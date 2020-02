Todo el arco gremial entrerriano se movilizó hoy en Paraná en defensa de la ley 8.732 de Jubilaciones y Pensiones, luego del anuncio del gobernador Gustavo Bordet durante la apertura de la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de discutir “la sustentabilidad” del sistema previsional.

La convocatoria por la Multisectorial en defensa de la 8.732 fue en la plaza 1° de Mayo, para luego marchar hacia el edificio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y luego a Casa de Gobierno.

En diálogo con UNO el secretario general de ATE, Oscar Muntes indicó: "Podrán pasar dirigentes, quizás tengamos diferentes militantes encauzando la bandera de la Caja, pero el lema es y será siempre es el mismo: La Caja no se toca- Esto no es por capricho, es porque es un derecho adquirido, además los trabajadores luchamos mucho para tener este beneficio y también porque somos conscientes que los trabajadores no somos quienes generamos el déficit de la Caja de Jubilaciones. Por todo esto es que estamos dispuestos a sostener esta lucha", dijo y agregó: "Nos duele mucho que el 60% de los trabajadores que perciben la jubilación no lleguen a fin de mes".

UNO Transmitió en VIVO

Amplia participación

La Multisectorial reúne a organizaciones diversas de la vida gremial, y de hecho en relación a esta problemática ya se produjeron movilizaciones en Concepción del Uruguay, Concordia y Federal. En reuniones previas se definieron las primeras de acción y se acordó movilizar en forma departamental. Los sindicatos que dirán presente serán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram).