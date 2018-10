Kisser cansado de la gestión de Bordet: "Todo va para Concordia y en la Legislatura aplaudimos"

La disconformidad del senador por Paraná, Raymundo Kisser, con la forma en que se maneja el gobierno provincial trasciende la postulación del juez concordiense Martín Carbonell para una vocalía en el Superior Tribunal de Justicia y el hecho de que, antes de que el Senado decida dar acuerdo o no a esa propuesta, se lo haya designado interinamente en el alto tribunal.





Uno de los sectores que cuestionó la designación interina fue la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Su secretario, Gerardo Ormaechea, señaló la necesidad de que el propuesto sea un profesional del Derecho y no necesariamente un magistrado; también criticó que la especialización de Carbonell en derecho penal no tiene relación con la vocalía en la que asumiría, en la Sala Civil y Comercial; y por supuesto se manifestó en contra de que se lo designe interinamente en el cargo para el cual está propuesto, entendiendo que se trata de un mensaje que menoscaba la importancia del acuerdo legislativo, como si al final sí o sí el Senado aprobará su nombramiento.





Consultado por el tema, el senador Kisser envió un audio a un colaborador, donde sienta postura al respecto. Lo curioso es que el audio comenzó a circular por ámbitos políticos. Puede inferirse que la filtración apunta a dejar en evidencia el supuesto doble discurso del senador que -junto al intendente peronista de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss- organizaron el fin de semana una reunión de intendentes del Departamento Paraná.





El objetivo de la reunión fue desarrollar “un amplio y criterioso debate vinculado a la necesidad de aunar esfuerzos entre todos los municipios del Departamento Paraná, sin descartar que en el futuro ello también se pueda dar con municipios de los Departamentos La Paz y Diamante, tendiente a mejorar sustancialmente la problemática energética, vial, de agua potable, servicio cloacal, tratamiento de los residuos domiciliarios y ambiental, sin descartar otros temas que serán incluidos en futuras agendas, como turismo, festivales y parques industriales”, se indicó en un comunicado. En síntesis, una propuesta de trabajo amplio y de madurez política a desarrollar codo a codo con el gobierno de Gustavo Bordet. Sin embargo, surge del audio que a Kisser el gobierno provincial no lo convence demasiado.





Consultado por lo de Carbonell. Kisser indicó que coincide con las objeciones formuladas por el Colegio de Abogados. “Este es el manejo del peronismo, siempre ha sido así, y así vemos los personajes que tenemos ahí (en el Superior Tribunal). Ahora, ¿cómo cambiamos esa realidad? Y… ganando elecciones, pero si cada uno está con su quintita, viendo como cuidamos nuestro traste, como resolvemos nuestros problemas personales y no los de la gente, pasan estas cosas”, indicó.





El legislador adelantó como serán las cosas si la situación en Cambiemos no se modifica. “Yo no tengo dudas de que Bordet va a seguir gobernando cuatro años más, y va a seguir completando el STJ y todo lo demás. No escucho voces críticas hacia Bordet y algunas cosas las tengo que hacer en soledad”, se quejó.





Luego ahondó el concepto. “Todo va para Concordia… Todo va a la costa del Uruguay, nadie dice nada. Todos aplaudimos...Desde el Gobierno nacional también todo va para Concordia… pero bueno, todos aplaudimos, y levantamos la mano en la Legislatura, y que viva el baile”, señaló el senador aludiendo a la expresión popular que siga el baile.





En ese contexto citó el pedido del gobierno provincial para votar una ley que permita cambiar el objeto de un endeudamiento ya autorizado, y así financiar el aeropuerto de Concordia. “Me tienen recontrapodrido con el aeropuerto porque no sé para qué mierda quieren ese aeropuerto”, precisó con meridiada claridad.





Sobre Carbonell, se consoló. “Aparentemente es un buen tipo, sí es peronista, es cierto. Pero es decisión del gobernador, pero qué querés que hagamos?” Tampoco uno puede ir a exponerse así nomás, se preguntó.





Luego cerró: “Lo que tenemos que hacer es ganar elecciones, hacernos escuchar y tener mejores propuestas. Y no seguir favoreciendo a los intendentes y gobiernos del Frente Para la Victoria como lo estamos haciendo (…) a mí queda un año y pico de mandato y después me iré a mi casa, pero por los menos voy a dejar marcada una diferencia en todo esto”.