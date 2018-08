La casi certeza del desdoblamiento electoral y algunos reproches

El acompañamiento entonces de los legisladores no es incondicional, pero algunos creen que sí es condicionado; lo que resultaría inevitable desde la lógica que sostiene que si Bordet piensa en su futuro electoral, por qué no podrían hacerlo los legisladores y aspirar a que el acompañamiento al proyecto les garantice el apoyo del mandatario a su proyecto electoral. Esto no es nada nuevo en la interna del PJ, ni de los otros partidos. Tampoco significa que Bordet vaya a acceder a todos los planteos a la hora de armar las listas. De hecho, hay allegados al comando bordetista que se permiten decir, por ejemplo, que no ven con buenos ojos la cercanía del diputado José Allende, el hombre que ya lleva 19 años de permanencia ininterrumpida en la Cámara baja. Lo cierto es que la reforma electoral abreviada es lo que hay, o más precisamente, lo que habrá en breve, una vez completada la sanción de Diputados.





La separación de las elecciones provinciales y nacionales desalienta la posibilidad de que el kirchnerismo entrerriano busque la posibilidad de competir por fuera del Partido Justicialista. Esa chance hubiera quedado casi clausurada si la redacción final aprobada por el Senado hubiera mantenido la obligación de dar participación en las listas legislativas a quienes obtuvieran un piso del 15% de los votos, lo que se supone fue eliminado por el planteo de Cambiemos que quiere mantener el 25% que fija su reglamentación partidaria. Si la postura del oficialismo provincial fuera entonces mantener el criterio de que cada partido decida cuál es el porcentaje que garantiza la participación de las minorías, el PJ debería convocar a un congreso partidario para modificar su carta orgánica, y fijar ese porcentaje, que le permitiría al kirchnerismo provincial acceder a lugares expectantes en las listas de diputados y de concejales.





De lo contrario, el sector podría entender que tiene mayores chances compitiendo con el sello de Unidad Ciudadana, por fuera de la interna del PJ; aun en elecciones separadas de las nacionales. El otro sector que no se siente contenido por la reforma electoral abreviada, y menos aún con el proyecto original, es el de los peronistas que están en partidos vecinales. Si bien no son claras las posibilidades de triunfo de estas agrupaciones, en algunas ciudades serían capaces de dividir el voto justicialista, causando una derrota, y por eso algunos peronistas le reclaman a Bordet no haberlos "contenido" adecuadamente. Al frente de la federación que los agrupa se encuentran, entre otros, el exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, y el exintendente de Gualeguaychú Emilio Martínez Garbino.





En el plano de las preocupaciones derivadas de cálculos electorales también se cuenta el impacto de haber sacado de la redacción de la reforma corta algunos artículos que proponía el senador por Colón, el vecinalista ortodoxo Pablo Canali. Puntualmente una de las propuestas del senador era que los partidos vecinalistas pudieran unirse y presentar candidato a senador provincial en el departamento que contiene a esas expresiones locales, aun sin tener candidato a gobernador como exige la normativa vigente. Más allá del derecho que pudieran tener con su planteo, sectores del peronismo veían con buenos ojos esta posibilidad ya que plantearía tres opciones a la hora de votar senador provincial, y la consecuente división del caudal elector en departamentos difíciles para el PJ como pueden ser hoy Colón, Nogoyá o Diamante aumentaba sus chances de triunfo.





También hubo peronistas molestos con las fechas que fija la ley, especialmente la de las elecciones primarias (14 de abril, en 2019). Sostienen que se retarda demasiado la elección general y que al momento de las primarias ya el gobierno provincial tendrá declarado el habitual conflicto salarial con los trabajadores estatales, entre otros temas. Dóciles o resignados El apoyo de los senadores de Cambiemos al proyecto, argumentando que como minoría en la Cámara lo mejor que podían hacer es acceder al desdoblamiento pero reservando para la Legislatura la fijación de la fecha de las elecciones, parece lógico si se lo observa aisladamente en la dinámica de la decisión de ese momento. Pero contrasta con la inicial cerrada oposición de Cambiemos al desdoblamiento. La resignada docilidad del senador Francisco Morchio, jefe del bloque de Cambiemos, al momento de explicar su apoyo al desdoblamiento contrastó con aquel legislador que se oponía tajantemente a esa idea hace poco más de tres meses.





Incluso usando su conocida muletilla "los que no venimos de la política..." pretendía distanciarse de cualquier tipo especulación, y de paso atribuir a esa situación un mérito que lo posiciona en supuestas mejores condiciones que sus pares para opinar de cualquier tema. En ese contexto, no pasó inadvertida una columna de Carlos Pagni en La Nación en la que sostuvo que la cláusula invisible del acuerdo del macrismo con los gobernadores peronistas para lograr la aprobación del presupuesto ajustador de 2019 era, a cambio, la promesa del gobierno nacional de que no iba a interferir en sus proyectos reeleccionistas, para lo cual debían lógicamente separar los comicios nacionales de los provinciales. El argumento de Pagni no es novedoso, y su peso se debe justamente a la estatura periodística de quien lo escribe y del medio que lo publica. Ya se dijo lo mismo cuando se logró la adhesión de los gobernadores al acuerdo fiscal el año pasado; o cuando apoyaron la sanción de cambios a la ley de movilidad jubilatoria. Un acuerdo de esta naturaleza sería inconfesable y, también, de difícil aplicación para Macri y Rogelio Frigerio, que deberían convencer a los radicales o al menos interferir en la vida interna para que el candidato que surja contra Bordet no sea una fuerte amenaza electoral. También puede ser un argumento del macrismo para afectar la imagen de esos gobernadores, que recurrentemente tienen que andar explicando que no cogobiernan. La otra alternativa es que los legisladores de Cambiemos no crean tan conveniente esperar a si el octavo semestre del gobierno macrista resulta el prometido segundo semestre, el del reverdecer económico; y decidan jugar a suerte y verdad en la provincia despegados de la boleta nacional.