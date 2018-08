La cara de la intolerancia: La mujer que agredió a manifestantes justificó su accionar

La manifestación se realizaba en el marco del último "martes verde" antes de la votación en la Cámara de Senadores que aprobará o rechazará el proyecto la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que busca sacar terminar con la clandestinidad del aborto en Argentina. En el lugar también había algunos jóvenes convocados por la Campaña a sumarse al "Estudiantazo" que se dio en todo el país, en reclamo de la efectiva implementación de la ESI en las escuelas secundarias entrerrianas.

Anoche, fuente policiales aseguraban a UNO que la agente municipal había sido "rociada con nafta y agredida físicamente", aunque las imágenes ampliamente difundidas, contradicen esa versión. Horas después la mujer identificada como Mónica Lorena Hereñú hizo su descargo en la red social Facebook donde justificó su violento accionar. Es de destacar que Hereñú no hace referencia alguna a la versión que dio la policía que la ubicaba como víctima de agresiones de las manifestantes. "No me molesta decirlo, defiendo la vida a costa de mi propia vida y lo que me ocurrió hoy (este martes) a la salida del trabajo con las enfermas que piden la ley del aborto, es mi forma de defender mi opinión, repito si tengo que morir defendiendo la vida de inocentes así lo haré, que Dios lo bendiga y viva la vida que Dios me prestó", en una segunda publicación, ratificó los dichos anteriores.