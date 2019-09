Los candidatos provinciales a cargos legislativos nacionales de Juntos por el Cambio comenzaron la segunda parte de la campaña electoral, esta vez con la expectativa de revertir el resultado del 11 de agosto. En una visita a la Redacción de UNO y al estudio de La Red Paraná 97.1 donde se emite el programa Ahí Vamos, el candidato a senador nacional Alfredo De Ángeli realizó un diagnóstico del pobre resultado en las PASO y aseguró que Mauricio Macri necesita más tiempo para desarrollar su proyecto político. “Es algo insólito, porque el 9 de agosto nos fuimos a dormir con una inflación que venía bajando, que venía estable y el 12 de agosto nos despertamos con una corrida cambiaria. Este es un problema político y de desconfianza. Tenemos un presidente que está haciendo bien las cosas, pero no alcanzó. No le alcanzó el tiempo a Cambiemos, por eso se tuvieron que tomar estas medidas. Sabemos que mucha gente no fue a votar, como mucha es la que nos va a votar ahora, porque vamos camino a un país en serio”, analizó el legislador.

De Ángeli, que buscará ser reelecto en la Cámara alta, defendió la gestión de Cambiemos y sostuvo que luego del resultado de las PASO se tomaron las medidas acertadas: “El Presidente leyó esta elección, por eso tomó medidas como sacarle el IVA a los productos de la canasta básica familiar, para aliviarle el bolsillo a los argentinos y principalmente a los sectores más vulnerables”.

El dirigente ruralista, en clave de balance, planteó que el votante debe valorar que el Gobierno impulsó la obra pública, la evaluación educativa y el federalismo con las provincias. “Cuando asumimos en 2015, el gobernador Bordet recibió una provincia en llamas, no tenía para pagar los sueldos, no tenía para pagar medio aguinaldo y el Presidente decidió resolverle el problema a la gente. No tenemos duda de que vamos a hacer una muy buena elección y vamos a entrar al balotaje”, señaló.

“El bolsillo apretó”

La candidata a diputada nacional en primer término, Gabriela Lena, explicó que la grave situación económica del país afectó las chances electorales del Gobierno. “No vivimos dentro de un frasco, sabemos lo que le pasa a la sociedad y esta elección de las PASO tiene que ver con una situación económica, de no llegar a fin de mes y un tema de que el bolsillo apretó. El primero que tomó cuenta de esta situación fue el Presidente, que admitió haberse equivocado y que reconoció lo que le está pasando para cambiar el rumbo. No estábamos acostumbrados a este tipo de política de decir la verdad, de decir cuánto es nuestro índice de inflación, de decir cuánto es nuestro índice de pobreza. Sabemos que la economía es una deuda pendiente que tenemos”, manifestó.

Por su parte, el intendente de Basavilbaso y postulante a diputado nacional –en segundo orden– Gustavo Hein dijo estar convencido de que la elección “se dará vuelta”.

“No somos personas que maquillan la realidad y eso a veces nos ha jugado en contra. Somos un equipo de trabajo que queremos una Argentina mejor, queremos una Entre Ríos mejor. Son momentos complicados, son complejos, quizás sobreestimamos la capacidad de resolución rápida de los problemas y por ahí nos jugó en contra la ansiedad. Pero estamos muy decididos a dar vuelta la elección, sabemos que en Entre Ríos lo vamos a hacer”, argumentó.

A su turno, Stella Olalla, quien secundará a De Ángeli en la lista de senadores, rescató los planes educativos de capacitación que la Nación direcciona a cada una de las provincias, “para revertir la crisis, sobre todo del nivel Secundario”.