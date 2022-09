JxC pide que en la escuelas no haya propaganda política

Algunos padres, docentes y alumnos de la céntrica escuela en Paraná, hicieron notar en las redes sociales, su descontento por la aparición de consignas políticas que se colgaron en la entrada del establecimiento. Estaba la foto de la expresidenta con la frase: "Todxs con Cristina".

Ese grupo de padres solicitó a las autoridades de la escuela, retirar los carteles, pero la respuesta fue un rotundo no.

Ante esto, también se conoció la opinión de referentes de la oposición que no dudaron en cuestionar al CGE y a la Uader, por permitir este tipo de campaña política, dentro de una escuela.

Una de las primeras en emprender quejas, fue la precandidata a intendenta de Paraná, Silvina García. "Consternados e indignados, desde Paraná Merece, repudiamos enérgicamente el adoctrinamiento político que estamos viendo en las escuelas de nuestra ciudad, entre ellas la Escuela Normal Superior José María Torres”, resaltó la exjueza de Faltas de la Municipalidad de Paraná.

“Nuestros niños y adolescentes no deben tener ningún tipo de presiones ni influencias para direccionar su pensamiento. No podemos permitir que las autoridades dejen sin clases a la juventud y encima le laven la cabeza sobre qué y cómo pensar. Solicitamos a las autoridades pertinentes que levanten la bandera de la educación y no de la mediocridad institucional”, reclamó por último.

Otros dirigentes emitieron un comunicado, donde se expresa: "La escuela no es lugar para propaganda política".

Se añadió: "Diputados, Concejales y referentes de Juntos por el Cambio expresamos nuestro repudio ante la UADER y el Consejo General de Educación por la presencia de carteles y mensajes políticos partidarios dentro del establecimiento educativo de la Escuela Normal de Paraná. Le exigimos a las autoridades provinciales que retiren toda cartelería de propaganda política que se encuentre dentro de las escuelas y que emitan una circular alertando a los docentes y al personal educativo para que eviten la colocación de cualquier mensaje partidario, sea del espacio político que sea, dentro del ámbito de enseñanza". Entre los firmantes, se encuentran: Uriel Brupbacher, Walter Rolandelli, Francisco Avero, Maximiliano Paulin, María Alejandra Viola, Ayelén Rodriguez Vagaría y Silvia Campos.

En tanto, el diputado provincial Esteban Vitor, dijo: "las escuelas son un lugar para aprender, no para hacer política partidaria. Lamentablemente, no es la primera vez que el kirchnerismo quiere adoctrinar a los chicos en las escuelas, ya vimos lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires con manuales de propaganda o con la apropiación de fechas patrias. Por eso, desde Juntos por el Cambio, estamos decididos a que eso no ocurra ni en Paraná, ni en ninguna escuela de Entre Ríos”.

El exconcejal y actual precandidato a intendente, Emanuel Gainza, opinó: “Desde nuestro lugar, vamos a trabajar para garantizar que la política partidaria no entre a las escuelas y para que las aulas sean un espacio que promueva el pensamiento crítico y la formación de ciudadanos libres. No debemos permitir que se utilice el ámbito educativo para adoctrinar a nuestros chicos”.

"Se ha presentado un proyecto repudiando la presencia de propaganda partidaria y exigiendo a las autoridades que asuman la responsabilidad que les corresponde y garanticen a la comunidad que estos hechos no vuelvan a repetirse”, dio a conocer.