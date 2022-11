La etapa medieval y la pasión por impulsar las tradiciones

Inspiradas en una etapa tan importante de la historia buscan realzar los usos y costumbres de la época y aspiran a conformar la primera sede en Entre Ríos, ya que al momento no la hay. “Tenemos que lograr que la gente se interese para formar un equipo de bohour profesional, la idea es ir atrayéndola de a poco para el día de mañana ser sede de un torneo nacional. Por ejemplo, la semana que viene se hará un certamen en la Rural de Buenos Aires, algo que es una belleza porque el lugar está totalmente ambientado al estilo medieval y se realiza por espacio de tres días con sedes de todo el país. La idea es constituir la primera sede en Entre Ríos”, comentó Romero a UNO.

Medieval de Concordia.jpg La época medieval reflejada en distintas presentaciones artísticas.

Del reciente evento realizado en la costanera expresó: “Hubo stands de diferentes partes del país, invitamos a un equipo de luchadores profesionales, que son quienes pelean con armaduras de estilo medieval europeo. En Argentina hay una liga federal y se hacen torneos nacionales. La idea era traer un grupo de ellos, que la gente conozca, vea cómo eran las armaduras, hacer simulacros de peleas como para el día de mañana seguir armando eventos e incluso formar un equipo local y hacer torneos como se hace en varios lugares”.

Con esa premisa, las organizadoras quedaron conformes y van por más. “Por ser el primer evento, la gente concurrió, incluso se vistieron de la temática. Esperamos volver a repetirlo y que se sumen más personas. Nos gusta organizar este tipo de eventos, nos mueve hacer eventos diferentes, salir un poco de lo que se hace siempre. También hicimos la Zombie Walk y la semana que viene vamos a realizar la Frikimanía. Queremos demostrar que hay mucho público para ese tipo de eventos. Nuestra intención es volver a repetir la expo para julio o agosto”, declaró.

La época medieval, también denominada Edad Media o Medioevo, fue el período de la historia que sucedió a la Edad Antigua, que finalizó con la caída del Imperio romano en el siglo V d. C., y que antecedió a la Edad Moderna, que se inició con el descubrimiento de América en 1492.

La época medieval tuvo lugar en Europa entre los siglos V y XV d. C. y fue considerada una época de ignorancia, superstición y opresión social, a diferencia de la Edad Antigua y la Edad Moderna, que se destacaron por sus avances en las artes y las ciencias. Sin embargo, con el paso de los siglos se comprendió que la época medieval fue un período importante y dinámico que permitió alcanzar una unidad cultural sin precedentes en Europa.

combate medieval 4.jpg

La caída del Imperio romano en el 476 d. C. tuvo repercusiones en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales que fueron influenciadas por los pueblos germánicos del norte de Europa. Estos pueblos introdujeron nuevas formas de liderazgo bajo la monarquía y establecieron a la religión cristiana como forma ideal de vida, lo que dio inicio al período medieval.

“Queremos que la gente se involucre más en lo medieval y en el personaje, en fin, tener nuestro propio equipo que nos pueda ir a representar en el país. Queremos enseñarles que hay público para este tipo de expo. A mí me sorprendió mucho la calidad de trajes que había, pensé que la mayoría iba a ir de vendedor ambulante que era lo que había en la época, pero afortunadamente había de todo y me sorprendió cómo la gente se prendió, con grupos que llegaron de Colón, Federación con sus clanes armados. En lo medieval entraba todo, no solo lo mitológico, sino la fantasía con lo real”, contó.

Y agregó: “Durante el evento estuvo presente un expositor de Federación, la Cueva del Vikingo y se dedica a realizar artículos en cuero y vasos en cuernos como se usaban antes. Además realiza hidromiel que era la cerveza de esa época”.

Consultada sobre de qué se trata el bohour, respondió: “El bohour se basa en el arte de pelea filipino. No se trata tanto de pelear, sino de derribar al oponente. Una vez que se lo derriba queda descalificado”.

Medieval Concordia.jpg

“Nosotros creamos el evento acá en Concordia, el bohour no existe en Entre Ríos, lo más cercano que hay es en Santa Fe. Los chicos de Rosario hacen sus propias armaduras, cada una de ellas pesan unos 20 kilos, más lo que se ponen abajo. Se encargan de realizarlas, entrenan, están abiertos para venir a Concordia y brindar clases, en fin, ayudarnos para que cada uno tenga sus armaduras”, manifestó. Y describió que durante el evento los chicos de Concordia estuvieron a la altura. “Se tomaron el trabajo de hacerse sus propias armaduras de cartón, entrenaron, formaron sus propios planes. Acá no tenemos armaduras profesionales porque aún no se ha creado el grupo de bohour. Aparte de Rosario, también hay grupos en Córdoba, San Juan, Salta y en Buenos Aires hay unos cinco grupos. Acá queremos formar un grupo porque la movida es muy linda”, expresó.

La historia cuenta que en los comienzos de la época medieval la economía estaba estancada. A partir del siglo IX la tierra era la principal fuente de riqueza. Con el surgimiento del feudalismo, en el que la clase alta minoritaria era propietaria de la mayoría de los feudos, se comenzó a explotar la tierra con el trabajo de la clase baja, formada por campesinos y esclavos.

A fines del siglo XI la producción agrícola se incrementó, debido a las condiciones climáticas resultaron favorables en las temporadas de siembra y a los avances tecnológicos, como los molinos de agua y la rotación trienal de los cultivos. Como consecuencia, mejoró la alimentación de la población, disminuyeron la hambruna y las pestes y se produjo un gradual crecimiento demográfico.

Con esa premisa, Romero indicó que buscan llevar el concepto del cuidado de la tierra y la importancia para la subsistencia. “Hoy en día se está volviendo a impulsar que cada uno coseche sus alimentos, a las ahumadas, a todo lo que es sano y natural. Queremos que se vuelque la cultura y que los eventos sean más relacionados a lo medieval. Muchas veces le hablamos sobre lo medieval y la gente como que no entiende de qué se trataba. Por ejemplo, este año estuvieron los chicos de la escuela agroecológica, brindaron un taller de pintura hecha a base de plantas de maquillaje y un taller de cocina con flores y demás. También estuvo una chica que realizaba medicina a través de los yuyos. Está bueno que todo eso vuelva a resurgir porque el planeta nos está gritando muchas cosas y lo estamos escuchando. La idea es volver un poquito atrás para mejorar”, dijo.

Al mismo tiempo bregó por tener mayor acompañamiento y seguir impulsando esta iniciativa. “Esperemos tener apoyo para seguir fomentando estos eventos porque en los encuentros medievales, por ejemplo cuando se hacen exposiciones de tres días, vienen grupos de todos lados con campamentos enormes, y los equipos vienen con sus carpas estilo medieval, fogones, es algo muy hermoso, guerras medievales. Se puede hacer y necesitamos del acompañamiento que se necesita”, describió.

En tanto que la impulsora de las ferias medievales contó que “en Entre Ríos hay una persona que es el jefe de la horda de los vikingos, ellos se construyen sus propias casas, armas a mano. Sería bueno poder traerlos y que cuenten sus vivencias personales, porque ellos arrastran su cultura y la siguen manteniendo. Incluso, hablando con los integrantes de la Fiesta del Inmigrante, les decía que cada inmigrante tiene su época Medieval y estaría muy bueno que se sumen para contar cómo era esa época Medieval sin tecnología”.