La abandonada obra de la autovía 18 entre accidentes, tráfico y la falta de respuestas

En 2010 se anunció una obra que le iba a cambiar la vida al centro entrerriano: la autovía de la ruta 18 uniría a Concordia con Paraná, era clave para el tránsito y la producción. Fue dividida en cuatro tramos: dos en cada una de las cabeceras que avanzaron con vaivenes, problemas de distinta índole y dificultades, y siguen en pie a la fecha; y dos en la traza central, pero que fue abandonada desde finales de 2015.

Hace por lo menos dos años que la autovía 18 avanza solo en sus cabeceras. Con las vacaciones a cuestas, será uno de los caminos elegidos por miles de turistas que recorrerán la traza hacía la costa este entrerriana o a Paraná. Pero también es una de las rutas claves para la producción y para el crecimiento del centro provincial.

El parte oficial del lunes 27 de setiembre de 2010 aseguraba con contundencia: "El emprendimiento, uno de los más importantes en infraestructura de la provincia, demandará 1.750 millones de pesos y se ejecutará con fondos federales. Los trabajos se prevén iniciar el año próximo y demandarán 36 meses". Desde entonces pasaron siete años. La ruta vincula en su recorrido ciudades cabeceras de los cuatro departamentos que comunica Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia, como así también a gran cantidad de localidades y poblados rurales de distintas jerarquías.

Los tramos se dividieron de la siguiente manera: Tramo N° 1: Intersección Ruta Nacional N° 12-Arroyo Moreyra; Tramo N° 2: intersección con Arroyo Moreyra-Ruta Provincial N° 20; Tramo N° 3: intersección Ruta Provincial. N° 20-Arroyo Sandoval; Tramo N° 4: intersección Arroyo Sandoval-Ruta Nacional N° 14. Después, con el paso del tiempo hubo extensiones y algunas modificaciones, pero en general los tramos se mantuvieron.

En agosto de 2017, desde el gobierno nacional se respondió a la inquietud planteada por diputados entrerrianos y se dijo que concluir la obra no era prioridad.

Cierto es que en las cabeceras, hasta la fecha están en movimiento, y hasta hay lugares en que está concluida la tarea, pero no así en la zona central. La intendenta de Villaguay, María Claudia Monjo, contó a UNO: "Desde que asumió Macri se dijo que esta parte no la iban a hacer, desde San Salvador hasta Viale. Desde el Senado se han hecho comunicaciones, lo mismo desde el Concejo Deliberante (de Villaguay) se hizo un proyecto de resolución para que sea elevado, pero nada, no tenemos ninguna respuesta satisfactoria".

Monjo habló del corredor y su importancia. "Además tiene mucho tráfico, porque uno de los argumento es que no lo había. Eso es un disparate, cualquiera que se siente un rato a mirar se va a dar cuenta del movimiento impresionante que tiene". También habló de lo necesaria que sería concluir la obra para la localidad. "Es que el ingreso a la ciudad ha quedado en tan malas condicione porque justamente es un rulo que une con la ruta N° 20 que ya es de ripio, y es peligroso". Contó incluso que se han realizado pedidos para mejorar por lo menos esa parte, pero la comuna no tiene jurisdicción. Dijo que si no es por algunas luminarias que se han colocado, parte de la traza quedó muy oscura. "Para el que no conoce es peligroso y hay muchos que la transitan".

Pero también explicó que la obra tiene un importante nivel de avance, y si bien no tenía a mano los datos más finos, más de la mitad del trabajo ya está realizado. "Si no me equivoco el avance de obra es del 60%. El problema, se decía, eran los puentes sobre el Villaguay y el Gualeguay que por ahí eran las tareas más costosas, quizás por eso dejaron los dos tramos para lo último. En algún momento creemos que se va a terminar porque es ridículo que se tenga doble vía hasta San Salvador y que se retome luego desde Viale y quede una parte sin terminar", sostuvo

Las crónicas de los accidentes, muchos fatales, se suceden uno tras otro en los archivos. Camiones que despistan, choques de frente, muertos. Además de las municipalidades, hasta el Centro de Comercio, Industrias y Servicios de Concordia le envió una nota al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, pidiéndole que la obra avance y se concluya por la importancia que tiene para el desarrollo regional entre otros aspectos.

En las cabeceras los trabajos avanzaron y en el primer tramo incluso confirmaron que el lunes retomarán las tareas. Cierto es que la cantidad de accidentes y el tránsito reclaman que se concluya lo que una vez se empezó.









El lunes se retomarán los trabajos cerca de Paraná

Los últimos días de julio de 2017, y tras 20 días de suspensión, los trabajadores de la obra que se encara en la cabecera más cercana a Paraná de la autovía 18 retomaron las tareas luego de un conflicto que mantuvieron con la empresa.

Entonces hubo protestas y un acampe de los operarios que temían perder su fuente laboral. Luego llegó el acuerdo, lo que permitió un principio de solución. La firma se comprometió a abonar una compensación durante los 20 días que iba a durar el cese de las tareas. Desde la Uocra señalaron que esta parte de la obra está en funcionamiento y avanza cercana a su finalización. Las tareas se llevaron adelante a ritmo normal hasta el 22 de diciembre, cuando inició el receso, y tienen fecha de volver a trabajar el lunes.