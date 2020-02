La Multisectorial se moviliza en defensa del sistema previsional

Todo el arco gremial entrerriano se movilizará hoy en Paraná en defensa de la ley 8.732 de Jubilaciones y Pensiones, luego del anuncio del gobernador Gustavo Bordet durante la apertura de la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de discutir “la sustentabilidad” del sistema previsional. La convocatoria por la Multisectorial en defensa de la 8.732 se fijó para las 10 en la plaza 1° de Mayo, para luego marchar hacia el edificio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, mientras que el cierre de la actividad está previsto con una concentración en Casa de Gobierno.

La participación sindical será amplia y diversa, tanto que las acciones en este sentido ya comenzaron a darse a lo largo del territorio provincial. Sobre los temas abordados dentro de este colectivo y en particular, respecto del mensaje que se quiere transmitir al Gobierno, UNO consultó a la presidenta del Centro Provincial de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Juana Ávalos: “Nosotros decimos que la Caja no se toca, ese es nuestro lema. Si el Gobierno nos convoca no vamos a negociar nada porque son ellos los que quieren cambiar las leyes. Pensamos que a los derechos adquiridos no los podemos perder, porque a través de grandes luchas hemos logrado todo esto. Nuestra ley es muy buena y no queremos perderla. Suponemos que van a modificar la edad jubilatoria, y que quieren cambiar la 8.281, que es la ley de Salud Mental, elevando la edad, porque nos jubilamos con 45 años y 20 años de servicio”.

Si bien los canales de diálogo con el Ejecutivo están abiertos, la referente sindical negó que haya existido algún tipo de acercamiento. “No nos han convocado, sé que el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) solicitó una auditoría de la Caja de Jubilaciones, pero sobre esa situación no hemos charlado”, admitió Ávalos.

Amplia participación

La Multisectorial reúne a organizaciones diversas de la vida gremial, y de hecho en relación a esta problemática ya se produjeron movilizaciones en Concepción del Uruguay, Concordia y Federal. En reuniones previas se definieron las primeras de acción y se acordó movilizar en forma departamental. Los sindicatos que dirán presente serán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram).