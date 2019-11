Kueider: "Vamos a respaldar a Bordet para el desarrollo de Entre Ríos"

El senador nacional electo Edgardo Kueider juró su cargo en la Cámara Alta este miércoles y ratificó su acompañamiento a la gestión de la provincia. "Vamos a respaldar al gobernador Gustavo Bordet desde el Senado de la Nación para el desarrollo de Entre Ríos", afirmó.

Kueider formó parte del grupo de 24 nuevos senadores nacionales electos que juraron sus cargos este miércoles en lo que significó la renovación de la tercera parte de la Cámara Alta, según prevé la Constitución Nacional.

En ese marco, el representante de la provincia por el Frente de Todos, reiteró que "se avecina un tiempo de mucho trabajo y de mucha esperanza para los entrerrianos", y celebró "la posibilidad de trabajar de manera articulada entre el gobierno nacional que conducen Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y la provincia con Gustavo Bordet".

"Me pone muy contento y me llena de orgullo poder aportar mi trabajo en la etapa que viene desde el Senado de la Nación, no sólo en el plano legislativo, sino también en lo que hace a la articulación permanente entre los intendentes, el gobernador y el gobierno nacional", afirmó Kueider quien estuvo acompañado por familiares y amigos durante la ceremonia.

El recientemente electo senador nacional ratificó que "el gobernador Gustavo Bordet es la persona que la gran mayoría de los entrerrianos eligió para que los represente y para que lleve adelante la administración de la provincia". "Trabajar junto a él es trabajar por la voluntad mayoritaria de los entrerrianos", explicó.

En ese sentido, Kueider adelantó que "trabajaremos de la misma manera que lo hicimos en la provincia estos cuatro años: con las puertas abiertas a todos los sectores y a todas las expresiones políticas, buscando consensos, articulando en la diversidad, poniendo a los intereses de los entrerrianos y a la solución de sus problemas por encima de cualquier discusión política".

Por otra parte, el hombre de confianza de Gustavo Bordet recordó que "a partir del 10 de diciembre dejaremos atrás una etapa muy dificultosa para el país donde todos los indicadores económicos y sociales fueron negativos, donde aumentó la pobreza, el desempleo y en la que el endeudamiento creció aceleradamente. Lo que tenemos por delante no será sencillo, pero sin lugar a dudas con Alberto y Cristina vamos a empezar a recuperar la Argentina".

Para finalizar, Kueider puso de relieve que "gracias al trabajo del gobernador Gustavo Bordet, Entre Ríos ha logrado consolidar la transparencia y el ordenamiento de las cuentas públicas como pilares claves del crecimiento. Además, en ese contexto se pudieron hacer obras centrales para el desarrollo como la reactivación portuaria. Estoy seguro que en los próximos cuatro años daremos pasos significativos para que la provincia despliegue todo su potencial en materia de producción lo que va a redundar en crecimiento y generación de puestos de trabajo".