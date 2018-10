La nueva Cotragú espera la luz verde de la Justicia para poder funcionar

Está conformada por los dos tercios de los extrabajadores de Cotagú que -organizados en una cooperativa- están dispuestos a reflotar la planta y ya tienen tambos que le prometieron materia prima. Esperan que "esta semana" la Justicia dicte la quiebra de la empresa láctea y los autorice a trabajar bajo la nueva figura, adelantó a APF el presidente de la nueva Cotragú, Mauricio Llorens.





"Estamos esperando que el juez decrete la quiebra para presentarnos nosotros y que nos dé las instalaciones para seguir trabajando como cooperativa de trabajo, poniendo en aval la deuda de salarios que tiene la Cotagú con los empleados", explicó Llorens, quien acotó que, de no ocurrir, los trabajadores concurrirán al Juzgado para pedir las explicaciones del caso.





Los trabajadores quieren "hacer uso de las instalaciones de Cotagú, no hacerse cargo de las deudas que arrastra la empresa", aclaró el dirigente y señaló que "una vez que se declare la quiebra, arrancaríamos desde cero" puntualizó.





El ahora nominado como presidente de la futura Cotragú es uno de los 27 extrabajadores de la histórica planta láctea de Gualeguaychú.





Ellos decidieron conformar esta nueva figura para explotar la fábrica, aunque saben que depende de la Justicia que puedan o no avanzar con esta nueva asociación.





"Pensamos que la decisión no pasará más de esta semana, no queremos dejar pasar más porque si no vamos a ir jueves o viernes hasta el juzgado a hacer algo de ruido como para que nos apuren este tema porque además, ya van más de 20 días del cierre de la planta y no pudimos cobrar el fondo de desempleo porque no tenemos el dictado de la quiebra para presentar en Anses", detalló a esta Agencia.





Mientras tanto, la documentación para la conformación legal de la cooperativa está siendo analizada en el Inaes de Entre Ríos y luego hará lo propio en el organismo a nivel nacional.





"Tenemos la certeza y ya hemos tenido incluso contactos para poder seguir trabajando con algunos tambos, ya hemos conseguido algo de leche pero necesitamos sí o sí arrancar como cooperativa", manifestó Llorens y contó que también mantuvo contacto con funcionarios provinciales por este tema: "Esto nos ayuda a seguir con ganas de poder intentar y ver qué pasa", afirmó y destacó el acompañamiento de la FAA en las gestiones para conseguir más materia prima.