La microrregión Tierra de Palmares enfrenta el nuevo escenario turístico

Cumpliendo con el aislamiento social preventivo obligatorio, se llevó adelante de manera virtual el Foro Departamental “Desafíos para la gestión de crisis en el Destino Microrregión Tierra de Palmares”.

En un acuerdo de importante trascendencia para el Departamento Colón, los titulares de ejecutivos municipales, concejales, titulares de áreas de turismo, representantes de las asociaciones turísticas y comerciales locales y provinciales, complejos termales, trabajadores del sector, guías de turismo, referentes de educación vinculada al turismo, y profesionales de turismo, compartieron durante más de dos horas un encuentro por plataforma virtual el martes 29 de abril y esta semana difundieron las conclusiones.

Abriendo el encuentro, el intendente de Colón José Luis Walser, expuso los desafíos por los que atraviesa el Turismo, que se encuentra en estos tiempos transitando momentos sumamente complejos de la Emergencia Sanitaria, con consecuencias sociales, económicas y laborales. “Nos reunimos para encontrar en la crisis también las posibilidades, y especialmente para marcar un rumbo de trabajo conjunto que nos potencie y fortalezca a todos trascendiendo este momento puntual”, expresó.

Los intendentes de San José, Gustavo Bastián; de Villa Elisa, Susana Lambert; de Liebig, Julio Pintos; del Parque Nacional El Palmar, Estela Ochoa; la secretaria de Gobierno de Ubajay, Verónica Luxen (en representación del intendente); junto a un grupo de concejales, destacaron la importancia de realizar un análisis del contexto actual en cada una de las comunas y la decisión política de la integración como valor imprescindible como sostén actual y potenciación hacia un nuevo futuro. Asimismo, expresaron su acompañamiento para toda gestión turística que busque resolver las problemáticas actuales del sector, como así también las proyecciones a corto o mediano plazo para nuevos protocolos de prestaciones que brinden seguridad sanitaria que serán imprescindible en el nuevo escenario turístico post pandemia, tanto para los trabajadores del sector como para los visitantes.

Desde el Centro Comercial (Cecom) de Colón, resaltaron “que se torna fundamental la unión de esfuerzos y la incorporación de sectores importantes (bungalows/cabañas, emprendedores de sabores regionales, etc) que aún no están institucionalizados para poder sostener el momento y avanzar en conjunto”, apoyando además expresamente la constitución de un espacio regional Mixto.

La Cámara Turismo Villa Elisa realizó un análisis de situación y ratificó el compromiso de trabajar en un Foro Microrregional, y que además una vez terminada la pandemia seguir trabajando juntos por la microrregión.

Por su parte, desde la Asociación de Prestadores Turísticos (Presturi) de San José expresaron los complejos momentos de supervivencia hoy para todo el sector, y pusieron de manifiesto que las ayudas que han recibido hasta el momento “son la baja provisoria de impuestos para los comercios por parte de Municipalidad, pero no así de la Provincia, que solo aplaza los tiempos para pagos de tasas, y los créditos ofrecidos son de muy difícil obtención. Destacan la posibilidad de estar todos juntos como región”.

Desde esta entidad solicitaron hacer un protocolo que involucre a toda la microrregión, y pidieron que la provincia controle los establecimientos no habilitados ni homologados; además de referir a la necesidad de la exención de los impuestos provinciales hasta que pase la pandemia.

La Asociación Hotelero-Gastronómica de Colón requirió que los intendentes prioricen el desarrollo de este espacio como Mesa Mixta de Desarrollo Turístico público-privado; que se elabore un protocolo de circulación mínima asegurada para autorizar mantenimiento a los establecimientos que hoy están cerrados (bungalows, hoteles, restaurantes, etc); y que se garantice la seguridad y salud de la población, como así también propuso que los controles de protocolos que podrían ser con certificación de calidad cuando se vayan habilitando las actividades.

Entre otras asociaciones, también la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) solicitó dar continuidad a este espacio departamental y juntar elementos de trabajo para presentar ante Paraná directamente. En su presentación lamentó la no celeridad de autoridades de turismo provincial para liderar el difícil proceso que atraviesa la provincia turísticamente, y referenció las faltas de apoyo provinciales/nacionales ya que los créditos anunciados no se corresponden luego cuando se gestionan. Como pedido especial y contundente reclamó la constitución del prometido Ente Mixto de Turismo Provincial que es uno de los compromisos políticos que no se han concretado a pesar de los pedidos del sector privado, con el objeto de elaborar estratégicas turísticas consensuadas y participativas.