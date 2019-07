La declaración de emergencia del transporte se evalúa hoy en el órgano de control del SITU

En una cuenta regresiva para evitar un nuevo paro del servicio de colectivos urbanos desde el lunes 5 de agosto en Paraná, habrá hoy una segunda reunión del órgano de Control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU). A sus habituales integrantes –funcionarios, concejales de los distintos bloques, empresarios y Defensoría del Pueblo– se sumarán como invitados la Dirección de Transporte de la Provincia y representantes de los cuerpos ejecutivos y legislativos de las localidades del área metropolitana como Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito.

En ese ámbito se evaluarán hoy medidas concretar para implementar rápidamente. Por ello se pondrá a consideración el proyecto de declaración de emergencia del transporte, que en las últimas horas estuvo analizando en sus aspectos legales el Departamento Ejecutivo Municipal.

Bajo esta normativa, se pretende fundamentalmente dar mayor agilidad al tratamiento de temas como la suba de la tarifa y la modificación de recorridos y frecuencias, de modo de aliviar los gastos operativos de las empresas, en la búsqueda de un equilibrio que no implica afectar la prestación del servicio, se justificó. Incluso, no se descartan modificaciones en el esquema de gratuidades y beneficios vigentes, como boleto estudiantil primario, secundario, universitario, obrero y jubilado.

El lunes 5 de agosto expira el plazo otorgado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, para que las empresas Mariano Moreno y Ersa –concesionaria del sistema de transporte urbano en Paraná–, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Municipalidad de Paraná encuentren medidas que permitan dar una solución, al menos transitoria, para garantizar un servicio que está sensiblemente afectado en todo el interior del país, tras la eliminación de los subsidios por parte del gobierno nacional, y la transferencia de esa responsabilidad a las provincias y municipios.

Al no poder pagar el medio aguinaldo, y considerar inviable el cumplimiento del reciente aumento salarial otorgado a los choferes, las empresas pidieron hace dos semanas el Procedimiento Preventivo de Crisis, y requirieron recortar servicios y achicar su planta de personal, entre otras medidas en suspenso al menos durante esta semana.

Ante la consulta de UNO, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná Ricardo Frank confirmó que está en estudio la declaración de emergencia, que contempla también la posibilidad de considerar al transporte público como “medio esencial”, para evitar que se perjudique al ciudadano. Esa declaración, que no existe en la provincia ni en la ciudad, permitiría que no se interrumpa 100% el servicio, de modo de no afectar ante un paro, la asistencia a los lugares de trabajo o fundamentalmente a los centros educativos.

Es decir, requeriría que UTA, en caso de paro, implemente diagramas de emergencia, por ejemplo.

Si bien eso requiere un estudio más profundo, lo inminente es la emergencia, que apunta a obtener recursos o liberar acciones que permitan dar una solución al conflicto, antes de la semana que viene.

Detalles

“La emergencia propone tratar de analizar y sentar todas las partes, empresas, UTA y ver qué se puede llegar a modificar en recorridos o frecuencias, en una situación o análisis lógico, que permita redistribuir los recursos de las empresas, sin afectar el servicio”, explicó el funcionario municipal.

Al respecto, acotó que se apunta a tratar de garantizar una buena prestación, alternando aquellas frecuencias o recorridos que se implementaron por una situación de urbanidad, pero no tiene movimiento de pasajes, explicó. Uno de los casos es el servicio nocturno, con escaso movimiento, que se presta –a partir de su inclusión en el nuevo marco regulatorio vigente hace poco más de un año–, entre las 22 y las 5, con dos líneas urbanas especiales. O por ejemplo, “espaciar” frecuencias en ramales de bajo movimiento, que permitiría como contrapartida, afectar más micros a otras línea hoy saturadas. Esa situación de superación de capacidad alcanza fundamentalmente a las líneas del área metropolitana, particularmente las que unen Paraná con San Benito y Colonia Avellaneda, reconoció Frank: “Cuando ingresan a la ciudad los micros ya están totalmente completos, entonces eso dificulta el ascenso de pasajeros, y ocasiona demoras. Al declarar la emergencia se autoriza a sentarse entre las partes y analizar todo lo que es recorrido”, graficó el titular de la cartera de Servicios Públicos municipal.

La declaración que será estudiada hoy en el SITU, con los intendentes de San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde –que confirmaron su asistencia– y representantes de la Dirección de Transporte de la Provincia propone también solicitar a la provincia las gestiones para ante Nación para ampliar los subsidios. “Nadie nunca dijo que la Provincia no está cumpliendo los subsidios. Siempre hemos dicho que cumple, pero cumple con el 50%. Son 12,740 millones de pesos de enero, pero pasamos la mitad de año y seguimos con el mismo importe”, dijo Frank.

Mediante la firma del Pacto Fiscal, el Estado provincial comprometió subsidiar el 50% del servicio –que antes Nación hacía en un 100%–. El monto se fijó con relación al volumen del año pasado, cuando con el paso de los meses los números y costos operativos han crecido exponencialmente, a la par de proceso inflacionario.

“En el proyecto se requiere a la provincia su intervención en Nación para modificar el porcentual, porque lo que no va en subsidio va en tarifa. Eso lo vivimos con el gas y con la tarifa eléctrica, cuando se quitaron los subsidios fue exponencial el incremento”.

Definiciones en torno al valor del boleto urbano

En la reunión del SITU realizada el miércoles, los empresarios presentaron su último estudio de costos: contemplando el último aumento salarial a los choferes –dado por la Secretaría de Trabajo de la Nación– del 20% retroactivo a junio y 16.000 pesos de compensación a pagar en tres meses, la evaluación técnica del costo de la tarifa plana dio un valor de 40 pesos.

Para esta reunión está previsto que cada uno de los bloques políticos (Cambiemos, FPV y UNA) den a conocer sus propios estudios técnicos. Una nueva suba del boleto –además de la quita de los 2,80 pesos desde el jueves– podría definirse ahora, a partir de la declaración de emergencia, mediante decreto, evitando el proceso de discusión establecido en las ordenanzas vigentes, que estipula que la facultad de determinar una suba de tarifas es del Concejo Deliberante.