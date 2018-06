Jueves verde en Paraná: "Este desequilibrio se vivió por la gran irrupción de las pibas"

Cientos de mujeres que hicieron la vigilia durante toda la noche en Shine, en Paraná, desataron su alegría tras conocerse la media sanción del proyecto que despenaliza el aborto en la Argentina. Abrazos, llantos y cánticos al unísono fueron el desahogo al resultado de una votación que terminó siendo ajustada: 129 a favor, 125 en contra y una abstención.









Aborto legal , aborto legal, en cualquier lugar", fue el estribillo que más sonó en el bar reconvertido en un espacio multieventos que fue cedido especialmente a los integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.





"Esta discusión fue con muchos argumentos y mucha decisión política. La verdad que desde el lado de los antiderechos no hubo argumentos, solo hubo consideraciones metafísicas como se dijo en las comisiones. Los legisladores finalmente se decidieron por garantizar derechos", expresó a UNO la abogada de Hijos e integrante de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial, Sofía Uranga.





El mismo sentimiento invadía a la histórica referente Lucy Grimalt, que compartía su emoción con las de su generación y con las más jóvenes que hicieron el "aguante" durante toda la noche. "Aunque no lo quieran creer algunos soy cristiana; siendo muy joven no había absolutamente nada, sobre todo porque vivía en una zona rural y recuerdo que a una amiga no la veías más porque había muerto. Y empezaban las habladurías del pueblo diciendo que se había hecho un aborto. Este se desequilibrio se vivió por la gran irrupción de las pibas".





