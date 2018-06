La caza asociada al turismo es una práctica cada vez más en desuso

En Entre Ríos, desde el 4 de mayo al 20 de agosto está habilitada la caza menor, y más allá de sus denominaciones deportivas, hoy está más asociada al turismo , y de alguna manera cada vez más en desuso. Lo que se puede capturar y en las cantidades permitidas es establecido por el Estado entrerriano tras el análisis de las poblaciones de animales. En Misiones, desde un área de Ecología, este año prohibieron la práctica.

La caza en la provincia, más allá de que esté habilitada, no es para todas las especies y para cualquier zona; hay legislaciones, parámetros, cantidades y zonas bien delimitadas para poder llevarla adelante. Pero quienes dieron la nota este año son los misioneros, que por resolución de un organismo de ecología establecieron que no habilitarán la temporada de caza deportiva desde aquí en adelante de: paloma silvestre, perdiz, cuis y liebre, entre otras especies que no se hallan en peligro e incluso son abundantes y susceptibles de control y gozarán de una muy buena salud.

Cierto es que esta práctica es realizada en menor cantidad a medida que avanzan los años y a eso lo ratificó Claudio Ledesma, titular de Recursos Naturales de la Provincia. El especialista hasta aclaró que la mayoría de quienes solicitan la licencia son visitantes. Pero también dijo que en Entre Ríos se toma un criterio precautorio para la caza deportiva y barajaron también la posibilidad de prohibirla. "Lo pensamos, pero las empresas de turismo nos cayeron encima porque de hacerlo atenta contra un producto turístico. Ante esto tenemos precaución en cuanto a lo que habilitamos. En Misiones hicieron punta con los temas ambientales", contó.

Para esta temporada se bajó la cantidad de capturas de determinadas especies. "Bajamos la cantidad de perdices, porque nos dio estable su población y con criterio hicimos un ajuste. Después, más de la mitad de la provincia está vedada para la caza y se habilitaron solo algunos departamentos y alguna parte de otros", aclaró Ledesma. Para estos meses la caza estará permitida en La Paz, Feliciano, Federación, Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Nogoyá y Victoria (Ver mapa).

"Es importante destacar que las especies que están habilitadas para la caza menor están monitoreadas. Casi todos los años se hacen controles de cada una de ellas, y si las poblaciones están estables mantenemos la misma cantidad –por las capturas de piezas– y si aumenta la población según los estudios, los regulamos. De la misma manera, si aparecen problemas en alguna especie o se detecta alguna disminución enseguida suspendemos la caza o bajamos la cantidad de piezas", explicó Ledesma.





Reglas

Para poder cazar hay que inscribirse y se debe tener una licencia que muchas veces se otorga por pocos días, dos o tres, y luego se dan de baja, por lo que se sabe con exactitud el nombre y el apellido de cada cazador habilitado.

"Mantenemos la caza libre de la paloma porque es una plaga que avanzó enormemente y se mantiene la caza del ciervo axis y del jabalí que son consideradas especies exóticas invasoras –y por eso se pueden cazar todo el año– y necesitamos controlarlas para que no compitan con nuestras especies", contó Ledesma. Y sobre la caza menor, este año el máximo de piezas por cazador y por expedición es de cuatro liebres, nueve perdices chicas, ocho patos picazo, ocho patos sirirí pampa u ocho patos sirirí colorados –de manera indistinta no más de ocho en total para ambas especies– y cuatro patos cuchara.

Las excursiones son de tres días como máximo, deben ser feriados, vísperas y días siguientes, y es obligatorio exhibir la documentación cuando sea requerida en cada uno de los puestos de expedición de las delegaciones de Recursos Naturales como en Brazo Largo, en el Túnel, el acceso al puente Victoria-Rosario y otras zonas.

"Vamos variando los lugares habilitados. Hay algunos que se mantienen vedados todos los años y no se habilitan como las zonas de bañados o de islas que son sensibles, y también está prohibido en las zonas protegidas. De hecho, donde hay áreas protegidas, en todo ese Departamento no se puede cazar aunque haya especies habilitadas y así vamos extendiendo la superficie", contó Ledesma.





Monumento Natural

El guazuncho es una de las especies entrerrianas más características y desde hace años se ve asolada por su competencia, el ciervo axis. En Gualeguaychú, por ejemplo, una de las zonas donde más se encontraba la especie, ahora quedan muy pocos ejemplares. En su lugar aparecen estos otros animales que no pertenecen originalmente a Entre Ríos, que se comen su alimento y que tienen gran capacidad de reproducción.

Ledesma anticipó a UNO que en poco tiempo el guazuncho será declarado Monumento Natural Provincial.

"Desde hace un tiempo trabajamos con un programa de reinserción para zonas en donde ya no existen la corzuelas –guazuncho o viracho– y también trabajamos en la reproducción del animal", destacó Ledesma y habló de El Potrero, una reserva natural de Gualeguaychú que encara la tarea. "Lo que queremos es que la especie se reproduzca para volver a introducirla a donde ya no se la ve, no solo por la caza furtiva sino por la presencia del ciervo axis", remató.