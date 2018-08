La liga de partidos vecinales aspira a un rol decisivo en 2019

Sobre el avance de los reconocimientos partidarios y la conformación de una confederación provincial se refirió el apoderado legal Carlos Reggiardo. El abogado victoriense indicó: "Nuestra fortaleza es que no tenemos el techo de los dos polos de la grieta, y podemos conformar expresiones locales que sean verdadera alternativa y que en conjunto tengamos presencia en el armado provincial". El exvice gobernador Domingo Daniel Rossi realizó un análisis político provincial, en el que se refirió a "la necesidad de fortalecer el armado, lograr la cohesión necesaria para encarar el proceso provincial". Y agregó: "Este espacio cuenta con muchos exintendentes y referentes de representatividad en sus distritos, por lo que seremos un grupo importante provincial que será determinante en el armado de 2019".

El exintendente de Victoria Cesar Garcilazo, acompañado del exintendente Rubén Darío Garcilazo, manifestó: "Hay que mirar la gente. Cambiemos no ha satisfecho las expectativas como gobierno y hay enojo con sectores del peronismo , teniendo la gran posibilidad de agrandar nuestro espacio y en la medida que lo agrandemos, dejando de lados los rencores. En política no se puede decir 'este sí o este no', sino que hay que resolver los problemas de la gente", enfatizó.- También participaron el exintendente de Mansilla Rodolfo Orué, Rodolfo Pérez (Nogoyá), Luis Mariani ( Paraná ), Oscar Chao (Federal), Elvio Gamarra (Santa Elena), Edgardo Narducci (Paraná), Diego Bonott y Reynaldo Almada (San Salvador), Marime Taffarel (Paraná), Elsa Zapata y Juan Ángel Muñoz (Victoria), Cristian Boxler (Bovril), Matias Olmedo (Federal), Claudio Garcia (Feliciano), entre otros.