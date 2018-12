La entrerriana Victoria Soto pasó a la siguiente instancia de Miss Mundo

Victoria Soto, la joven de Concepción del Uruguay consagrada Miss Argentina y que participa del concurso Miss Mundo que se realiza en China, logró sortear una nueva instancia del certamen que congregó a más de 120 participantes de todo el planeta y quedó entre las seleccionadas para continuar.

"Estoy muy feliz y orgullosa del respaldo que he recibido de mi ciudad, de mi provincia y de todo el país. Esta medalla es de cada uno de los que votó, compartió y estuvo pendiente todos estos días, estoy viviendo el día más feliz de todos en esta competencia, porque me demostraron que no estoy sola, que tengo todo un país que están tan comprometido como yo en Miss World", dijo Victoria Soto.

Esta instancia que acaba de superar la joven entrerriana de 25 años estuvo signada por el respaldo recibido por cada una de las participantes a través de las redes sociales.

Victoria es Miss Argentina, Miss Entre Ríos y fue la Reina de Concepción del Uruguay, su ciudad natal, y a la que representó desde adolescente en numerosas fiestas provinciales y nacionales.

Como parte de este trabajo constante en el modelaje y las pasarelas, también fue una de las Personalidades Destacadas del año de Diario UNO en 2015, un reconocimiento que también conforma este camino que tiene su punto más alto hoy en China, adonde viajó el pasado 7 de noviembre.

Su labor en las pasarelas comenzó en Concepción del Uruguay, pero también conserva el cetro de muchas fiestas regionales y encuentros que fortalecieron sus ganas de participar y seguir con el modelaje como una forma de conocer aún más esta manera de relacionarse y aprender.





Lo que sigue

El siguiente paso será defender el proyecto social del cual participó en Argentina, en este caso, y según ella misma lo manifestó en uno de los videos en vivo que difundió a través de las redes, será ante la representante de Uganda, tras lo cual quedará posicionada entre las mejores 30 de cara al final del concurso que tendrá lugar el día 8 de diciembre próximo.

El proyecto que defenderá Victoria está enmarcado dentro del programa llamado "Belleza con propósito", donde cada Miss es la cara de una campaña solidaria, "debemos comprometernos en conjunto a trabajar con el mismo propósito. En esta oportunidad viajamos al Impenetrable chaqueño a llevar una enorme cantidad de donaciones que llegaron desde Entre Ríos y también desde Buenos Aires", resaltó.