La diferencia entre Bordet y Benedetti supera los 25 puntos

Conocido los datos finales del escrutinio provisorio en el que el Frente Creer superó por más de 25 puntos a Cambiemos a nivel provincial, el gobernador Gustavo Bordet ratificó las políticas de austeridad, transparencia y previsibilidad que lleva adelante desde su gestión y remarcó que "este es un gobierno que saber escuchar".





"El resultado que tuvimos ayer en las PASO nos genera una gran responsabilidad y vamos a devolver la confianza que los entrerrianos tuvieron a nuestra propuesta con actos y acciones de gobierno", y reiteró el agradecimiento a este voto de confianza que los entrerrianos tuvieron a lo largo y ancho de la provincia.





"Nuestra propuesta ha ganado en 16 de los 17 departamentos que tiene la provincia y lo cual, repito, nos pone muy contentos pero también con la obligación de trabajar redoblando el esfuerzo", señaló.





"Tenemos que trabajar sobre las múltiples propuestas en cada una de la intendencias, contener en nuestro proyecto a quienes participaron en estas internas abiertas, simultáneas y obligatorias, y proyectarnos con mucha fortaleza para las elecciones generales el 9 de junio esta propuesta que tiene el frente justicialista Creer Entre Ríos".





"Hemos hecho una campaña limpia, sin agresiones, ni descalificaciones personales, pero también una campaña muy austera. Una campaña donde no volcamos recursos de manera indiscrimida, en donde trabajamos con mucha seriedad", manifestó.





"Con Laura Stratta recorrimos los 17 departamentos, fuimos a hablar con los vecinos, a estar cara a cara. Esto nos deja una gran satisfacción porque una propuesta no sólo se realiza desde lo que uno dice que va a hacer, sino desde la empatía, de ponerse en el lugar del otro y escuchar lo que nuestros vecinos en la provincia de Entre Ríos quieren", rescató el mandatario.





"Del mismo modo que ha ocurrido en San Juan acá ocurrió en Entre Ríos, en San Juan el resultado fue de un 55%, en Entre Ríos de un 58% con lo cual esto marcar una tendencia creciente a la necesidad de tener unido no sólo el justicialismo sino también otros partidos políticos que pensamos similar, que tenemos un visión de la realidad similar, creo que tenemos que ir a proponerles a la sociedad argentina la alternativa que ofrezca salir de esta situación, que genere esperanza , que genere políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno para no tener que estar cambiando cuando cambia el gobernante de turno", remarcó Bordet.





"Hubo un modo de construcción que llevamos en nuestra gestión y que fue permanente durante estos años. Y que tiene que ver con estar en el territorio, en el lugar donde se producen los hechos, las acciones de gobierno, las obras públicas. Hemos recorrido en tres años y medio todo el territorio de la provincia y no me refiero a grandes ciudades, me refiero a pequeñas juntas de gobierno", añadió el gobernador para marcar: "En todos lados estuvimos hablando con los vecinos porque una propuesta de gobierno, una propuesta política no se construye solamente desde una parte o solamente desde quien gobierna; se construye en un ida y vuelta, se construye ejerciendo empatía y por eso es muy importante a escuchar, a escuchar al vecino en la provincia".





Dicho esto, agregó: "A veces esto nos obliga a rectificar un rumbo, a tomar medidas que por ahí no pensábamos o no las tomábamos en cuenta pero que subyacen en la población. Y este hecho de poder tener este tipo de contactos con los vecinos creo que fue bien valorado y bien merituado".





"Y después también hay otros factores que obviamente influyeron que tienen que ver con la crisis nacional que se vive. También esto lo hablamos con los entrerrianos porque esto nos afecta a todos. Plantear que tenemos que dejar un modelo que estaba imperando en el orden nacional especulativo y financiero, para ir hacia un modelo de producción, de crecimiento, de empleo, que es el que queremos sostener acá en Entre Ríos y es el que venimos trabajando", puntualizó.