La historia de Ramoncito Muñoz, el angelito de los montes, llega al cine

El norte entrerriano es un lugar rico en historia y leyendas. San José de Feliciano, la cabecera departamental más septentrional de la provincia, ha ido creciendo en estos últimos años, y con la ciudad, sus artistas. Son ellos quienes saben retratar la idiosincrasia de su pueblo mejor que nadie. Un ejemplo es el del cineasta Conrado Arévalo, que desde hace un tiempo viene trabajando en un proyecto que despertó el interés de toda la comunidad de Feliciano y la zona: la historia de Ramoncito Muñoz, el angelito de los montes.

"Como todo felicianero, me crié con un cuentito de dos párrafos que resume la vida de Ramoncito. Era un nene de 3 años que vivía en el campo con su familia, y una tarde su padre llegó de trabajar en la estancia para volver a irse enseguida. El nene estaba acostumbrado a que su papá lo llevara a darse una vueltita a caballo, entonces lo siguió a su padre sin que él se diera cuenta y se pierde en el monte. Durante ocho días lo buscan intensamente, se moviliza todo el pueblo y no lo encuentran. Es entonces que traen una perra entrenada desde Santa Fe y la perra lo encuentra en una orientación contraria a donde lo estaban buscando. Lo encuentran muerto, por supuesto. Luego la gente comienza a pedirle y recibir milagros", contó el realizador a Escenario.

Nacido en Feliciano, a los 18 se fue a estudiar la carrera de cine a Córdoba, donde hizo la licenciatura en cine y televisión. Al terminar se quedó viviendo en la docta durante algunos años, pero al tiempo volvió a Feliciano con un objetivo puntual: concretar su tesis. "A la tesis mía la hice en Feliciano, fue un trabajo de tres años junto a otros compañeros, y ahí se armó una comunidad con la que luego haría otras producciones en conjunto. La gente de Feliciano escribió guiones, nosotros íbamos a la vez ayudándolos a que aprendan algo de edición y sonido para que nos asistan en el rodaje. Eso fue en 2005, luego estrenamos la producción acá en Feliciano; y quedó como una gran experiencia para la localidad. Creo que esto fue lo que cimentó la base en la comunidad que nos facilitaría luego conseguir ayuda para este nuevo proyecto sobre Ramoncito", destacó y contó que varios habitantes de Feliciano participaron en el rodaje, delante y detrás de cámara.

Ramoncito se convirtió en el segundo santo popular de Feliciano, después de Lázaro Blanco, conocido como el chasqui milagrero, que ha ganado mucha más trascendencia a nivel nacional. Sin embargo éste último murió hace 130 años, mientras que Ramoncito, el angelito de los montes falleció hace 48 años, por lo cual aún hay testigos vivos.

Al respecto, Arévalo señaló: "Justamente comencé a investigar cuando a través de un amigo me enteré que la mamá de Ramoncito todavía vive y hay muchas cosas para contar al respecto: cómo fue el trato de la policía, de los vecinos, qué fue lo que pasó en la investigación, qué le decían a ella, cómo fueron los tiempos, que a ella la habían acusado de asesinato al principio y eso demoró la búsqueda, y el posterior pedido de perdón de la gente, entre otras cosas que se van a contar en el documental, que la gente de acá, de la comunidad no conocíamos".

En el documental, la mamá de Ramoncito cuenta que el velorio se llevó a cabo en su vivienda, sin cajón, a pedido del cura párroco. El niño quedó muy lastimado por las espinas del monte, y entre autoridades educativas y de la parroquia decidieron llevar a todos los estudiantes de las escuelas de Feliciano al velatorio de Ramoncito. "Por eso tenemos tantos testigos, el caso marcó a una generación completa, que recuerda haber visto los pies del nenito que parecían una lija de tantas espinas que tenían. Y eso también está en el documental", explicó.

Hoy en día, el cuerpito descansa en una tumba del Cementerio Municipal de Feliciano, donde muchas personas, en especial mamás, dejan ofrendas y mensajes.





La fuente original

"El documental cuenta con un testimonio principal a partir del cual contamos la historia, que es la mamá. Y eso es muy importante destacarlo, ella es la única persona adulta que estaba presente al momento de su desaparición. Ella estaba en el rancho con los otros hermanos de Ramoncito, el mayor que tenía 4 años, y luego había otros dos más chiquitos. El papá falleció 10 años después que Ramoncito, por eso no contamos con su relato. Después hay testimonios de gente que se acercó espontáneamente a contarnos situaciones con respecto a la búsqueda, aparecieron fotos de la persona que trajo la perra y así pudimos ir sumando más información que hace al relato más interesante. Además de esos testimonios, hay reconstrucción de escenas con actores", señaló Arévalo.

Asimismo, contó que la mayoría de los que actúan son no-actores, personas aficionadas que se acercaron a castings realizados tanto en Feliciano como en otras localidades. Se trata de un trabajo independiente realizado por la productora Impulso Audiovisual, perteneciente a Arévalo, y Latente Films, de Córdoba. Luego se sumó el municipio de Feliciano que brindó apoyo logístico. Y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER) facilitó equipo técnico para hacer más eficiente el proceso de filmación.

"Hay que destacar que esto es sin fines de lucro, la mamá de Ramoncito, en la primera charla que tuve con ella, que salimos a dar una vuelta en auto, lo único que me pidió es que no se lucrara con la historia de su hijo. Además me agradeció que yo le vaya a preguntar, porque ella dice que se han escrito canciones, cuentos, pero nunca nadie le fue a preguntar a ella qué fue lo que pasó. Por eso nosotros fuimos a la fuente, a ella, junto con Elbio Vargas que es el productor general del documental".

El estreno de la producción sobre Ramoncito tendrá lugar a comienzos de 2018. En este momento, Arévalo se encuentra abocado a finalizar el documental Qué magia tenés chamamé, que indaga sobre las historias y los detrás de escena del Festival del Chamamé de Federal, y se estrenará este mes. "Después del estreno me pondré a full con el proyecto de Ramoncito, con la esperanza de terminarlo para enero. El trailer ya está a mitad de hacer, pero hay que tener en cuenta que esto es un proyecto independiente", concluyó.