturas.

Lamentablemente, el jueves se reportó la muerte de una persona mayor de edad que se encontraba en la zona por detrás de la Universidad de Entre Ríos. Se trataba de un hombre de unos 60 u 70 años que fue hallado por personal policial y que aparentemente habría muerto de hipotermia.

Durante las últimas noches se intensificaron los operativos, ya sea desde el área de Desarrollo Social del municipio, como también de particulares que se ofrecieron para colaborar en estas circunstancias.

Por ejemplo el club Sarmiento también tomó la iniciativa que realizaron varios clubes en el país, como en la provincia y abrieron las puertas de sus instalaciones para aquellas personas que tienen un techo. “Nuestra institución siempre estuvo al servicio de la comunidad”, expresó el presidente, Enrique Braga a LT 15 Radio del Litoral. Entre las personas que pasaron la noche, indicó que “fueron siete en total. Había dos personas grandes, también dos chicos que estaban en la Catedral y los llevé al club. También había un muchacho en la zona de plaza España y lo llevé”.

El directivo expresó que muchas de estas personas viven en la calle desde hace mucho tiempo. “Hay algunas personas que no quisieron venir. No se si fue por vergüenza o qué, pero se los invitó y no quisieron”, contó Braga. Inclusive en el club se cocinó durante la tarde para darles de comer por la noche. “Por suerte nos ayudó la gente de la Peña de Boca y estamos bien organizados, además de la donación de la gente de la Cooperativa Eléctrica”, manifestó.

Justamente se organizó una olla popular en el mismo club y posteriormente se recorrieron diferentes puntos de la ciudad. Estuvieron entregando en el mismo club, en Plaza Urquiza, Plaza España, Parque Ferré, zona de la Terminal, Plaza Rural y se terminó en La Bianca. Allí las personas llegaron con sus platos y cubiertos para recibir una cena caliente.

Además durante las últimas noches, el grupo de ONG denominada Moto Solidarios recorrieron diferentes puntos de la ciudad para entregar prendas de vestir, como también frazadas y alimentos, además de un café o té caliente a los policías que están de guardia en la ciudad.

Oficial

Por su parte, desde el área de Desarrollo Social, Silvia Castillo indicó que “hemos recibido muchas llamadas, sucede que a veces cuando venimos la persona ya no está. En estos días estuvimos asistiendo a mucha gente con ropa y calzados”.

Respecto al modo de trabajo que se implementó durante estas noches, indicó que “tenemos un equipo que sale a recorrer muchos puntos de la ciudad. Por ejemplo llevamos a un abuelo y a un joven a un refugio, se les entrega abrigos. Se los asistió y se lo llevaron a hacer análisis”.

Consultada si cuentan con un importante stock de ropa y calzados, Castillo indicó: “Contamos con la Fundación Conased que cuentan con abrigos, por ejemplo está el perchero en la Terminal y allí las personas necesitadas pueden sacar su abrigo”.

También la funcionaria se refirió a un muchacho que muchos han podido observar caminando desde Villa Zorraquín a diferentes lugares de la zona. No se trata de un caso más porque “no podemos tener una conversación porque no nos comprende. Le llevamos frazada, son casos en que se debe estar más presente. Duermen a la intemperie y no quieren ser llevados a ningún refugio”.

Por su parte, Víctor Rodríguez también de Desarrollo Social indicó: “Ahora tenemos un protocolo que acciona inmediatamente al detectar a una persona en situación de calle. Trabaja en conjunto el 107, el 101 y nosotros”. El funcionario remarcó que las personas que no quieren ser trasladadas a un refugio se les brinda la asistencia en el lugar, con abrigo. “Hay personas que están en situación de calle no aceptan en quedarse a vivir en los hogares. Nosotros pagamos esa pensión hasta cuando quieran. Muchas de las personas se levantan al amanecer, hacen la vida de calle y vuelven, pero otros no”, contó.

Rodríguez volvió a insistir con el llamado al 101 que se debe hacer con personas en situación de calle. “Rápidamente nos avisan a nosotros y acudimos al lugar. Más de una vez hemos ido y son personas de tránsito o que están tomando alcohol y no podemos accionar”, dijo.