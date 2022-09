La EET N° 1 ganó concurso con un proyecto triturar para PVC

Al proyecto ganador de la EET N° 1 lo hicieron alumnos de 7° de Electrónica, con el asesoramiento del profesor José Bonello..jpg Al proyecto ganador de la EET N° 1 lo hicieron alumnos de 7° de Electrónica, con el asesoramiento del profesor José Bonello. Juan Manuel Hernández / UNO

Desde la organización señalaron que “esta iniciativa tiene como objetivo promover en las y los estudiantes de escuelas técnicas la identificación de problemas y desafíos de los sectores productivos locales junto, promover el diseño y elaboración de soluciones tecnológicas e innovadoras, adquirir competencias en el uso de las herramientas básicas para su diseño y formulación, y comprender la complejidad de su realización”.

Cada uno de los proyectos seleccionados contará con 200.000 pesos, otorgados por el INTI y el INET, para el desarrollo de sus prototipos. Estos serán presentados en noviembre en la Feria de Tecnópolis, Buenos Aires, en el marco de las actividades por los 65 años del INTI.

En el proyecto de Paraná que resultó ganador participaron estudiantes de 7° año de la orientación Electrónica. Estuvo a cargo del ingeniero en Electrónica José Luis Bonello, profesor de Laboratorio III en la EET N° 1, quien contó a UNO que la propuesta fue reducir desperdicios de PVC, a raíz de una necesidad planteada por una empresa de Paraná en la que alumnos realizan las prácticas profesionalizantes: “Nexo Aberturas nos trajo hace tiempo un problema que tienen, que es que a ellos les queda un residuo de PVC. Son pedacitos de plástico de los marcos de las aberturas de PVC que ellos fabrican y no saben qué hacer con eso. Una de nuestras ideas era, en principio, reducirlo en primera instancia para achicar el volumen, para que pueda ser almacenado en espacios más chicos”, dijo.

“Por otro lado empezamos a analizar cómo lo podíamos triturar y con los chicos de la especialidad de Maestro Mayor de Obra (MMO) ver cómo se podía utilizar ese material para mezclarlo en los bloques grises que se fabrican, como parte del relleno, para disminuir la cantidad de arena o algo por el estilo”, mencionó el profesor.

A su vez, manifestó: “También estaba idea de termoformarlo de vuelta, y ahí nos encontramos con el inconveniente planteado por el INTI de que eso libera tóxicos. Así que en la escuela, a cielo abierto, por ahora no lo podemos implementar. Hay que pensar en filtros de aire y demás cuestiones de seguridad y sanidad industrial para poder llevarlo adelante”.

José Luis Bonello estuvo a cargo del proyecto Trituradora de PVC.jpg José Luis Bonello estuvo a cargo del proyecto Trituradora de PVC Juan Manuel Hernández / UNO

Lejos de esta idea, al menos de momento, se encontraron con otro desafío, que son los costos de la trituradora que pensaban incorporar. Sobre este punto, Bonello señaló que por ahora es “imposible adquirirla”, y refirió: “Incluso ni siquiera con el dinero del premio para el prototipo que nos daba el INTI podíamos abordar la compra de la trituradora, así que ahora definimos triturar y dejar en forma de arena el PVC, que es mucho mejor para trabajar con el cemento si quisiéramos usarlo para la aislación térmica de las paredes. Y es también más fácil de manejar que los pedacitos de PVC que son como las lentejuela, ya que este es un triturado mucho más fino, justamente en forma de arena, y entonces se puede mezclar mejor para usar en mampostería para los bloques o para cualquier otra cosa”.

En este marco, explicó cómo resolvieron hacerlo: “Antes a la trituración la hacíamos a mano, con alicate, cortando en pedacitos chiquitos. Poder comprar la trituradora era la solución, pero no fue viable porque es carísima, y tuvimos que pensar mucho cómo resolverlo. Lo que definimos entonces fue hacer el triturado con un disco de amoladora, que se llama escofina, que tiene unas rugosidades similares a las de un rallador de queso. Esto terminó siendo mejor, por el tipo de triturado y granulado que se obtiene”, reveló el docente.

Sobre las cantidades con las que van a trabajar, indicó: “Tenemos que tratar de procesar a partir de 300 kilos por mes, que es lo que está disponiendo Nexo. Como mencioné antes, ellos tienen la problemática de que a eso que no se lo recibe quien le vende los perfiles, porque no lo procesa. En Argentina no hay mucho procesado y queda como basura. Y es verdad que si a esas material se lo quiere volver a transformar en PVC virgen lleva todo un proceso de químicos, de amalgamantes y revitalizadores de la dureza, y eso no está a nuestro alcance y tampoco es lo que queremos hacer ahora”.

“Actualmente buscamos poder generar algo que sea útil con lo que tenemos disponible para destinarlo como relleno de mampostería. También queremos probar, una vez que podamos procesarlo, destinarlo a las canchas de fútbol 5 donde hay césped sintético, donde suele agregarse caucho molido, viendo si se puede usar para eso”, señaló, en referencia a esta posibilidad, que puede amortiguar golpes y volver más acolchado este tipo de superficies.

Poder encontrar una finalidad a este material una vez procesado reduce sin dudas el impacto ambiental y sobre esto, Bonello reflexionó: “Como todo plástico, tarda centenas de años en reducirse. Y en los basurales en general se quema y libera tóxicos y humo que es nocivo. La idea es procesarlo y darle un uso amigable al ambiente y que sea útil”.

La EET N° 1 ganó un concurso por su prototipo de trituradora de PVC.jpg La EET N° 1 ganó un concurso por su prototipo de trituradora de PVC

Por último, en torno a lo que significa para la escuela el reconocimiento a este proyecto por parte del INTI y del INET, concluyó: “Estar entre los grupos ganadores es un orgullo para la EET N° 1 y al respecto el docente sostuvo: “Fue una sorpresa y es un compromiso grande también, porque ahora que tenemos estos fondos debemos poner en marcha el prototipo, y que funcione. Y también con la empresa que nos está solicitando la resolución del problema y debemos responderle también”.

Otros destacados

Otro proyecto de Entre Ríos que fue elegido por el INTI y el INET entre los 12 mejores hubo fue el de la “Silla postural automatizada (con sistema de marcha e inclinación regulada)” de la EET N°3 y Anexo de FP “15 de Noviembre” de Gualeguaychú.

También en esta etapa hubo escuelas técnicas ganadoras en las provincias participantes de La Rioja, Santiago del Estero, Río Negro, Misiones y La Pampa.