Kueider: "la propuesta es activar la economía y federalizar el país"

El candidato a senador Nacional por el Frente de Todos, Edgardo Kueider, sostuvo en Concordia que "la propuesta para la etapa que viene en la Argentina es activar la economía y federalizar el país, esa es la manera de producir trabajo, mejorar el salario de la gente, generar desarrollo y volver a poner a la Argentina de pie".

El actual secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, realizó un pormenorizado repaso por la situación política de la provincia y de la Argentina; habló de su recorrido por la política, desde su militancia juvenil, su rol como concejal y como presidente del Concejo Deliberante de Concordia, su tarea en el ejecutivo municipal junto a Bordet, y el trabajo de gestión y político en la gobernación: "siempre he honrado con mucho trabajo las funciones que me fueron dadas", expresó.

Acompañado por el viceintendente, Armando Gay, el senador de Concordia, Ángel Giano, y los secretarios de Salud, Mario Imaz, y de Producción, Álvaro Gabás, Kueider analizó la situación económica del país y adelantó que "Alberto Fernández descartó cualquier tipo de ajuste y reforma laboral en un futuro. Los argentinos no resistimos más ajustes".

Además, el hombre de confianza del gobernador Gustavo Bordet advirtió que "los primeros meses de la nueva gestión serán dificultosos. El gobierno actual he mentido mucho y deja un país en llamas. Pero como dice siempre Alberto, sabemos qué camino hay que tomar para salir de este laberinto".

"El peronismo ya lo ha hecho otras veces. Todavía es muy cercana la experiencia de Néstor Kirchner que recibió un país quebrado y apostó al mercado interno, a reactivar la economía, a la producción. Cuando todos recomendaban enfriar la economía, él le devolvió la dignidad a nuestro pueblo. Por la senda que trazó Néstor Kirchner vamos a avanzar nuevamente a partir del 10 de diciembre", adelantó.

Ante un auditorio colmado de dirigentes políticos, sociales y sindicales, Kueider resaltó además que "la experiencia de la unidad del peronismo en Entre Ríos fue modelo en todo el país, y fue destacada por dirigentes nacionales, entre ellos el mismo Alberto Fernández, con quien me tocó generar ese acuerdo", rememoró.

"Hoy, gracias al paciente trabajo de unidad, gracias a la seria tarea que se ha dado nuestro gobernador para ordenar la provincia, el peronismo entrerriano puede seguir conduciendo los destinos de la provincia para llevar políticas de igualdad y desarrollo a todos los entrerrianos", agregó.

En ese sentido, el postulante a la cámara alta de la Nación celebró "el trabajo que se vienen dando muchos jóvenes en toda la provincia creando espacios de encuentro, de participación y diálogo. Tenemos que valorar a las nuevas camadas de dirigentes que se están formando en Entre Ríos, apostar a su desarrollo, porque ese es el mayor reaseguro que podemos tener para que nuestra provincia siga transitando la senda del trabajo, la producción, el crecimiento y la justicia social".

Por último, Kueider reiteró que "de acá al 27 de octubre no podemos quedarnos quietos" y que para eso "estamos trabajando desde la gestión y desde lo político, cerca de la gente". "Pero lo que no vamos a hacer es un despliegue fenomenal de campaña, cartelería, ni recursos. En principio porque no los tenemos, y en segundo término porque la situación es muy compleja, mucha gente la está pasando mal, y debemos concentrarnos en lo más importante, que es dar respuestas. Esa es la mejor campaña que podemos hacer hoy".

La mentira y el incendio

"Mintieron todos estos años. Si uno ve el debate presidencial del 2015 se dará cuenta que Macri hizo todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer", recordó Kueider.

"Se creyeron el mejor equipo de los últimos 50 años y no son más que un grupo de empresarios, los CEOs de grandes empresas, algunas de ellas internacionales, que sólo piensan en maximizar sus ganancias. Pero los resultados de su política económica están a la vista, la heladera no miente", añadió.

"Creyeron que bajar la inflación era bajar el consumo, enfriar la economía y aumentar las tasas de interés para que la plata quede en los bancos, y no circule. Pero generaron una crisis de magnitud, que trajo mucho sufrimiento a los argentinos".

"Con tasas de interés del 86 por ciento, como las que hay hoy en el mercado, nadie quiere invertir en una actividad productiva. Es mucho más rentable poner la plata en la bicicleta financiera, pero mientras tanto nuestros productores no pueden acceder al crédito para producir. Recibieron el país desendeudado y dejan un verdadero incendio", subrayó Kueider.