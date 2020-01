La curiyú de Piedras Blancas fue llevada a un área natural protegida

Luego de que UNO publicara la nota con la aparición de la curiyú o anaconda amarilla, el intendente de Piedras Blancas, Jorge Fabricio Gino Mesquida, remarcó que el más grande de los boídeos argentinos es "inofensivo".

El intendente, junto al Secretario de Turismo Marcelo Varela, reconocieron el video que llegó a UNO enviado por un lector que estaba descansado en la playa del paraje turístico.

"Algunas de las personas que estaban disfrutando de nuestras playas durante el último fin de semana se alarmaron para la aparición de la curiyú. Ante esta situación, el cuerpo de guardavidas actuó de manera inmediata, capturándola y depositándola sana y salva en la reserva natural El Brete que es un área protegida".

Los funcionarios del municipio, que se encuentra a 121 kilómetros de Paraná, insistieron: "Queremos aclarar que esta especie de serpientes no son venenosas y no representan riesgos para las personas, siempre y cuando no las molesten ni les hagan sentir que están en peligro".

Además advirtieron que si encuentran alguno de estos ejemplares "no las molesten ni intenten hacerles daño y no correrán ningún riesgo". Los guardavidas están capacitados para actuar en este tipo de situaciones.

En Piedras Blancas están disfrutando un verano increíble con una gran ocupación de todas las plazas de alojamiento disponibles.

piedras 2.jpg La playa se llenó el primer fin de semana del año

piedras.jpg Piedras Blancas es una de las pocas playas habilitadas a la vera del Paraná.