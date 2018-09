La escuela que viene: Robótica, Programación y cambios en Matemáticas

UNO la titular del Consejo General de "Estamos apuntando a un cambio de paradigma, de metodología, con inclusión de las nuevas tecnologías. Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) nosotros en Matemáticas los tenemos desde hace muchos años. Se han actualizado esos contenidos para que cada profesor docente sepa cuáles son los contenidos básicos que tienen que tener sus alumnos, en cada uno de los niveles y modalidades", dijo ayer ala titular del Consejo General de Educación , Marta Irazábal de Landó. La explicación refiere a una de las decisiones adoptadas el martes, en la 89ª edición del Consejo Federal de Educación (CFE) que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires con la participación de todas las provincias

A partir de la iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación, acerca de cómo enseñar matemática en el siglo XXI, el CFE aprobó el documento Indicadores de Progresión de los Aprendizajes Prioritarios de Matemática, que establece los saberes mínimos fundamentales de Matemática que los/as estudiantes deben desarrollar durante cada año de estudio y ciclo, permitiéndole al alumno resolver situaciones reales que se adapten a su contexto y garantizando una trayectoria educativa plena.

"Fundamentalmente, el cambio va hacia la forma de enseñar, en las metodologías de enseñanza; eso es la clave de todo esto. Estamos apuntando a un cambio de paradigma, de metodología, con inclusión de las nuevas tecnologías, fundamentalmente", remarcó la funcionaria provincial.

"No estamos detrás de un formato que permita resolver ejercicios de una evaluación, propiciamos una Matemática para la vida. Por eso estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para continuar articulando los consensos necesarios, tomando en cuenta los contextos de cada jurisdicción, para llegar a un marco general", aseguró el ministro de la Nación, Alejandro Finocchiaro.

La instrumentación de estos cambios llegará en 2019. Desde la cartera educativa nacional se planteó que el documento es una respuesta para revertir los resultados obtenidos en la evaluación Aprender. Al respecto, vale recordar que hace tres semanas UNO dio cuenta de que el 70,3% de los estudiantes que finalizan la Secundaria alcanzan un nivel básico o por debajo del básico en Matemáticas en la provincia de Entre Ríos, un par de puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, del 68,8%, según los resultados del operativo Aprender 2017. Es decir, que apenas pueden resolver problemas simples. Sin embargo, en el nivel Primario, seis de cada 10 chicos que están en el último año alcanzan un nivel satisfactorio o avanzado. Las posturas de especialistas consultados en esa oportunidad daban cuenta de que los magros resultados en la escuela media no se relacionan con la actual enseñanza basada en la teoría francesa, sino que inciden en esos problemas de aprendizaje muchos otros factores, que van desde aspectos socio-económicos hasta docentes en Secundaria que provienen de una profesión con base de Matemáticas –bioingenieros, contadores, ingenieros–, porque faltan profesores de esta materia. Por eso la tendencia en Primaria es contraria, por la presencia de docentes que son maestros recibidos como tales.

De todos modos, la medida consensuada con los ministros de Educación de todo el país, pasó por diversas instancias de tratamiento, mesas federales, encuentros con expertos internacionales, especialistas de todas las jurisdicciones, docentes y estudiantes, según dijo la secretaria de Innovación y Calidad Educativa de la Nación, Mercedes Miguel. "Hay un altísimo consenso en la necesidad de mejorar el aprendizaje en Matemática y hoy emprendemos un camino que logre una asignatura más atractiva, interdisciplinar y desafiante para los estudiantes. Hay que terminar con generaciones enteras víctimas de la Matemática" afirmó Miguel, y contó: "Pusimos foco en qué es prioritario que aprendan los chicos y cómo vamos a trabajar con los docentes en las aulas para lograr revertir la falta de aprendizaje de esta materia".

En cuanto a la necesaria capacitación docente para llevar adelante los cambios, la titular del CGE indicó que ya se están haciendo las capacitaciones en la provincia: "Tenemos tutores generalistas en varios departamentos, que están capacitados ya a través del programa Nuestra Escuela", un ambicioso plan formativo iniciado que alcanza a más de 44.000 educadores. "Apuntamos a la capacitación en Matemáticas y Lengua para tener la comprensión de todas las problemáticas".

Respecto de los cambios en Matemáticas, y ante la consulta acerca de formas de evaluación, aclaró: "La evaluación debe ser un proceso y esto no solo es actual; desde hace tiempo se viene pidiendo a los profesores que se hagan evaluaciones en proceso y no a través de pruebas escritas de un momento. Se pide que evalúe la trayectoria educativa de los alumnos. Eso es fundamental: que se recuperen los alumnos en esa trayectoria educativa, darle distintas posibilidades a los chicos, para que no vayan a un examen final, para poder acompañarlos mejor en el proceso de estudio".

En ese marco de nuevas estrategias y cambios, la funcionaria provincial confirmó que en 2019 comenzará la nueva escuela Secundaria 2023, que recupera aspectos de la actual estructura de nivel medio y agrega el cambio metodológico, a través de proyectos intra y transdisciplinares. "Para el año que viene –explicó– se va a tomar un grupo de escuelas, que ya han sido seleccionadas, secundarias orientadas, de educación técnica profesional, tanto de gestión pública como privada. Se instrumentará en escuelas modélicas, por proyecto y en el ciclo básico, y luego iremos viendo todo el proceso para ampliarlo en 2020". El grupo inicial abarcará en 2019 a unas 40 escuelas de toda la provincia.





Insumos atrasados

El CFE también aprobó la resolución de la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa sobre Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de Educación Digital, Programación y Robótica, áreas de conocimiento emergentes, que se incorporarán en los contenidos prioritarios en cada una de las escuelas de las provincias, tanto de Primaria como Secundaria.

"Eso se viene implementando con escuelas de futuro. Están un poco atrasados los insumos que le deben llegar a cada escuela, por el problema que tenemos a nivel país", razonó la titular del CGE. En ese sentido, citó que han llegado algunos carritos con computadoras a la gran mayoría de escuelas primarias y secundarias. "Todavía faltan muchos insumos que envía la Nación, como kits para armar Robótica, y que se darían con diferentes programas tanto en el nivel Primario como Secundario. Eso será paulatino y debemos esperar que lleguen todos los insumos, que están muy atrasados por el precio del dólar", precisó.