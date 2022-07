La lista Naranja busca afianzar la cercanía entre el gremio y los empleados de comercio

Cuestionó que desde hace 15 años el gremio “entró en una meseta y no hubo forma de moverlo. Estas conducciones tienen que entender que hay un ciclo biológico normal que se puede dar en la vida misma, y también en las instituciones, sindicatos y partidos políticos. Esas personas tienen que entender que sus ciclos se terminan y no solamente por la edad, sino también porque no entienden como es el dinamismo, porque no entienden que deben tener una práctica ágil”.

El espacio se plantea como prioridad la cercanía entre el gremio y los afiliados, para evitar “el avasallamiento de los empleadores. Porque los sindicatos fueron creados para llevar un equilibrio. En diferentes recorridas lo primero que nos reclamaron es la ausencia del gremio. Debemos tener presencia activa del gremio, en las buenas y en las malas”.

Depuración del padrón

Integrantes de la lista Naranja, que son parte de la Junta Electoral, detectaron serias irregularidades en el padrón de afiliados. En base a un trabajo silencioso y que se apoyó en el cruzamiento de datos se comprobó la existencia de afiliaciones “truchas”. Esto derivó en que se dieran de baja 1.700 afiliaciones, en un proceso de depuración inédita en la vida institucional del gremio. “Se estaban dilapidando aportes genuinos de compañeros, ya que se le daban beneficios a personas que no eran afiliadas. Son 1.700 personas que podían ir a votar, que estaba usufructuando recursos, que podían retirar entradas, ocupar el camping y hasta alquilar salones”, denunció el candidato a subsecretario general, Ignacio Ravasio.

Instó a tomar conciencia que a partir de “este ejercicio democrático de presentar una lista” se pudo impulsar la depuración de un padrón plagado de irregularidades.

Para ello fue valioso –indicaron– el aporte además de la lista Naranja, del resto de las agrupaciones que integran la Junta Electoral.

Gabriel Muñoz, candidato a secretario de Organización, manifestó que avanzar en esta cuestión “permite llegar a una elección en condiciones de igualdad. Además transparentamos el manejo fraudulento que se venía haciendo, porque se estaban usando recursos genuinos de los aportantes para mantener una plataforma política de Daniel Ruberto. Todas esas personas que se dieron de baja, muchos de ellos son activistas cercanos a él”.

Participación femenina

María Cielo Piñón está a cargo actualmente de la secretaría del Departamento de la Mujer, aunque afirman que nunca fue convocada por el oficialismo. Ahora, en representación de la lista Naranja, admite que “nunca dejaron ejercer el cargo de secretaria de la Mujer. Porque se maneja así, ya que las secretarías en general son muy pocos las que las ejercen, como dijeron siempre las cosas se manejan entre una o dos personas. Mi objetivo es hacer sentir cómodas a las mujeres, para que se arrimen al sindicato, que se sientan que están en un lugar donde puede venir, estar tranquilas. Sabemos que en algunos lugares de trabajo existe la violencia contra la mujer. Hay denuncias y también muchas chicas jóvenes que no se animan a denunciar”.

Afirman que la lista es la más representativa en lo que refiere a cupo femenino.

Cuestiones a resolver

En la recorrida de campaña los afiliados plantearon diferentes problemáticas como la atención deficiente en la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), o las dificultades que surgen para utililzar el camping sindical. Ravasio sostuvo que hay varias demandas pendientes, como la entrega de útiles escolares, o la posibilidad de ofrecer actividades recreativas para los chicos en la temporada invernal. Aseguran que están trabajando para impulsar una serie de actividades.

“Estamos convencidos de que vamos a ganar”, pronosticó.

Cronograma de elecciones

La jornada electoral se llevará a cabo entre las 8 y las 21. Se podrá votar en cinco mesas de activos en el gremio y una de pasivos. Se dispondrán seis urnas volantes en determinados centros comerciales.