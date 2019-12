La escuela N° 74 lleva más de una semana sin clases

El jueves se llevó a cabo la asamblea realizada en la escuela primaria Nº 74 J. J. Valle con padres, docentes, directivos, supervisores y miembros de Agmer. Allí se resolvió continuar con la suspensión de clases hasta el viernes inclusive y hasta que los arreglos menores se concreten en su totalidad (moción propuesta por un padre), como lo indicó la directora Departamental de Escuelas, Griselda Di Lello.

Versiones cruzadas se pudieron escuchar entre los directivos de la escuela, acompañados por los padres de los alumnos y desde la Departamental de Escuelas. Lo cierto es que los alumnos son los máximos perjudicados, porque ha pasado una semana entera sin concurrir a clases, justamente en los días determinantes, antes de la finalización del ciclo lectivo.

Mañana retomarían las clases, con la evaluación y control por parte de los padres y la comunidad educativa en su totalidad. Los problemas edilicios manifestados por la comunidad educativa se refieren a problemas en el suministro de agua, entre otros. “Hasta el fin de semana hay un cuerpo de sanitarios que no está en funcionamiento. Desde el principio estamos acompañando en todo momento”, indicaron desde Agmer.

“Se mejoraron algunas cosas en la semana, el problema del baño de arriba es una llave de paso que no funciona porque está vieja, se rompió y las bachas no tienen agua. Para poder arreglarlas hay que vaciar todo el tanque para poder hacer ese arreglo. La promesa está, esperemos que se cumpla, se supone que en verano se harán algunos arreglos menores. El agua que tenemos para los chicos no es agua potable”, indicó una de las docentes de la institución ante CNDigital.

A su vez, desde el Ministerio de Planificación de Entre Ríos dieron a conocer que las obras que solicita la comunidad educativa de esa institución concordiense están consignadas en el Presupuesto 2020. Se preparará el proyecto para llamar a licitación. Aseguraron que es una de las obras priorizadas para el año próximo en materia de infraestructura educativa.

“No están dadas las condiciones, tenemos que reconocer que se están movilizando en base a las asambleas que se hicieron ocasionadas por los papás y los docentes. Se trata de un reclamo que viene desde 2015. Tenemos el tiempo para que los chicos puedan aprobar y pasar de año, nosotros no quisimos llegar a esto”, indicó una docente.

“Se compraron repuestos para los sanitarios de arriba. Hay cuadrillas en la parte eléctrica que están trabajando. Había problemas de electricidad en todas las aulas de la escuela. Por suerte lo eléctrico ya está solucionado, pero lo más importante es lo del agua”, indicó, y respecto de la acusación de que los docentes habían cerrado una llave de paso, agregó que “era imposible que si esa llave estaba cerrada, no perjudicaba a la escuela porque no tenía nada que ver con el tanque. Si no se pueden abrir las llaves de paso del tanque porque están oxidadas, ¿de qué manera las vamos a cerrar nosotros?”.

Respuesta

Por su parte, la directora Departamental de Escuelas dijo: “Se está trabajando desde hace dos semanas, una vez que se recibió la tercera partida. Se hacen arreglos menores. Estoy muy preocupada con esta situación. No entiendo que se haya tomado una decisión de esta dimensión a esta altura del año, cuando los chicos deben estar en la escuela, donde vemos que los más vulnerados son los niños”.

Entre los trabajos indicó a LT 15 Radio del Litoral: “Se está reparando un tema de agua, se repuso una bomba de agua, se cambiaron los caños de desagüe del comedor, se reparó todo el sistema eléctrico, ya sea cableado, las tomas. Se hicieron todos los arreglos que se venían solicitando”. Di Lello especificó: “Quiero ser respetuosa de los docentes, pero también quiero llamarlos a la reflexión porque bajo ningún punto de vista puedo ampararlos y justificar que los chicos no tengan clases. Es por ello no avalo para nada esta medida”.

Para la directiva de la Departamental de Escuelas “si está esa disposición de arreglar, de hacer, que muchas veces no se encuentra de un día para el otro, por qué suspender. Se suspende cuando no hay solución, cuando hay un silencio. Este gobierno se caracteriza por dar respuestas, por buscarlas y respecto a las obras mayores que pide la escuela también el arquitecto Castagnini recibe la demanda de la escuela finalizando el año, la escuela sabe que hay un presupuesto y que esa obra va a entrar lo antes posible, pero en 2020”.