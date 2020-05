Este jueves hay presencia de neblina en Paraná y alrededores por lo que se recomienda a los conductores disminuir la velocidad, no realizar maniobras bruscas, no utilizar balizas, no detenerse en banquinas y mantener la distancia de frenado con el vehículo que los antecede. Asimismo, llevar las luces bajas encendidas y utilizar el cinturón de seguridad.

Además, se recomienda a quienes tengan que emprender un viaje efectuarlo después de las 10 de la mañana, cuando el sol calienta la atmósfera y disipa la niebla.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 18. Descartan lluvias para los próximos días.