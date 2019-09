Como cada año, la llegada a la capital provincial del Turismo Carretera (TC) despierta renovadas expectativas en un amplio abanico de rubros y actividades económicas. No solo hoteles y bares esperan un movimiento singular y particular, diferente a cualquier fin de semana habitual, sino que la más popular de las categorías del automovilismo deportivo tiene un altísimo impacto en carnicerías, panaderías, kioscos, estaciones de servicio entre otras compras en comercios, porque la mayoría de los fanáticos permanecen en el predio del Club de Volantes Entrerrianos, en Sauce Montrull.

“El TC es importantísimo cuando llega a pueblos del interior, porque justamente permite la llegada de visitantes, y si bien algunos vienen por la actividad, muchas veces conocen un destino que no conocían producto de la competencia y luego retornan con sus familias. El automovilismo tiene esto de un ida y vuelta, y el desarrollo de la actividad comercial se da en todos los rubros: la persona que viene a ver una carrera compra un diario, se lleva un recuerdo para la familia, consume en los restaurantes, toma un medicamento, carga combustible, se provee de comestibles y bebidas. Es decir, toda la actividad comercial donde se desarrolla este tipo de competencias, se beneficia”, opinó el secretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná, Marcelo Quiroga.

El movimiento económico, por esta situación del impacto dispar y generalizado que derrama en toda la ciudad, es difícil de cuantificar, pero se estima que estará cercano a los 30 millones de pesos, ingresos mayores a los que genera un fin de semana largo.

“La plata que ingresa al circuito económico del destino es fresca, es decir que se genera un círculo virtuoso. Es una inyección de dinero en el destino, que genera crecimiento. Esto es lo que genera el turismo, y lo importante de su desarrollo. Lo que muchos gobiernos municipales y provinciales no comprenden la importancia de apuntar al desarrollo turístico”.

En ese sentido, remarcó la importancia del aporte que hace el deporte a Paraná. “El 70% del turismo que llega a Paraná es producto de la actividad deportiva; el otro 30% está entre el ocio y el segmento de turismo de reuniones, que viene creciendo. Para nosotros es fundamental la actividad de los distintos clubes, porque son el mayor aporte que se le hace al turismo”, al hacer referencia a las actividades de variados deportes, en distintos niveles –infantiles, juveniles, profesionales y hasta de mayores–.

“Esperemos que el clima acompañe, porque sabemos que el fanático de los fierros se hace el tiempito y ahorra para ir a esa carrera. Vamos a percibir que el impacto económico será más leve que el año pasado, por la crisis, pero forma parte del virtuosismo de dinero que ingresa a la ciudad, que no está en el circuito local”, describió el funcionario.

Paraná cuenta con 3.600 plazas hoteleras, de hostels, cabañas, apart y hoteles de todas las categorías. Hasta ayer, el nivel de reservas para la competencia deportiva era muy alto, pero aún quedaban plazas.

Finalmente, Quiroga se refirió a la importancia del evento, en momentos de crisis. “Se nota el parate en el sector hotelero y gastronómico. Como dicen los hoteleros, una habitación vacía no se recupera si no se ocupó hoy, por más que se aloje mañana alguien, se pierde el día. En las condiciones económicas actuales ocurre lo mismo con la gastronomía, porque uno puede decir que se conserva, pero la mesa que no se ocupó el personal está parado. Y hay que pagar igual las cargas sociales, las cargas fijas municipales y provinciales, nacionales. Hoy el sector está acuciado por la suba de precios, y si bien ha tenido un alivio en la canasta básica para el común de la gente, no se marca de la misma forma esa mejoría para el sector gastronómico porque las mercaderías aumentaron, también los impuestos”.