Jóvenes eligen hoy las carreras cortas y las tradicionales

Hay más de 1.000 carreras para elegir hoy en día qué estudiar.jpg Hay más de 1.000 carreras para elegir hoy en día qué estudiar

Para muchos no resulta sencillo este proceso, ya que si la creciente oferta académica multiplica las posibilidades de elegir qué estudiar, en ocasiones dificulta una decisión que puede ser clave para el resto de su vida. Al respecto, contó: “Lo que veo en los procesos que he realizado es que tanta oferta es algo positivo y a la vez negativo. Lo positivo es que hay más opciones, además de las carreras tradicionales como abogacía, medicina que eran en general las que se seguía por mandatos familiares. Pero a la vez, al haber tanta oferta, hay carreras cortas que hoy en día han tomado gran auge, como las tecnicaturas que tienen salida laboral y demás, y entre tanta información los chicos se marean”.

Pía Turinettis, licenciada en Ciencias de la Educación con amplia experiencia en la orientación vocacional, coincidió en que la gran oferta académica no siempre facilita la decisión sobre qué estudiar, e indicó: “Hay muchos que se dejan influenciar por el marketing. Hay instituciones que te ofrecen una carrera diciendo ´en un año te recibís´, y resulta que es un curso. Por eso, uno tiene que estudiar y analizar lo que es la incumbencia profesional y el reconocimiento también del título”.

Sobre la gran cantidad de opciones para estudiar a distancia de manera online que se fueron sumando a partir de la pandemia, ampliando aún más la oferta, evaluó: “Se han incrementado las opciones a distancia, pero también creo que la pandemia ha debilitado la trayectoria académica en cuanto a cómo y qué estudiar. Los gibones lo ven como una opción estudiar de manera virtual, pero eso implica estudiar en soledad, y ellos viene con profesores viéndolos todos los días, igual que a sus compañeros; por ahí se estudia de manera grupal y cuando llegan al nivel superior ese acompañamiento es de otra manera si es virtual. Hay que acostumbrarse a escribir y leer de otra manera, en un contexto en el que la comprensión de consignas y la escritura académica requieren de otros tiempos y otras lecturas. Creo que son necesarias estas herramientas en este joven que ingresa a los estudios de nivel superior”.

Por otra lado, observó: “La incertidumbre sobre qué estudiar está siempre. Hoy hay un imaginario social en cuanto a carreras que tienen más prestigio en relación a otras, como medicina, abogacía, contador público. Hoy hay más de 1.000 carreras para poder estudiar en universidades públicas y privadas, tenemos los terciarios también, y el estudiante se queda con esto de que un test y eligen abogacía si tienen preferencia por las ciencias sociales o si son buenos en matemáticas eligen ser contador público”.

Difícil decisión

La licenciada en psicología Candela Monserrat observó: “Lo que pasa en los procesos de orientación vocacional es que los chicos llegan con una idea, pero está muy en el aire. No tienen un conocimiento tan certero sobre la carrera. Entonces, lo que hacemos es no solamente ver el plan de estudios, que es importante, sino también analizar cuál va a ser su trabajo a futuro. Porque no es lo mismo el proceso de estudiar la carrera como el de ejercerla el día de mañana. Es como que falta esta articulación: si voy a estudiar esto, con estas materias y demás, tengo que preguntarme también cuál va a ser mi trabajo, en qué roles me voy a desempeñar”.

“Siempre se parte de las expectativas que tiene quien inicia una carrera en el proceso de orientación vocacional, qué es lo que quiere hacer, hacia dónde se quiere dirigir, cuál es su proyecto de vida. Después está esto de evaluar los planes de estudio, las salidas laborales. Es mucho lo que se trabaja para tomar una decisión. Muchas veces a alguien le gusta una carrera pero se da en Córdoba por ejemplo, y no tiene los recursos económicos para irse o no quiere mudarse de ciudad, así que se van viendo otras opciones”, añadió.

También señaló que “la orientación vocacional se da en varias edades de la vida”, y comentó: “Vienen chicos que están por terminar la Secundaria, otros que han empezado una carrera y no están seguros, y también más grandes. Esta incertidumbre sobre qué estudiar no se reduce solamente al campo de los 17 y 18 años, como se piensa, sino que también hay búsquedas de reorientación vocacional en los casos de quien está ya haciendo una carrera y no está seguro, o empezó varias carreras y no sabe si es lo suyo”.

En base a su experiencia, subrayó que los miedos y la incertidumbre suelen ser muy frecuentes en esta instancia, y reflexionó: “Hago orientación vocacional en consultorio y con una colega hicimos un taller grupal de ocho encuentros, en el que si bien hacíamos los enfoques individuales, se compartían cuáles son los miedos, las expectativas. Y no es solo decir ´elijo una carrera y ya está´. Hay mucho temor a fracasar, a qué pasa si dejo, qué pasa si no es lo mío, si no me gusta. Ese temor a equivocarse está muy presente y muchas veces paraliza a los chicos”.

En cuanto a los mandatos, concluyó: “Creo que en la generación de los padres todavía se tiene esa idea de que con tal carrera su hijo se va a morir de hambre, porque se cree que tiene poca salida laboral o porque ya hay muchos profesionales trabajando. Eso se sigue diciendo y está muy presente en el lenguaje popular todavía. Y no es así, porque todo depende también de cómo la persona genere sus oportunidades de trabajo”.