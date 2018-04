Juan Jorge Sobrero, dijo: "Estoy aquí para dialogar, actuar y solucionar"

Entre aquellas se encontraba el nombre de quien ocuparía la presidencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Departamento Victoria, ente autárquico cuyo nacimiento data de 1995. Mención esta que no era una más, ya que conllevaba para la figura del primer mandatario municipal ciertos bemoles entrelazados entre lo público y privado.





Con clara contundencia dijo aquel 1º de marzo en el recinto del Concejo: "En esta nueva etapa de gobierno a partir de hoy el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal es el CPN Juan Jorge Sobrero", palabras que fueron recepcionadas con una gran aplauso por parte del auditorio presente.





UNO habló con el flamante electo presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, quien hizo un exhaustivo relato de la manera personalizada en que está encarando su gestión en este primer mes de gestión. Consultado sobre cuándo fue convocado por el intendente, Sobrero respondió: "El 17 de febrero recibí un llamado del intendente Domingo Maiocco donde me pidió hablar personalmente un tema; luego vino a mi estudio y me planteó la necesidad de hacerme cargo de la Caja de Pensiones y Jubilaciones, lo cual fue una sorpresa enorme, no me lo esperaba".





Por lo que, ya pasado el estupor de la sorpresa y previos días de aná- lisis de lo solicitado por Maiocco, dio finalmente el sí, aceptando de buen grado tal desafío, visto así tanto para su costado profesional como personal, según sus propias palabras. "Este es un desafío que tiene como objetivo principal atender la necesidad de muchas personas y yo vengo con una historia en todo eso, de atender la necesidad de muchas personas en otros ámbitos y esto sirve para aplicarlo en otras cuestiones institucionales, a la política , que es un servicio a la ciudadanía" y de esta manera el profesional hizo clara mención al lugar que ocupa dentro de la Renovación Carismática Católica, donde es el coordinador de la Diócesis de Gualeguaychú desde hace dos años.





Todos a la par





En cuanto al nuevo grupo humano con el que trabajará, en primer lugar destacó la competencia del Directorio del organismo. "El Directorio es el órgano de poder de la institución, es el que toma decisiones y el presidente no tiene voto en las mismas, solo desempata, así lo establece el Estatuto; pudiendo oponerse mediante veto a cualquier decisión adoptada por el Directorio, siendo eso fundamental", dijo Sobrero para luego afianzar la idea de excelente connivencia intrainstitucional, de la que oportunamente hizo gala la anterior letrada, a cargo de la misma hasta hace unos días. "Me encontré con un equipo,con un barco que navega y que va, donde están todos en el mismo barco, más allá de habilidades y disposición, yo vi mucho compromiso de sacar adelante la Caja y de entender los tiempos para cumplir sus objetivos y saber que hay que resolver temas que vienen de gestiones anteriores, tal el caso de las 50 Viviendas, proyecto este que se complicó, frente a una resolución nacional". Destacó además las bondades dentro del personal de planta que encontró, y agregó: "Tengo absoluta confianza en el plantel que trabaja, integrado por dos empleadas, a las que sumo en la tarea diaria que desarrollan y que son indispensables".





Tres pilares





Sobrero recalcó una tríada como el abordaje inmediato de gestión; previo estudio con los asesores, la situación de las 50 Viviendas; y la situación económica y la composición del patrimonio que posee el ente. Sobre la situación económica de la Caja, dijo: "Estoy abocado a los números para ver la realidad económica, su equilibrio, un equilibrio a corto plazo, para darle así una solvencia suficiente". Con respecto a la composición del patrimonio de la institución, sentenció: "El 90% del activo de la Caja son inmuebles, tiene problemas de liquidez, es decir que no le sobra el efectivo, excedente para realizar inversiones financieras que sí lo requiere el estatuto, la caja tiene que tener hechas distintas inversiones en diversos activos circulantes, es decir plazos fijos, fondos de inversión, títulos públicos,moneda extranjera; pero la Caja en su historia invirtió en inmuebles, que en la actualidad no están dando rentabilidad. O sea que otra de las aristas de esta gestión es hacer rentable el patrimonio".





Al referirse a las viviendas, expresó: "La Caja no es responsable de la construcción de las viviendas", para luego hacer un paneo sobre la historia en el tiempo de estas casas: "La Caja donó unos terrenos que son propios al IAPV en 2015 en la gestión anterior para que construya 50 viviendas, principalmente a beneficiarios municipales. Una vez que los terrenos fueron donados (faltaría el loteado para cada uno de los preadjudicatarios), lo que hizo la Caja fue intermediar en la compra de esos terrenos que en realidad todavía no están mensurados, nadie sabe cuál es el lote que le toca; entonces se firmó un Convenio de Mandato donde el adjudicatario puso un dinero por el valor del terreno, en este caso fueron 80.000 pesos para los que son empleados municipales, un terreno de 250 metros cuadrados y también se abrió la posibilidad con gente que no era municipal, donde el terreno costaba 120.000 pesos. Así el IAPV quedó comprometido a la construcción ", explicó.





"Pero en marzo 2017 salió una Resolución, la Nº 122 desde Nación que dispuso el Plan Nacional de Viviendas, dejando a un costado a todos institutos provinciales de viviendas, porque los fondos los va a generar Nación, por lo que se produjo un choque de intereses". La Resolución Nº 122-E/2017 establece: "Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, el Plan Nacional de Vivienda". Ante tal situación se buscó una alternativa a través de un desarrollador Penta Capital conformado por empresarios de la ciudad de Gualeguaychú, donde se presentó un modelo de vivienda más avanzado y organizado, en cuanto a la calificación de quien obtendrá la casa, produciéndose así una situación diversa a lo estipulado en un primer momento.





"Por un lado se va a tener un subsidio del Estado y luego se tendrá por el saldo de la vivienda que entrar a calificar en un banco, para poder terminar la casa y ahí es donde se produce el choque", dijo Sobrero, y agregó: "Eso es lo que trabajaré junto al Directorio de la Caja para ayudar a que estos adjudicatarios logren cumplir el sueño de la casa", y dejó en claro que lo hará en forma personalizada con los interesados. Cerró este tema destacando que ya se ha reunido con varios adjudicatarios para evaluar de manera personalizada cada caso; situación esta que ha recogido muchos elogios por parte de quienes deben decidir por los terrenos adquiridos.





Prioridad al jubilado





El funcionario dejó a las claras su objetivo para darle incluso más entidad: "El objetivo es armonizar lo que es propio del sector público, esta caja con criterio de eficiencia de rentabilidad, con austeridad y sin perder el acento en el afiliado, en el jubilado municipal; nuestro objetivo siempre es el jubilado municipal y tenerlo atendido, eso haré en estos dos años, no quiero una Caja deficitaria, hay que trazar un plan a largo plazo que trascienda la gestión de este presidente, para los que vengan vean que hay sostenibilidad, que el jubilado se quede tranquilo que seguirá cobrando en el tiempo".





"Tengo la seguridad de que va a salir todo bien, con aciertos y desaciertos, pero fundamentalmente con una actitud humilde y buscando siempre el concepto de construcción, austeridad y servicio personalizado", finalizó.













