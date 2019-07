La Nación niega epidemia de gripe A y alerta por "relajación" de vacunación

El secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, negó que haya una epidemia de gripe A, y si bien reconoció que “el virus está circulando”, sostuvo que es menor el nivel de contagio que en 2018.

El funcionario alertó sobre “cierto relajamiento” en la vacunación de dos grupos de riesgo, como “los mayores de 65 años y los chiquitos menores de 2. De gripe A no podemos hablar de epidemia. No hay alerta”, remarcó, y dijo que no hay faltante de vacunas.

Así, salió al cruce de los casos detectados en distintos lugares del país; dos casos fatales en Rosario y sospechas de un incremento de la presencia del virus en gran parte del país.

En Entre Ríos se confirmaron dos casos, ambos en evolución, mientras hay muestras de otros pacientes en estudios de laboratorios.

En ese marco, el Ministerio de Salud de la Provincia a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) dependiente de la Dirección de Epidemiología, informó ayer que hasta el momento se aplicaron 124.288 dosis a la población de riesgo con mayor hincapié en las embarazadas y en los bebés de 6 a 24 meses.

“En términos generales la vacuna que previene la gripe ya se aplicó en un 65% del total de la población priorizada”, dijo el director de Epidemiología, Diego Garcilazo.

Por su parte, el responsable del PAI, Claudio Niz, referenció que dentro de los grupos priorizados el personal de salud ya se inmunizó en un 100%, y de las embarazadas se vacunó a un 40%. “Esto significó un aumento en comparación del año pasado, debido a que se trabajó desde los establecimientos sanitarios en la detección y captación de esa población” señaló Niz.

Con respecto a los bebés de 6 a 24 meses se aplicaron un 51% y, si bien se han elevado las coberturas, este año es necesario llegar a un 95%. Por ello, desde la cartera se informó que se continuará con la vacunación de estos dos grupos hasta fin de año, ya que el virus influenza seguirá circulando, aunque en menor proporción.

Asimismo, se sugiere que las puérperas, los mayores de 65 años, y los grupos de riesgo patológicos (que requieren la indicación médica) se inmunicen porque con las bajas temperaturas en los meses de julio y agosto se espera que haya un pico de gripe. Cabe mencionar que cada centro de salud y hospital tiene la responsabilidad de garantizar la vacunación a su población referenciada.

Por otro lado, Niz destacó que la semana pasada la cartera sanitaria recibió de la Secretaría de Salud de la Nación 39.000 dosis, con lo que se logró cubrir el 100% de vacunas solicitadas. “Tenemos un stock de 19.000 dosis pediátricas, por lo que estamos cubiertos para lo que resta del año”, cerró Niz.