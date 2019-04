Juez sobre la baja de edad de punibilidad: "Lo han usado demagógicamente"

El polémico proyecto de ley del oficialismo para bajar de la edad de imputabilidad sigue estando en la agenda legislativa, pese a la división que el tema genera en la opinión pública. La iniciativa volvió a ser objeto de debate durante el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto y Hacienda, donde se escucharon testimonios de especialistas, abogados, representantes de organizaciones y jueces de menores de distintas provincias. Uno de los expertos que participaron en la audiencia fue el juez penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Pablo Barbirotto, uno de los ideólogos de una normativa que sentó precedente en la materia. Desde el primer momento el magistrado se opuso a la baja de la edad, y consultado por UNO reiteró que es necesario avanzar en la discusión de un proyecto intermedio.

"Entre los especialistas hay un profundo rechazo a este proyecto porque no cumple con las exigencias. Incluso ayer hubo un representante de las Naciones Unidas, del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera, y formuló las mismas críticas. Ese comité, que es el máximo intérprete de la Convención que tiene jerarquía constitucional, claramente le dijo a Argentina que tiene que adecuar la normativa del Régimen Penal Juvenil a los estándares internacionales. Porque lo que tenemos es un decreto ley de la última dictadura militar firmado por Videla; imaginate que muchos derechos y garantías para los chicos no tiene".

En la perspectiva del magistrado entrerriano el anteproyecto del Gobierno de Macri "termina siendo más represivo que el decreto ley Nº 2.278".

Además del proyecto del Ejecutivo se debaten otras seis iniciativas, entre ellas una que cuenta con la autoría del diputado nacional por Entre Ríos, Juan José Bahillo, junto con legisladores de otros distritos. "Es el único que no cae en la trampa de la baja de la edad de punibilidad sí, baja de la edad de punibilidad no, que es lo que ha frenado que las personas menores de 18 años de edad tengan un proceso acorde a la Constitución y a la jurisprudencia internacional", destacó.

Barbirotto reivindicó la normativa vigente en Entre Ríos, dado que "es superadora; hasta el propio Unicef ha considerado que está entre las normativa más avanzadas en lo que respecta a Argentina y a la región".

Sobre las características que presenta dicho andamiaje legal explicó: "Lo que hacemos es un proceso con adolescentes de 14 y 15 años con todos los derechos y garantías que le corresponden a cualquier persona, con un fiscal que acusa, un defensor que defiende y juez que objetivamente determina la participación o no del hecho, pero sin imponer pena. Se trabaja directamente con lo que es la responsabilización subjetiva, es decir para los equipos técnicos interdisciplinarios es mucho más sencillo trabajar y prevenir el delito si al adolescente se lo declara autor. Si le archivamos la causa y no determinamos si es o no autor no se puede trabajar sobre el eje del delito. Además le permite a la víctima saber lo que sucedió. El Derecho Penal no solamente busca aplicar pena, sino también restablecer la verdad histórica".





Sin debate

Luego de la audiencia en la que se escucharon a alrededor de 40 expositores, una amplia mayoría rechazó el proyecto oficial. A un similar diagnóstico arribó el juez penal de Paraná: "El debate no se generó porque el 99% de las personas no estuvimos de acuerdo a la baja de la edad de imputabilidad. Primero porque no hay estadísticas serias, entonces no se puede generar una ley criminalizante con los gastos que esto implica: crear más cárceles, más jueces, más fiscales, más defensores, para esa franja de 14 y 15 años". Y al compararlo con el proceso que se instrumentó en Entre Ríos sostuvo que "no costó un peso, porque no se establecieron cuestiones para privarlo de la libertad".

"La comunidad científica de todo el mundo no recomienda nunca bajar la edad de puniblidad o privar de la libertad a las personas por debajo de los 16 años de edad. Porque en ningún país que se bajó la edad de punibilidad el delito disminuyó. Unas de las principales características del delito juvenil es la exclusión del cuerpo social; cuando antes privo de libertad a un chico por debajo de los 16 años, le cierro la puerta de la escuela, le cierro la puerta del trabajo, la única puerta que le voy a abrir es la del delito", razonó. En cuanto al tratamiento político que se realiza sobre la cuestión, el juez consideró "que todos los gobiernos, cualquiera sea el color político, lo han utilizado como un populismo punitivo o demagogia punitiva, con intención de captar votos de la sociedad. Son recetas viejísimas".