La informalidad domina el mercado laboral provincial

En el diagnóstico laboral que el Ministerio de Trabajo de la Nación realiza periódicamente sobre cada provincia, se brinda un exhaustivo panorama de la realidad laboral de cada jurisdicción.

Los datos permiten ver e interpretar la situación del mercado económico. Por ejemplo, la gran informalidad que domina a los puestos de trabajo en el sector privado.

Entre otros puntos, el informe establece que la cantidad de asalariados no registrados del sector privado es del 34%, mientras que de los trabajadores que desarrollan su actividad laboral en casas particulares, un 67% no se encuentran registrados. Y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, se observa que un 53% son trabajadores no profesionales con capital y un 28% son trabajadores no profesionales sin capital, que supone que en su mayoría desarrollan actividades laborales de subsistencia.

Sobre un total de 460.000 entrerrianos ocupados, el Ministerio de Trabajo de la Nación constató que unos 340.000 son asalariados: 123.000 pertenecen al sector público; 183.000 puestos al ámbito privado; y 34.000 trabajan en casas particulares.

Hay dentro de los ocupados, unos 92.000 contemplados bajo la figura de cuenta propia: un 17% son profesionales o técnicos, un 53% no profesionales con capital; y un 28% –unas 26.000 personas– son no profesionales sin capital, que son aquellos con trabajos de subsistencia.

Esos 26.000 entrerrianos, sumados a los 62.000 no registrados en el sector privado (34% del total del empleo privado), más los 23.000 trabajadores no registrados en casas particulares, suman 111.000 personas, aproximadamente. En el sector privado, la cantidad de trabajadores registrados en Entre Ríos es de 122.000 personas.

Según el estudio, la informalidad laboral, en el caso de los asalariados se mide a partir de la condición de registro ante la seguridad social. Por ello, el empleo informal o no registrado se encuentra conformado por los asalariados a los que no les realizan los aportes y contribuciones.

Respecto a los trabajadores independientes, si bien aclara que no hay información respecto a su condición de informales o no, para suplir esa falta se diferencia de acuerdo al grado de calificación de la tarea (profesional o técnico) y, para las tareas de calificación operativa, se discrimina de acuerdo a la tenencia o no capital, "ya que está comprobada una alta correlación entre esta característica y la informalidad. Es decir, a menor nivel de calificación y/o falta de tenencia de capital, suele encontrarse una mayor incidencia de la informalidad".





Juventud

Por otro lado, en la provincia los jóvenes inactivos representan el 57% de la población de 18 a 24 años. De ellos, el 24% no estudia y más de la mitad que no asiste a la escuela (53%) no terminó el nivel de estudios secundario.

En su gran mayoría (70%), estos jóvenes realizan tareas del hogar. Es decir que los jóvenes de la provincia de Entre Ríos que no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo alcanzan al 13% de la población de 18 a 24 años. En el total nacional este porcentaje alcanza al 16%.