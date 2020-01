La gestión de Bahl no reincorporará a las seis trabajadoras trans. La decisión fue informada a las damnificadas por dos funcionarias municipales, en un encuentro que mantuvieron con representantes del colectivo LGTB+

La reunión estuvo encabezada por la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo, y la subsecretaria de Mujer y Diversidad, Cristina Ingleson.

Desde la Municipalidad se informó que durante ese encuentro, Robledo reconoció que “debido a la emergencia económica en la que se encuentra la Municipalidad, que fue declarada por ordenanza, y las denuncias que se encuentran en la justicia respecto a los actos administrativos realizados por el gobierno anterior, no es posible, por el momento, la reincorporación de las seis personas travestis y trans cuyos contratos vencieron el 31 de octubre pasado”.

“Fui un rato a la reunión de ayer (por el lunes) y me fui desilusionada”, expresó a APF Iara Quiroga. Apuntó que las funcionarias les ofrecieron “conseguir un bolsón de mercadería y un voucher para la luz” para cada una de las trabajadoras. “Pero hay compañeras que no tienen vivienda propia, como yo, y no tenemos dónde vivir, así que qué luz vamos a pagar”, lamentó.

Iara Quiroga, Vanesa Aramí Bello, Matías Lucas Damián Berón, Gabriela Abigail Manrique, Paola Natalí López y Fernanda Ramírez, son las seis personas trans que fueron contratadas por la Municipalidad durante la gestión de Sergio Varisco, en el marco de una política de reparación laboral hacia el colectivo.

El 31 de octubre pasado sus contratos fueron dados de baja y las trabajadoras presentaron un amparo en la justicia entrerriana para recuperar sus puestos. Tuvieron un fallo en primera instancia a favor (del juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto) y uno de segunda instancia en contra (del Superior Tribunal de Justicia).

“Ahora estamos organizándonos para definir nuevas acciones”, adelantó Quiroga en diálogo con esta Agencia. Las acompañan agrupaciones como Sexualidades Disidentes, la Asamblea de travestis, tortas y maricas en lucha, la Red Diversa Positiva, entre otras.

Intercambio

Desde la Municipalidad de Paraná, en tanto, se informó que el encuentro con referentes LGBTTTIQP+ tuvo como objetivo “reconocer el trabajo realizado por el colectivo y tener un primer intercambio sobre las políticas que se proponen”.

“El intendente ha expresado reiteradamente la necesidad de potenciar el área de Mujer y Diversidad, y en ese marco delinear acciones concretas y sustentables para atender las problemáticas del colectivo. Sabemos del trabajo que hicieron en 2018, con el relevamiento trans en Paraná, lo que representa una base muy importante para ese objetivo, y también reconocemos la ordenanza que se sancionó el año pasado, que, a decir verdad, salió sin partida presupuestaria”, destacó Robledo.

Tras informar la decisión de no reincorporar a las seis personas trans, Robledo señaló: “Reconocemos la urgencia de desarrollar canales de inclusión laboral para el colectivo, y por eso desde la Municipalidad se está trabajando con la Nación y la Provincia para atender las situaciones más inminentes, y también planificar medidas de más largo plazo que nos permitan implementar la ordenanza mencionada”.

A modo de propuestas, enumeró que se está trabajando para generar espacios de formación y capacitación laboral; articulación con áreas de asistencia en la emergencia y asesoramiento jurídico gratuito por violencia de género que sufren las personas cuyas orientaciones sexuales e identidades de género no son las hegemónicas y que hoy día está invisibilizada, promover acuerdos con el sector privado, entre otros.

Por su parte, Ingleson aseguró: “Hay una decisión política del intendente Bahl de trabajar participativamente respuestas que se puedan convertir en política pública, que se sostenga en el tiempo, que trascienda la gestión. Que no sea un parche para hoy y después se desbarate por no haber hecho las previsiones correspondientes”.

La funcionaria destacó que tanto la Nación como la Provincia y Municipio tienen la misma perspectiva para trabajar con el colectivo. “Esto nos fortalece para el establecimiento de políticas que sirvan para toda la comunidad LGTTTB.”, acotó.

Sobre la base de la participación, se les hizo saber a los y las concurrentes, la creación de la Dirección de Diversidad Sexual y Géneros “como un espacio institucional de la Municipalidad de Paraná que refleja responsabilidad, el compromiso y el desafío de la gestión de generar acciones y propuestas firmes que se conviertan en políticas públicas de estado, lo que requiere en algunos aspectos incorporar la perspectiva de género, sexualidades y derechos a servicios que el estado municipal ya presta, y en otros casos crear acciones y procesos nuevos que garanticen los derechos humanos de las mujeres y las personas LGBTTTIQP+”, sostuvo la subsecretaria. Asimismo, se informó que uno de los ejes de trabajo será la creación de un observatorio que incluirá el registro de situación local de las mujeres y diversidades.

“Desde el Municipio queremos conducir un proceso político, acompañando los vínculos que se dan en la comunidad y aportando los recursos y espacios para que se fortalezcan. Lo que pretende esta gestión es que haya un cambio cultural en la comunidad que se reconozca, valore e incorpore el ejercicio de derechos para que podamos vivir la ciudadanía plena, eso requiere que la comunidad lo habilite, nuestro compromiso es transitar y promover ese camino”, indicó Ingleson.

Del encuentro, participaron personas que son referentes comunitarias y de organizaciones que trabajan en derechos de personas LGBTTTIQP+. En este sentido, se dialogó sobre la creación del Consejo Municipal de Mujer y Diversidad, se intercambiaron opiniones respecto a la necesidad de sostener la visibilidad y particularidades de este colectivo en particular y de avanzar valorando los derechos ganados y las historias personales y colectivas de lucha.



