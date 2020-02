La Cámara de Diputados aprobó la reforma de las jubilaciones de privilegio

Con 128 votos afirmativos 0 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a la modificación de las jubilaciones de privilegio y regímenes especiales. Además de los diputados del oficialismo, apoyaron este proyecto el resto de los interbloques menos el Frente de Izquierda (que se abstuvieron) y todos los diputados de Juntos por el Cambio (que abandonaron el recinto al comienzo del debate).

El Frente de Todos consiguió este mediodía el quórum en la Cámara de Diputados con 129 diputados. Esto le permitió habilitar la sesión para tratar el proyecto de ley que busca modificar los regímenes especiales y las llamadas "jubilaciones de privilegio" de magistrados y diplomáticos.

Tal como habían adelantado, los diputados de Juntos por el Cambio no bajaron al recinto de entrada, ante el rechazo del oficialismo a su propuesta de agregar una "cláusula transitoria" para que los jueces en actividad con edad jubilatoria puedan acceder a los beneficios del sistema anterior, en caso de la eventual promulgación de la norma.

Los opositores se presentaron en el recinto una vez que el oficialismo reunió el número necesario para debatir. Entonces, pidieron que la sesión fuera levantada porque consideraron ilegítimo el quórum, ya que estaba presente el diputado nacional Daniel Scioli, designado como embajador en Brasil. La oposición no consiguió que se suspendiera la sesión y abandonaron el recinto.

El conflicto estalló cuando la oposición cuestionó la presencia del embajador designado en Brasil, Daniel Scioli. El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló que si la Presidencia de la Cámara "no levantaba la sesión iban a irse y judicializar la situación".

El oficialismo llegó muy justo al quórum, luego de media hora de incertidumbre, en la que la oposición pedía que se levantara la sesión. La presencia de Scioli, que ya estaba prevista según supo Página/12, fue clave para abrir el trabajo parlamentario. El oficialismo sostiene que la presencia del ex gobernador es legítima ya que debe esperarse a que su designación sea publicada en el Boletín Oficial, algo que aun no ocurrió.

“Si usted no levanta la sesión y la convoca como corresponde nos vamos a retirar del Congreso y vamos judicializar la situación. No lo queríamos y ustedes lo buscaron”, gritó Negri desde su banca, segundos antes de dejarla vacía.

Otros de los que levantaron la voz en Juntos por el Cambio fue el porteño Facundo Suárez Lastra (UCR): "Se da un solo día para el tratamiento de comisión y al día siguiente en el recinto. ¿Qué normalidad es esta? Estamos naturalizando la anormalidad parlamentaria. Deberíamos suspender frente a lo que ha pasado con Scioli de forma inmediata".

Por el oficialismo le contestó el Presidente de la Cámara, Sergio Massa: “Hasta que haya aceptación por parte del cuerpo de la renuncia del Scioli, el diputado sigue siendo ocupando su cargo. Este cuerpo no ha tratado la renuncia”. A su vez, el ex gobernador bonaerense, agregó que a partir del tres de marzo se hará "formalmente cargo de la embajada. No ha salido el decreto presidencial, que es a partir de ese momento cuando queda formalizado”.

Después de que la oposición se levantara de sus bancas, los diputados del oficialismo Eduardo Valdés y Cristina Álvarez Rodríguez intentaron conversar con Negri en los pasillos del recinto, pero el cordobés comenzó a gritar y se fue sin acuerdo. En ese momento, comenzaron los gritos y chicanas entre ambas bancadas mayoritarias.

Luego bajaron al Salón Pasos Perdidos, donde las tres cabezas de la coalición --Negri, Cristián Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica)-- hablaron ante la prensa. "Nos preocupa que se quiera volver a avasallar al Congreso. Esperamos que el Presidente se pronuncie por esta anormalidad", dijo el líder radical. "No puede ser diputado y embajador al mismo tiempo", gritó.

