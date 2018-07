La ley de cannabis medicinal, entre el vacío legal y la urgencia de los pacientes

Carola es mamá de Abril de 12 años, quien padece del síndrome de Rett, y forma parte del universo de cien familias entrerrianas que buscan mejorar su calidad de vida con un tratamiento basado en el aceite de cannabis. Pero sucede, que en la mayoría de los casos, las familias están condicionadas por la letra de la ley nacional 27.350 de uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, que después de un año y cuatro meses de haberse aprobado espera por su completa reglamentación. Los grises de la norma dejan desamparados a los pacientes, porque el Estado aún no comenzó con la producción de cannabis (autoriza al Conicet y al INTA para hacerlo) y tampoco habilita a avanzar con el autocultivo, aunque muchas personas tienen pequeñas plantaciones en sus hogares para poder proveerse.

Pero las dificultades no se terminan allí, porque en el plano provincial la Legislatura solamente avanzó con la media sanción en Diputados de la adhesión a la ley nacional y esta situación limita aún más la posibilidad de las familias para poder comprar el aceite importado (Charlotte's web). Su alto costo, unos 400 dólares, y la falta de cobertura del Iosper para aquellos que son afiliados hacen que sea imposible afrontar el valor del producto.

Carola Olavarría es integrante dey recibió en su casa apara compartir una historia atravesada por la lucha y una búsqueda incansable para que su hija acceda a tratamientos que mejoren sus condiciones de vida. "Al no contar con la adhesión a la ley nacional, la gente que usa el aceite Charlotte's web que viene de Estados Unidos y tiene la obra social Iosper no puede acceder a un reintegro, por ejemplo. No pueden reclamarle nada y el Iosper tampoco debe hacerse cargo de comprarlo si no se cuenta con la adhesión a la ley. Es el único que tiene permitido el ingreso a la Argentina", aseguró.