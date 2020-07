A más de 100 días de haber comenzado el aislamiento social y la paralización de gran parte de la economía, la ciudad de Concepción del Uruguay busca alternativas propias para asistir a un vasto sector de la comunidad que no encuentra formas de subsistencia dentro del esquema actual de actividades permitidas.

La Histórica presenta un escenario económico apuntalado fuertemente por la actividad de los frigoríficos avícolas que se mantienen activos y permite canalizar una fuerza laboral de miles de puestos de trabajo que continuaron como actividad esencial dentro de las restricciones generales que imperan en todo el país.

Los anuncios oficiales del lanzamiento de una línea de créditos municipales se hicieron hace pocas horas en el marco de esta necesidad insoslayable, aún sabiendo que sólo ayudará a una pequeña porción de la enorme cantidad de afectados por la crisis del sector.

A eso se suman los comercios y actividades habilitadas en las últimas semanas y los empleados públicos que continúan percibiendo sus haberes permitiendo que el flujo comercial y de consumo se mantenga en marcha, aún en sus mínimos históricos.

Sin embargo, la crisis avanza y suma locales comerciales vacíos en los principales circuitos céntricos de la ciudad donde los carteles de alquiler se multiplican, dando cuenta de una situación grave que afecta a una gran cantidad de pequeños cuentapropistas que no pueden afrontar los costos para sostener sus comercios abiertos.

Impacto social

Los efectos de la pandemia en Concepción del Uruguay también tienen su impacto directo en los sectores más desprotegidos de la sociedad con cifras oficiales que alarman debido al crecimiento de la cantidad de personas con necesidades básicas que demandan asistencia urgente.

La Municipalidad asistía con alimentos a un grupo aproximado de 2.000 familias, en tan solo tres meses la cifra trepó un 50% y por estas horas han tenido que incrementar las partidas para llegar a más de 3.000 familias.

Marianela Marclay, secretaria de Desarrollo Social, detalló que actualmente el aporte alimentario es llevado a cada domicilio en base a una distribución de la ciudad en 80 zonas. Mientras antes los llamados “bolsones alimentarios” eran retirados en la Secretaría, el aislamiento hizo necesario llevar tales bolsones a cada domicilio de las familias en situación de vulnerabilidad. Toda esta asistencia alimenticia es solventada con fondos municipales.

“Entre los nuevos beneficiarios, que se vieron afectados por la cuarentena, se encuentran trabajadores independientes de diversos rubros, como así también personal de jardines de infantes privados que actualmente no cobran la cuota mensual”, destacan desde la comuna.

Otro de los números que genera preocupación debido a la notoriedad de su aumento es el número de comedores comunitarios que aparecieron en la ciudad y también reciben asistencia de instituciones, vecinos y comercios locales que aportan su ayuda para generar platos de comida para miles de personas diariamente en cada uno de los barros.

Según los datos aportados por el área social de la Municipalidad uruguayense, estos comedores comunitarios se triplicaron desde el inicio de la cuarentena, pasando de 10 a 30, distribuidos en diferentes zonas de la ciudad.

La secretaria destacó que, más allá del circuito logístico ya en marcha, “estamos abiertos a recibir las demandas de toda familia que necesite de nuestra asistencia”.

También se asiste a integrantes del colectivo de diversidad y mujeres víctimas de violencia de género. “Además, se monitorea enfáticamente la situación de la primera infancia mediante un trabajo coordinado de las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social” subrayó la funcionaria.

Comerciantes sin salida

Desde el Centro Comercial de La Histórica se está preparando un relevamiento puerta a puerta para tener las cifras exactas del impacto que la crisis económica está teniendo en la ciudad.

“Nos hemos estado reuniendo con comerciantes de todos los rubros para tratar de frenar la caída y evitar el cierre de muchos locales que ya no pueden pagar sus costos mínimos. Aún los que todavía no han cerrado y tienen sus puertas abiertas no ven una perspectiva alentadora para la continuidad de su actividad”, señalaba a UNO Román Tófalo, referente del Cecom.

En este mismo sentido se destaca que hay rubros que llevan más de 100 días sin generar ningún tipo de ingreso, por lo que estos sectores están desahuciados ante la perspectiva de corto y mediano plazo.

A través de un decreto, el intendente Martín Oliva oficializó la creación del Fondo de Emergencia Económica, una herramienta para la que se destinarán dos millones de pesos para créditos de hasta 60.000 pesos destinados a empresas o trabajadores independientes. Esto es un aporte que alcanzaría a unos 33 beneficiarios si solo se otorgaran créditos con esta cifra máxima.

Si bien aún no se conocen los requisitos para acceder a los préstamos, se sabe que serán a tasa cero y deberán ser reintegrados por los beneficiarios en un plazo máximo de diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas determinando, que la primera cuota vencerá a los diez días a partir del cuarto mes de otorgado el crédito, es decir, se otorgarán tres meses de gracias.

La evaluación de los interesados estará a cargo de una comisión que estará conformada por funcionarios del Ejecutivo Municipal y los Presidentes de los Bloques del Concejo Deliberante.

Desde la próxima semana, se darán a conocer los requisitos a través del sitio oficial www.cdeluruguay.gob.ar, mientras que de manera obligatoria, los interesados deberán completar el formulario de solicitud que se habilitará para tal fin.