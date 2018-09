Gremios, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, aglutinadas en la Multisectorial marcharon este lunes por la mañana a Casa de Gobierno contra las políticas de ajuste, represión y el FMI.

La marcha multitudinaria partió pasadas las 9 desde Cinco Esquinas hacia el centro de la ciudad de Paraná y arribó a Casa de Gobierno minutos antes de las 11. Allí los diferentes oradores de la convocatoria pidieron por "Un país más justo".

Miralo los VIDEOS

Embed





El secretario general de ATE, Oscar Muntes, reclamó a los gobernadores y legisladores que no acompañen el presupuesto nacional, también destacó la unidad del movimiento obrero, que se materializó con la presencia de numerosos gremios de CTA y CGT.





Además de los gremios nucleados en las tres CTA y la CGT, las organizaciones sociales y políticas, participaron dirigentes opositores, legisladores nacionales y provinciales del FpV y ediles del PJ de Paraná.





"Fue una movilización multitudinaria que nos sobrepasó", describió Muntes y admitió: "Esto nos da un compromiso a quienes tenemos la responsabilidad de conducir y también reafirma que no estamos convocados en el rumbo que hemos tomado para decirle no al presupuesto nacional".Pidió "que los gobernadores y los legisladores no acompañen el presupuesto de Macri", tal como se señaló en el documento leído en la explanada de Casa de Gobierno.





Muntes destacó la unidad de las organizaciones que lograron "encontrar las coincidencias por sobre las diferencias" y admitió que "ahora tenemos que seguir trabajando más que nunca porque viene un desafío muy grande para toda la clase trabajadora argentina".





También destacó la unidad de las centrales sindicales en la provincia, puesto que muchos gremios de la CGT acompañaron la medida de cara al paro nacional de este martes.





"En la provincia pudimos construir a pesar de las diferencias, que son entendibles y discutibles, y esto es un claro mensaje a todas las conducciones nacionales porque hay que dejar de lado las mezquindades sectoriales y trabajar por el interés general contra el ajuste, el despido, la precarización".





El dirigente de ATE aseguró que "si este presupuesto pasa es porque han acordado los socios de Macri".





Para este martes, Muntes prometió "un paro contundente", y recordó que hace dos años "gran parte de la población no entendía que nosotros nos movilizáramos, que cortáramos la calle y a veces podíamos ocasionar algún inconveniente en el tránsito, hoy nos sentimos acompañados, comprendidos e incluidos.





Algo pasó en el medio y es que no bancamos más la política de ajuste y la política que está llevando adelante este gobierno nacional y que los gobierno provinciales le garantizan. Este es un claro mensaje para el gobernador de la provincia y él tiene que definir o siguen ajustando o se ponen del lado del pueblo", concluyó.