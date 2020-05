La apertura de comercios pondrá a prueba los controles de municipios

Entre Ríos acaba de ingresar en una nueva fase de la cuarentena obligatoria, que rige en el país desde el 20 de marzo. Desde el punto de vista sanitario la situación en la jurisdicción está controlada, con una tasa de contagios que permite trabajar en función de ampliar y mejorar la capacidad de atención, tanto en lo que concierne al recurso humano como a los insumos médicos.

Teniendo en cuenta estas variables, el gobernador Gustavo Bordet resolvió exceptuar de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, a nuevas actividades económicas. Se trata de comercios minoristas y de oficios menores, dos rubros que se suman a los 44 sectores ya habilitados en la Provincia.

En un sondeo realizado entre algunos intendentes entrerrianos, UNO pudo conocer la estrategia que adoptará cada municipio en función de habilitar, primero, y luego controlar que se cumplan las medidas de bioseguridad.

Los presidentes municipales de Gualeguay y de Victoria, Federico Bodgan y Domingo Maiocco respectivamente, coincidieron en la importancia de avanzar hacia una apertura progresiva. Pero ambos plantearon que esta posibilidad de flexibilizar la cuarentena dependerá en gran medida del cumplimiento del protocolo sanitario: el uso del barbijo o de tapaboca, como primer requisito, de alcohol en gel en los negocios y de limitar la cantidad de personas que permanezcan en los locales.

“Vamos a dictar una norma que establezca que los propietarios de los comercios tengan que usar barbijo, lo mismo para el cliente y con los medios de salubridad necesarios disponibles en la puerta, como el alcohol en gel o agua con lavandina. Es decir las recomendaciones dispuestas por el Comité de Organización de Emergencias de Salud (COES)”, adelantó Bodgan, referente de Juntos por el Cambio.

Como la categoría de comercio minorista abarca a un amplio abanico de rubros, se espera la apertura de zapaterías, locales de venta de indumentaria, jugueterías, carnicerías, peluquerías, entre otras.

Por ejemplo, en el caso de Victoria, se solicitó la habilitación para que funcionen los lavaderos. Maiocco interpretó que la permanencia de los clientes dentro de los locales dependerá de su superficie. Pero en principio consideró que no se permitirán más de dos personas a la vez y que en los negocios de venta de indumentaria, no se podrán probar las prendas. Además se definió que el horario de atención al público sea de 8 a 20.

“Elevamos el pedido de los profesores de tenis, que por tratarse de una actividad que tiene distancia, con el profesor de un lado de la cancha y el alumno, del otro”, agregó el dirigente de Juntos por el Cambio. Así las cosas, la administración municipal prevé que no habrá inconvenientes para reactivar el sector, porque en promedio son actividades que en un día pueden recibir entre 10 y 15 personas.

El desafío de poder controlar La ciudad de Concepción del Uruguay y el departamento homónimo es uno de los pocos conglomerados urbanos de Entre Ríos que todavía no registra casos positivos de coronavirus. Pero esa realidad podría cambiar a partir de la apertura del comercio minorista y de una mayor circulación de personas. Otra de las encrucijadas que se imagina el gobierno de La Histórica es la dificultad para poder controlar con eficacia el crecimiento de la actividad económica.

“Paradójicamente la presión del sector comercial era un poco mayor. Hemos dado respuesta a eso que nos pedían, pero también implica un poco de carga, porque no sé si vamos a poder controlar todo lo que tiene que ver con el comercio. Concepción del Uruguay es una ciudad muy grande, por eso apelamos mucho a la conciencia social. El balance general es bueno”, afirmó en diálogo con UNO el intendente uruguayense, Martín Oliva.

Al hacer una proyección del impacto de la medida, el dirigente reconoció que no descarta “que termine haciendo un efecto de pinza y tener que volver a cerrar, si pasa algo”. En su opinión la situación epidemiológica podría cambiar, tomando como parámetro el volumen de proveedores, de personas que llegan de otras ciudades y del funcionamiento del polo frigorífico. También habló del clima social que muestra el aumento de la demanda alimentaria, “hambre por todos lados”, por lo cual “había que hacer un equilibrio entre la gente que tiene mucho hambre y que pueda enfermarse del Covid-19. Es una delgada línea la que vamos a atravesar los uruguayenses”.

Oliva dijo que el bajo índice de contagios tuvo su lado positivo, ya que se pudo preparar el hospital Justo José de Urquiza, las instituciones privadas y el acondicionamiento del Centro de Educación Física.

“Hicimos una reunión con el Centro Comercial y los sindicatos, para juntos deliberar cómo se va a implementar el protocolo. Vamos a seguir diagramando cómo va a ser, seguramente hoy se esté definiendo. La ansiedad por trabajar es muy grande”, completó. Francolini acordó protocolos La municipalidad de Concordia, en conjunto con el Centro Comercial y con la conducción del Centro de Empleados de Comercio, se evaluó el protocolo sanitario para reactivar la actividad comercial. Un petitorio similar, que luego fue aprobado, había elevado la Federación Entrerriana de Peluqueros y la Asociación Concordiense de Peluqueros. “Ni bien salga el decreto del gobernador, autorizándonos a retomar el comercio minorista, vamos a presentar el decreto municipal que tenemos redactado”, confirmó a UNO el intendente de Concordia, Alfredo Francolini.

“Esto es más que importante para salir de esta situación socioeconómica, más allá del factor sanitario, que está viviendo la ciudad de Concordia”, reseñó. Francolini adelantó que hoy se pondrá en marcha el comercio y progresiva. La apertura de comercios minoristas será con estrictos controles sanitarios por el Covid-19.

El plan de Piaggio Tras el anuncio del Poder Ejecutivo de en el que se confirmó la posibilidad de reabrir actividades comerciales en la provincia, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, se reunió de manera virtual con su equipo de gobierno para definir que postura adoptará el municipio. Si bien el gobierno todavía no cuenta con el decreto oficial, según informó El Día, el presidente municipal aceptaría la reapertura de “comercios mayoristas y minoristas y oficios” aunque bajo un estricto control de seguridad. “No vamos a permitir más de la mitad de los empleados trabajando a la vez”, se aseguró.

Otras localidades

A partir de hoy los comerciantes de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú, estarán habilitados para reabrir las puertas de sus locales respetando protocolos sanitarios que se elaborarán para cada rubro en particular. “En el contexto de las medidas de flexibilización laboral en épocas de cuarentena, se anunció que será decisión de cada intendente entrerriano permitir la apertura de locales. En este sentido el presidente municipal Sergio Martínez expresó: “Nosotros veníamos sufriendo esta situación junto con los comerciantes de nuestra ciudad, muchos de los cuales nos manifestaron su preocupación y temores, porque al no poder abrir sus negocios no tienen ingresos y se les hace muy cuesta arriba todo”. Ante el escenario de incertidumbre se planteó que “estas posibilidades que se van abriendo se deben tomar con mucha precaución, respetando los protocolos para cada caso, teniendo en cuenta la higiene de las manos y la distancia entre personas. Debemos tener mucha conciencia social. Cuidándose uno mismo ya está cuidando al otro”.

La administración municipal aconsejó a los vecinos tener una actitud responsable y conciencia, en pos de evitar nuevos contagios.

Algunos oficios, siempre en base a protocolos específicos.

Se habilitarán las peluquerías con requerimientos sanitarios especiales para trabajar, al igual que el rubro de ventas en general. “Para el comercio se tendrá en cuenta la cantidad de personas por metro cuadrado, el número de empleados, de las condiciones sanitarias para la atención al público: tendrán que usar barbijos, guantes”, explicó.

Además se precisó que se le tiene que exigir a la gente el uso de tapaboca y de la debida distancia social. Se acordó que horario de atención en el comercio sea de 8 a 16 , mientras que la venta de alimentos a través del sistema de delivery será de 10 a 24. En el caso de los drugstore podrán abrir sus puertas entre las 8 y las 22.

Bahl aguardaba el decreto

El intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bahl, se reunió con sectores vinculados al comercio para evaluar cuál será la modalidad de trabajo del sector, el horario de atención y el protocolo que se implementará. “Atento a los anuncios del gobernador Bordet, desde la Municipalidad de Paraná, esperamos el decreto provincial que facultará a los municipios para habilitar el comercio minorista, servicios y oficios, mientras trabajamos en los protocolos de seguridad sanitaria”, había dicho este lunes presidente municipal.

“En este sentido, mantuvimos una reunión de trabajo con el Sindicato de Empleados de comercio y los distintos sectores que representan al comercio de Paraná, con quienes evaluamos modalidad, horarios y protocolos”, precisó en declaraciones enviadas a UNO. En la misma línea, el funcionario manifestó: “Resulta necesario autorizar nuevas actividades económicas, con mucha seriedad y compromiso, cuidando todo lo que hemos construido hasta ahora”.

Cabe mencionar que el decreto se oficializó por la noche.

El decreto

ARTICULO 1°.- Autorízase el desarrollo en todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos de las actividades comerciales, servicios y oficios en el marco de lo dispuesto en el art. 3 del DNU 408/20.-

ARTICULO 2° .-Dispónese que las actividades referidas en el art. 1deberán ser habilitadas por acto expreso de las autoridades municipales o comunales correspondientes, las que deberán prever un protocolo de seguridad sanitaria que será comunicado al Comité de Emergencia Sanitaria Provincial ?COES-, al Ministerio de la Producción y al Ministeriode Economía Hacienda y Finanzas.-

ARTICULO 3° .- Establécese que el Comité de Emergencia Sanitaria Provincial -COES- podrá suspender habilitaciones conferidas por los municipios o comunas por acto debidamente fundado en razones sanitarias.-

ARTICULO 4° .- Dispónese que el control de los protocolos sanitarios será ejercido por la autoridad habilitante municipal o comunal.-

ARTICULO 5° .- Prorrógase el plazo dispuesto por el art. 2 del decreto603/20 MGJ por el término de 7 días a partir de la vigencia del presente acto administrativo.-

ARTICULO 6.- El presente Decreto será refrendado por la señora MINISTRA SECRETARIA DE ESTADO DE GOBIERNO Y JUSTICIA.-

ARTICULO 7° .- Comuníquese, publíquese y archívese