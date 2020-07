Luego de años de luchas y campañas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y también intersexuales y queer (LGBTIQ+), el 15 de julio de 2010 Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata de la Ley N° 26.618 de Matrimonio Civil, conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario, que en su artículo 2 establece “los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

Desde que rige este derecho, en Entre Ríos se celebraron unos 300 matrimonios igualitarios. Uno de ellos es el de Lidia Mabel Amato con Lucía Feite Allonca, quien se mudó al país desde Asturias, España, hace una década. Se casaron en marzo de 2015 en Paraná, ciudad en la que viven actualmente. “Soy española y ahora también argentina, tengo doble nacionalidad”, aclaró a UNO Lucy, quien analizó: “La ley de matrimonio igualitario se aprobó con un poco más de antelación en España. Pero respecto a Sudamérica, Argentina es uno de los países más avanzados y en los que mejor estamos en cuanto a derechos”.

No obstante, observó que el cambio cultural es más lento, y al respecto, señaló: “El tema del machismo lo he advertido mucho más en Argentina, comparando con España, y eso que allá también hay mucho que aprender”.

Lucy contó el motivo que en su caso las llevó a contraer matrimonio, y explicó: “Nos casamos desde la perspectiva del amor romántico y también desde el punto de vista práctico de la vida, porque queríamos visualizar el amor teniendo la oportunidad de hacer un proyecto de vida juntas, pero obviamente no puedes hacer un proyecto de vida con nadie si no tienes acceso a los derechos que tiene todo el mundo, como la obra social y demás. Por ejemplo, es muy duro si tienes que ir al hospital a visitar a tu compañero o compañera y no te registran como un familiar”.

Más allá de los avances en materia de normativas, Lucy indicó que aún hay mucho por hacer, y manifestó: “Dentro del colectivo LGBT, las personas que están peor en cuestiones de derechos son las del grupo trans. En cuanto a nosotras, aunque haya leyes, estaría faltando un poco la educación social para aceptar la diferencia, y hasta cierto punto normalizarla, porque han sido muchos años de invisibilización. Es un proceso al que la sociedad tiene que acostumbrarse y considerar a nuestras parejas como a cualquier otra pareja. Creo que ese proceso se está dando, estamos mejorando, pero nos falta un poco todavía”.

Acto seguido, explicó: “Nosotras somos mujeres, nos sentimos mujeres, solo que tenemos una compañera mujer y quizás para la sociedad en general sea más fácil de aceptar. Pero a las personas trans, que tienen otra identidad de género, por ejemplo si yo nací biológicamente una mujer y me siento un varón, es más complicado que las entiendan”.

En cuanto a su experiencia personal junto a su esposa, aseguró: “Siempre todo el mundo ha sido receptivo con nosotras, y si a alguien no le habrá gustado nuestra pareja se habrá callado, pero jamás tuvimos alguna vivencia desagradable por nuestro matrimonio igualitario. También creo que cuando uno se acepta a sí mismo, las demás personas tienen una mejor recepción y respetan más”.

Damián Fabre es de Villa Elisa y conoció a Diego Díaz, oriundo de Córdoba, en una fiesta en Buenos Aires organizada por la empresa en la que trabajaba. Hace 15 años que son pareja y actualmente viven en la localidad del Departamento Colón.

Según contó a UNO, se casaron en agosto de 2013. Además del amor mutuo, uno de los motivos que los impulsó a dar este gran paso fue el anhelo de formar una familia y que el trámite en el Registro de Adopción fuese más sencillo.

Actualmente renunciaron al deseo de adoptar -cansados de la burocracia- y están abocados a sus sobrinos. Sin embargo, destacaron que contraer enlace ante la ley es un tema crucial: “Poder acceder a los derechos que tiene el resto de las parejas que se casan es muy importante. Si construimos algo o adquirimos un bien, tenemos la garantía de que nuestra pareja puede heredarlo”, manifestó.

Si bien residen en una ciudad relativamente chica, donde suele ser más difícil vencer ciertos prejuicios, Damián aseguró que hay muchas personas que los apoyan. “Somos el primer matrimonio igualitario que hubo acá en Villa Elisa. Nos aceptaron bastante bien. Cuando nos casamos mantuvimos un perfil bajo, porque éramos una pareja como cualquier otra que celebra su boda”, expresó.

No obstante, confió: “En aquel entonces, medio que el jefe del Registro Civil no nos quería casar, debido a sus convicciones religiosas, pero al final accedió y no hubo ningún tipo de problema en la ceremonia. Al contrario: tuvo muy buena onda y resultó un casamiento muy lindo, y nos sorprendió con las palabras que nos dijo”.

matrimonio igualitario El país fue pionero con la Ley de Matrimonio Igualitario. Gentileza Damián Fabre

El segundo matrimonio igualitario en Villa Elisa fue hace un año y medio. Se trata de una pareja de amigos de Damián y Diego, quienes celebran que hace una década se haya aprobado la ley N° 26.618. “En su momento apoyábamos esta ley en nuestras redes sociales, pero no estábamos en ninguna agrupación. Hace dos años con Diego formamos una acá que se llama Diversidad Viva y estamos trabajando por nuestros derechos. Hemos avanzado mucho, e incluso este año pudimos izar la bandera del orgullo en uno de los monumentos de la ciudad”, destacó Damián.

Alejandra Elcura es actualmente la coordinadora del Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual, y si bien ya no forma pareja con la persona con la que se casó en 2010, ambas mantienen un vínculo ameno, abocadas a la crianza de la hija de 4 años que tienen en común, quien fue la primera beba en Entre Ríos nacida por técnica de reproducción asistida que fue anotada por dos mamás con el nuevo Código Civil.

Haciendo un balance de la ley de matrimonio igualitario, Alejandra reflexionó: “Cuando las normas son sancionadas, quizás los cambios sociales llegan más atrasados, y frente a eso tenemos una doble responsabilidad, desde lo institucional pero también desde los colectivos de LGBT, para seguir poniendo la temática en agenda y poder generar este cambio social”.

“Si hacemos un balance de estos 10 últimos años, no solo se logró el matrimonio igualitario, que es una primera ley de aproximación a la que le siguieron otros beneficios y otras leyes”, dijo, y subrayó: “No hay que olvidar que la ley de matrimonio igualitario fue la más importante a nivel sudamericano y la Argentina fue ejemplo de otros países con este avance. Luego vino otra ley muy importante también, que es la de identidad de género, que habla específicamente de respetar la identidad de una persona, de cómo se autopercibe, tenga hecho o no su cambio de documento. Esa también fue una ley de vanguardia en nuestro país y a nivel mundial”.

Por otra parte, afirmó: “Cuando peleábamos por el matrimonio igualitario promovíamos nuestros derechos. Primero se planteaba una ley de unión convivencial o civil y no de matrimonio, pero sin casarnos no podíamos acceder a un montón de beneficios y derechos que ya tenían las parejas heterosexuales que sí podían casarse, sobre todo el derecho hereditario”.

En referencia a los cambios sociales que aún están pendientes de lograr y por los cuales fortalecen sus acciones, manifestó: “Aún faltan reforzar leyes que se han presentado y que tienen que ver con la inclusión laboral y la reparación histórica para personas trans. Es esa parte del colectivo la que en este momento más necesita la presencia de las leyes, del Estado y de la parte privada también, para acceder a una fuente de trabajo, ya que por prejuicios son muy pocas las empresas que toman personas trans para cubrir algún puesto”.

Alejandra no solo se posiciona como funcionaria al referirse a estos temas, sino también a partir de su extensa militancia por los derechos del colectivo LGTB, por los que viene trabajando junto a sus pares: “Bregamos por una provincia más inclusiva, equitativa, diversa e igualitaria”, concluyó.

Actividades

Previo a cumplirse los 10 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, se organizaron una serie de actividades. Una de ellas es el Primer Encuentro de Familias Diversas e Infancias Libres, que comenzó ayer y se está llevando a cabo de manera virtual.

Al mismo se puede acceder o solicitar mayor información a través de Facebook Liga LGTBIQ de las Provincias, o de Instagram: ligalgbtiq. En este marco, hoy a las 15 habrá una actividad artística y lúdica por Zoom, a cargo del programa de Infancia de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. A las 17 en Instagram habrá un conversatorio con Mauro Cabral, sobre Infancias Intersex; y a las 21 por Facebook se compartirá un espacio de música transmitido en vivo desde el boliche El Ángel, de Gualeguaychú.

“Estamos participando en una organización a nivel nacional que se llama Liga LGBTIQ de las Provincias, que es totalmente federal, y lo que queremos es hacer escuchar las voces del interior”, remarcó Alejandra Elcura, quien aclaró que el encuentro este año iba a ser en Paraná, pero por la pandemia se está realizando de manera on line.

Por último, adelantó que desde el área que coordina, junto a otras a nivel provincial que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, organizaron un ciclo de charlas con el objetivo de dialogar acerca de las normativas vigentes, de las vivencias de las personas que forman parte del colectivo LGBTIQ+, y del rol fundamental de las instituciones que deben garantizar que se respeten los derechos. “Habrá referentes de renombre. Por ejemplo, el lunes la charla virtual será con Princesa, que es de Rosario del Tala y fue la primera persona en Entre Ríos en lograr una identidad no binaria en su acta de nacimiento, junto a su abogado Alfonso Albornoz. También nos acompañarán la directora del Registro Civil (Victoria Aizicovich), que sacó una resolución interna para poder concretar este trámite, y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, Natalia Barreiro”, concluyó.