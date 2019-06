El mayor ritmo de liquidación de divisas por parte del conjunto de exportadores de granos y oleaginosas, junto al efecto del fuerte salto del tipo de cambio en los últimos 12 meses, fueron claves para determinar que la recaudación de impuestos ascendiera en mayo a 444.249,7 millones de pesos, un 50,4% más que un año antes.

Sin embargo, no fue suficiente para evitar que cerrara el mes con la 11ª caída en términos reales, porque el total apenas aumentó un 5% menos que la inflación acumulada desde junio de 2018, que de acuerdo con las expectativas de mercado es del 56%.

Se alcanzaron los mayores valores nominales de la serie en el IVA neto y en los derechos de exportación. Además, se sobrecumplió la meta de la recaudación para el mes, anunció el director de la AFIP, Leandro Cuccioli.

Además, el ente recaudador informó que se prorrogará la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes personajes y un mes la de Renta Financiera, pero no el pago. El IVA creció en términos netos un 44,5% y recaudó 126.173,4 millones de pesos; en particular por el efecto inflacionario en el IVA impositivo sobre la producción nacional y el efecto de los planes de regularización de deudas, porque en términos reales volvió a estar afectado por la debilidad del consumo interno, que aumentó en valores nominales un 49%; mientras que el IVA aduanero apenas se incrementó el 46,9%, pese al salto cambiario promedio en un año que fue del 90% por el derrumbe de las importaciones que provocó la recesión y el consecuente desaliento a la inversión en bienes de capital. El IVA impositivo volvió a acusar el efecto negativo de la debilidad que mantuvo el consumo interno. Por el contrario, incidieron en forma favorable el incremento de los ingresos vinculados a los diferentes planes de facilidades de pago, los cuales no aparecen en un rubro aparte, sino que se redistribuyen entre los tributos que se regularizan y la seguridad social; y también el nuevo gravamen sobre las exportaciones de servicios por Internet.

La Seguridad Social también mejoró su desempeño, aunque se mantuvo muy por debajo de la tasa de inflación por efecto de los acuerdos paritarios que posibilitaron la recuperación parcial de los salarios en gremios con alta representatividad en el mercado de trabajo, como bancarios, docentes, construcción y comercio, principalmente.

En los primeros cinco meses del año la recaudación tributaria totalizó 1.824.299,5 millones de pesos, subió un 43,9% respecto al nivel de igual período de 2018, en un escenario en que la tasa de inflación promedió en ese lapo poco más del 53%.

De todas formas, a los efectos presupuestarios, y del cumplimiento de las metas fiscales en la AFIP aseguran que el ritmo de ingresos superó lo previsto, y que de la mano del repunte de las cosechas cabe esperar un mejor desempeño en los próximos meses.

En tanto, las ventas minoristas de las pymes cayeron un 14,1% durante mayo, según un relevamiento de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Se cumplen así 17 meses consecutivos en baja para la actividad y un descenso del 12,5% acumulado en los primeros cinco meses del año. Sin embargo, los comercios esperan una reactivación a partir del relanzamiento del programa Ahora 12, ya que podrán volver a ofrecer planes de cuotas sin interés.

Si se diferencia entre las ventas en los locales físicos y los comercios on line, las ventas bajaron un 15,7% en los primeros, mientras que en la modalidad de comercio electrónico crecieron un 0,5%.

“El mercado de consumo no pudo recobrar fuerza y el paro sobre fin de mes tampoco ayudó, y se estima que los comerciantes dejaron de vender 14.114 millones de pesos el 29 de mayo. Pero por otra parte, como dato positivo, los empresarios notaron que con la calma cambiaria reaparecieron compradores buscadores de ofertas y hubo más consultas, lo que generó una mejora de las expectativas”, explicaron desde la entidad empresaria que agrupa a los comercios del sector pyme.

En la comparación mensual, en tanto, se registró un leve repunte del 3,5% pero la los directivos de la entidad que monitorea la actividad comercial tal situación responde específicamente a que mayo tiene un día más que abril, ya que fueron meses muy similares en intensidad de ventas. De esa manera convalidad que el marco de recesión con inflación sigue en tendencia negativa.