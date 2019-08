Kueider: "El voto expresa lo que quiere la sociedad en el futuro"

En una elección que estuvo signada por la polarización entre los principales frentes, las primarias en la ciudad de Paraná se parecieron bastante a las PASO de abril. Por el poco movimiento de votantes en las primeras horas del día, que hacía presumir un bajo nivel de participación pese a las buenas condiciones climáticas. Los números finales del día derrumbaron esa primera presunción. Sin transporte público por sexto día consecutivo de paro, llamó poderosamente la atención que no circularan vehículos de alquiler que habitualmente financian los partidos políticos. “No se decidió cubrir ese costo”, dijo en off the record una funcionaria provincial de la primera línea.

Como suele suceder, la mayoría de los precandidatos a legisladores concurrió a votar por la mañana, al igual que otros dirigentes que fueron electos en la generales del 9 de junio en Entre Ríos. El único que rompió con ese ritual fue el intendente capitalino, Sergio Varisco, que recién a las 12.30 se acercó hasta la escuela República de Chile para emitir su sufragio.

Más temprano, la ahora candidata a senadora Stefanía Cora caminó dos cuadras desde su casa hasta la escuela Manuel Belgrano para votar casi al mismo tiempo que el intendente electo, Adán Bahl. Esas fueron algunas de las postales de una jornada con poco clima electoral, quizás demasiado tranquila y de una participación que se ajustó a lo esperado.

Las dos caras de la elección

Alfredo De Ángeli, el candidato del macrismo en la provincia, fue uno de los pocos que hablaron sobre la performance de su partido en la provincia y en el país. El senador nacional que buscará su reelección esperó los resultados oficiales en un restaurante de un hotel del Parque Urquiza. “Hemos hecho una gran elección, y recomendaría a todos que esperemos a la medianoche –por ayer– para saber quién ganó. Entendemos que hay una pequeña diferencia que no es definitiva”, anticipó apelando a la prudencia en diálogo con la 97.1 La Red Paraná. El dirigente surgido de las filas del campo evitó hablar de resultados, pero pidió tener en cuenta lo sucedido con las PASO de 2015. “La gran elección será en octubre, y si no recordemos que en las PASO de 2015, Mauricio Macri estaba varios puntos abajo, y eso lo revirtió con la propia campaña. Creo que nuestro Presidente va a ganar en octubre”, predijo.

En el búnker del Frente de Todos el gobernador, Gustavo Bordet, confirmó la amplia diferencia a favor del peronismo en todos los departamentos.

Después del resultado es probable que Edgardo Kueider sea uno de los candidatos que se asegure un lugar en el Congreso nacional. En conferencia de prensa repasó varios temas y hasta se animó a vaticinar que “si se mantienen estos guarismos, Alberto Fernández estaría muy cerca de ganar en primera vuelta”.

“La sociedad se expresó claramente con respecto a lo que quiere la sociedad con respecto al futuro del país. Lo que decíamos en la campaña hoy se ha manifestado en las urnas y quienes estaban indecisos, hoy –por ayer– han tomado una decisión”, enfatizó el candidato a legislador.

Sobre los proyectos que piensa trabajar en el Congreso adelantó que tratará el tema de la energía.