Claudio Zuchovicki, gerente de desarrollo del Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, brindó una charla el jueves en Paraná, en el marco del evento Perspectiva 2019 que organiza la empresa Familia Bercomat.

El tema de la disertación y posterior debate, fue “Economía y Construcción”, y lejos de una exposición sobre datos numéricos y estadísticas, el docente universitario y conductor de programas sobre economía en radio y televisión abordó el tema de una mirada abarcativa de diferentes enfoques.

Sobre la convocatoria, desarrollada en el salón del Hotel Maran, Zuchovicki señaló: “El conocimiento solo sirve si es compartido, y compartirlo con tu red es una buena actitud. Si a tus proveedores les va bien, si a tus empleados les va bien, si al que te compra la va bien, obviamente a vos te va a ir mejor. Construir en red es el objetivo y son importantes los vínculos que se puedan generar del antes y el después del encuentro, en la problemática, escuchar las quejas, los aportes y las ideas”. Y agregó: "Yo soy en todo caso el disparador con un pantallazo de lo que puede llegar a pasar económicamente y cómo puede afectar a cada uno…”.

eco 3.jpg Zuchovicki es secretario de la Federación Iberoamericana de Bolsas. Foto UNO / Diego Arias.

Acerca de la charla, indicó que estuvo planteada en varios aspectos. “El primero es relacionado a cambios globales que también afectan a la industria y que van más allá de un político. Cómo juega desde la ley de alquileres en Argentina hasta Airbnb , en el planteo de qué me conviene construir y qué no. O el concepto de la juventud sobre la propiedad privada y el techo propio en un mundo que es totalmente distinto. Para eso tenemos que estar preparados, sino (cómo sabemos) para dónde va a ir la demanda futura”. (Airbnb es un mercado comunitario para publicar, dar publicidad y reservar alojamiento de forma económica en más de 190 países).

“Otro aspecto es el ciclo local, entendiendo que no hay muchas alternativas de inversión, y que vas a tener cepo, y vas a tener reperfilamiento de deuda, que no va a haber emisión de bonos, y es probable que el que antes hacía un plazo fijo y ahora va a tener tasa negativa, busque una alternativa de inversión que puede ser la construcción como motor”, agregó.

Sin embargo, advirtió: “Pero no a todos les va a ir igual, depende de lo que haga cada uno. No va a ser un commodity esto. El tema es tratar de escucharnos y tratar de detectar dónde está la demanda futura, que lo va a haber, pero no a todos les va a ir bien”.

eco.jpg La disertación fue en el Maran. Foto UNO / Diego Arias.

La juventud

Zuchovicki es secretario de la Federación Iberoamericana de Bolsas, donde se analizan problemáticas similares. “No es casual lo que está pasando hoy en Colombia, con el Brexit, anteayer (por el martes) Praga y en la mayoría vas a ver jóvenes en las calles. Tienen un concepto distinto. Mi generación estaba programada para vivir 70 años y la generación de ahora va a vivir 110 años, por lo que los horizontes son completamente distintos. Tomar una decisión a los 20 en mi época era algo de la plenitud, y hoy es casi adolescente. En ese concepto, los chicos de hoy viajan, más que aferrarse a los lugares”, describió.

Y añadió; “Y también está divido en tercios: el tercio que tiene acceso y que va por el mundo; el tercio que tiene alguna habilidad especial , de entretenimientos o artísticos que ganan fortunas, salvo dos o tres los ricos del mundo son ellos, todos sub 35; y el tercio que quedó afuera de la sociedad, por más que crezcan los países, quedaron educacionalmente y por conocimiento afuera. Y eso es un cambio de demanda enorme; si ves las empresas que más ganaron plata en los últimos tiempos, venden intangibles, no ladrillos”.

“Hoy cualquier banco vale el 10% de lo que valía hace diez años, y una Fintech (Financial Technology) vale diez veces lo que valía hace cinco. Amazon, Mercado Libre o Google ya son bancos”, describió.

En ese contexto, Zuchovicki citó un ejemplo: “Se dice que en los países latinos estamos discutiendo Uber contra los taxistas y pensamos que es un problema de taxistas contra Uber, y en realidad esa es nuestra mente más limitada, porque Uber a quien más afecta, para bien o mal, es a la industria de la construcción, porque ya no uso estacionamiento, ya no necesito tantos metros cuadrados, y la incidencia en el precio es que baja porque tengo para construir más departamentos en el mismo espacio. Es un ejemplo, pero lo señalo porque el cambio es mucho más profundo de lo que estamos viendo.