La lucha contra la tracción a sangre cobra fuerza en Concepción

Comenzaron siendo un pequeño grupo de vecinos, ahora han conformado una asociación que sigue sumando voluntades contra el maltrato animal, que lucha contra la tracción a sangre (TAS), que impulsa proyectos para mejorar las condiciones de vida de todos los animales y que impulsa la adopción responsable como forma de convivencia con las mascotas.

El grupo "Ayuda Animal" milita su causa contra la poca atención que reciben de parte de las autoridades municipales y sigue generando conciencia a través de campañas solidarias, marchas, reclamos públicos o por medio de las redes sociales.

El pasado jueves realizaron una convocatoria frente al Centro Cívico de Concepción del Uruguay , y finalmente terminaron en el recinto del Concejo Deliberante para hacer oficial su reclamo ante las autoridades legislativas uruguayenses.

La concentración realizada en el centro de La Histórica tuvo un triste disparador que movilizó a mucha gente. Hacía apenas algunos días, un viejo caballo, deshidratado y desnutrido cayó desvanecido en plena ciudad mientras tiraba de un carro.

El reclamo se hizo escuchar, "Ayuda Animal" se hizo cargo del animal y comenzó las acciones judiciales contra el dueño del animal por maltrato. Sin embargo no bastaron los esfuerzos de la entidad por salvar al caballo, y este murió a los pocos días.

Los reclamos de quienes se sumaron al reclamo a las autoridades fueron claros. "Al Legislativo le pedimos que la Comisión de Zoonosis no se escude y no patee el problema para otro lado, y al Judicial que no haga la vista gorda y denigre los casos de maltrato animal", piden.

Una enorme cantidad de gente colmó el salón del Concejo, pero las respuestas obtenidas en el recinto no fueron las esperadas. Desde el grupo sólo rescatan la actitud de la concejal Andrea Hassen (Cambiemos). "Ella pidió colaboración a sus colegas por una problemática realmente muy importante de la ciudad...pero la respuesta fue la ignorancia pura, es triste, muy triste. Nos quedamos con la satisfacción de que mucha gente fue testigo de lo que pasó. No vamos a parar de luchar", enfatizan.





Cumplir la ley

La lucha de "Ayuda Animal" lleva mucho tiempo, al punto de presentar su propio proyecto de protección ante el Concejo. "Existe una ordenanza bien clara desde 1998, donde se estipulan las multas por los infractores que dejan sus animales en la vía pública y el tránsito de tracción a sangre, entre otras cosas, pero no se aplica. No hay que inventar nada, solo hay que hacer cumplir la Ley", afirman.

Además del problema que implica la utilización de los caballos para la tracción a sangre, la circulación de estos carros, o la circulación de jinetes por las calles (muchas veces menores de edad) ponen en riesgo a los demás. "Los que circulamos en auto o motos debemos respetar las reglas o somos sancionados. Existen reglas también para los que manejan carros o transitan a caballo, pero ellos no son controlados, por lo que es importante que todos estemos dentro de la Ley y eso está en la Ordenanza 4.277, pero nadie hace respetar. También se contempla el mal trato o la prohibición de hacer trabajar yeguas preñadas, pero tampoco se atiende esto y son numerosos los casos".





Política

También se encargan de aclarar que "nada tiene que ver esta lucha con los partidos políticos, por algo nunca fuimos a ninguna reunión política de ningún candidato. 'Ayuda Animal' cree que esto se soluciona entre todos", dicen a través de sus redes sociales.

En este mismo sentido vuelven a confirmar que la asociación "Ayuda Animal Concepción del Uruguay" se reunirá con los políticos solo en marchas y concentraciones donde el único objetivo es luchar por los derechos de los animales.

Respuestas

Si bien el reclamo sigue sumando acciones a través de distintas alternativas, desde el municipio de Concepción del Uruguay no se les responde de forma directa, sin embargo, se promocionan medidas vinculadas a la temática.

A través del área de Zoonosis, la comuna rescata caballos sueltos en la vía pública y traslada los animales a la Fundación "Tekove Mymba", con la cual mantiene un convenio la Municipalidad.

A través del acuerdo firmado en 2018, todos los caballos secuestrados, recuperados sueltos o abandonados en la vía pública en nuestra ciudad, son llevados a este predio para su albergue temporario. Se trata de un centro de rescate y manejo de fauna ubicado en Colonia San Anselmo, cercana a Colón, a cargo del biólogo Juan Manuel Paccot.

Más de una veintena de animales ya fueron secuestrados y trasladados para su recuperación y Albergue en el Centro.

De igual manera, se ha dado a conocer oficialmente el programa de reconversión que pretende cambiar los caballos y los carros por motocarros a todas aquellas personas que hoy tienen este tipo de transporte como forma de ganarse la vida.

En este sentido se ha implementado un censo de carros y caballos que pretende tener un mayor control sobre este tipo de transporte. En el marco del mismo plan se están implantando unos chips de seguimiento en el cuello de los caballos para realizar un control más individualizado sobre el estado de cada animal.

Hace algunas horas se informó desde el área de Zoonosis que continúa la aplicación de estos chips identificatorios que permiten saber el estado de salud del animal, ya que se le exige la libreta sanitaria y se realiza un chequeo al momento de la colocación del chip, realizado por el veterinario de la Secretaría de Salud, Rodolfo Núñez.